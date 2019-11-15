Выходные в Киеве: куда пойти 16-17 ноября

Гуляем по интересным выставкам и танцуем под фольк

Фото: Укрзалізниця

Наконец-то снова выходные! До зим осталось несколько дней, скоро начнется предновогодний ажиотаж, так что самое время насладиться последними днями осени в городе. Это удастся сделать даже в случае холодной погоды, ведь в городе проходят выставки и фестивали, которые можно посетить в теплых помещениях. Сайт "Сегодня" собрал традиционный гид по меропритиям уикенда, многие из которых можно посетить бесплатно.

Интерактивная выставка "Ukraine WOW" (Центральный вокзал, 14 колея, здание багажного отделения, корпус В)

В новом выставочном пространстве вас ждут уникальные экспонаты и инсталляции, которые способны влюбить в Украину – от украинских wow-пейзажей до запахов степи и шума Черного моря, от стены из янтаря до розового вагона, в котором звучат мечты. А еще – здесь воссоздали знаменитый тоннель любви и создали виртуальную реальность, в которой вы полетаете над Родиной-матерью.

Также в экспозиции – последний автопортрет Казимира Малевича, скульптуры Александра Архипенко, "Апостол" Ивана Федорова, азбука Георгия Нарбута – и многое другое, чем удивляет наша страна.

Выставка работает со вторника по воскресение, с 11:00 до 20:00 до 29 декабря.

Стоимость билетов – 50 грн. Для детей до 12 лет, пенсионеров, участников боевых действий – бесплатно при наличии удостоверения.

True Kurazh Sale Кураж Базар (ВДНГ, 19 павильон, пр. Глушкова, 1)

-50%, -70%, -90% – именно такие скидки обещают организаторы на барахолке от звездных продавцов – известных ведущих и артистов. В субботу, 16 ноября, там будет точно так же, как в новостях о Black Friday.

"Мы выходим на поле боя – барахолку. Туда, где сумочка Gucci за 350 гривен одна-одинешенька уже скучает без нас. Там, где стоят сапожки, на которые ты заглядывалась этой осенью, а вот они перед тобой – и со скидкой в ​​80%", – рассказали организаторы.

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Также будет музыка от лучших киевских ди-джеев, развлечения и любимая еда для оживления после шопинг-марафона.

Время работы барахолки – 12:00-22:00.

Цена входа – 150 грн. Детям до 12 лет, людям с инвалидностью, людям пенсионного возраста, участникам АТО, беременным и именинникам бесплатно.

Сокровища сарматских царей (Археологический музей, цокольный этаж, ул. Богдана Хмельницкого, 15)

В курганах украинской степи уже более двух тысяч лет покоятся цари и царицы бывших кочевых обладателей юга – сарматов, которые наводили ужас на греческие города и побеждали римских легионеров. Раскопками украинских археологов открыты всемирно известные захоронения сарматских вождей.

Об этом и не только пойдет речь в лекции Александра Симоненко.

Лекция пройдет в субботу, 16 ноября. в 12:00 состоится лекция "Сокровища сарматских царей"

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Начало в 12.00. Вход свободный.

Фестиваль "Виртуозы фолка" (Украинский дом, Крещатик, 2)

В воскресенье, 17 ноября, в Украинском доме с утра до позднего вечера будет звучать украинская музыка – от троистых музыкантов до фолк-рока. С 10 утра можно будет услышать более 25 коллективов-участников, лауреатов и гостей фестиваля, полюбоваться на выставке уникальными музыкальными инструментами и принять участие в мастер-классах.

В 18:00 начнется гала-концерт с участием звездных гостей и лауреатов фестиваля: Illaria, Нина Матвиенко, ГуляйГород, и многие другие.

Вход до 18:00 – бесплатный, на гала-концерт – от 100 грн.

Отметим, что часто киевляне ищут интересные локации для тихого семейного отдыха за чертой города. "Сегодня" составили для вас топ самых живописных мест, куда можно поехать на машине под Киев на выходные.

Также с 31 августа в Киеве показывают уникальную и, без преувеличения, шокирующую выставку Body Worlds — "Вселенная тела". Знаменитая на весь мир экспозиция расскажет о секретах человеческого тела и позволит погрузиться в анатомическое путешествие. Передвижную выставку уже успели оценить более 49 миллионов зрителей в Польше, Нидерландах, Китае, США, Канаде и других странах. В Киеве ее можно увидеть на ВДНГ.

Также сайт "Сегодня" разобрался, чем экскурсии-квесты отличаются от обычных и в чем секрет их популярности.

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