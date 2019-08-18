Выходные в Киеве: куда пойти 18 августа

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

В Киеве – снова выходные. И хотя погода навевает мысли о грядущей осени, не время грустить! Ведь в столице в воскресенье, 18 августа, пройдет немало интересных фестивалей и вечеринок, которые позволят отвлечься от будней и отдохнуть с друзьями и семьей. Сайт "Сегодня" приготовил традиционный гид по интересным событиям в городе и его окрестностях, на многие из которых можно будет попасть бесплатно.

Фестиваль воинских и традиционных культур "Казацкий Спас" (Парк "Киевская Русь", с. Копачев)

В Древнем Киеве гостей ждут колоритные казаки со всей Украины и настоящий боевой дух казацкого рода, впечатляющая презентация национальных боевых искусств и соревнования с участием лучших спортсменов украинских и зарубежных федераций традиционных видов спорта.

Впервые в Древний Киев приедет булава длиной 3,5 м и весом около 100 кг. С ней можно будет сфотографироваться, а самым отчаянным – еще и попробовать поднять.

В воскресенье, 18 августа, участники фестиваля начнут свой день с мастер-классов, а с 11:00 будет проходить Казацкий Круг фестиваля с представлением школ и направлений национальных видов спорта и боевых искусств.

Участников фестиваля ждет зарядка и молебен в честь праздника Преображения Господня – Яблочного Спаса. После будут продолжены презентации школ борьбы и боевых искусств и программа с конными выступлениями, играми и хороводами, танцевальными флэш-мобами и презентацией первого в Восточной Европе древнеславянского разговорника.

Вход в парк: 250 грн для взрослых, 150 – для студентов и пенсионеров, 60 грн – для детей. Добраться до "Киевской Руси" можно на маршрутке, которая курсирует от метро "Выдубичи". Ее расписание и стоимость можно уточнить на сайте парка.

Выставка цветов "Спортивная гордость Украины" (Певческое поле, Лаврская, 33)

В Киеве на Певческом поле стартовала выставка "Спортивная гордость Украины", посвященная Дню Независимости. Главными героями композиций стали выдающиеся украинские спортсмены-чемпионы. Это братья Виталий и Владимир Кличко, Александр Усик, Василий Ломаченко, Ольга Харлан, Анна Бессонова, Олег Верняев, Руслан Пономарев, Валерий Лобановский, Андрей Шевченко, Сергей Бубка, Леонид Жаботинский, Оксана Баюл и Яна Клочкова.

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При создании ярких панно флористы "Киевзеленстроя" использовали около 180 тысяч цветов. Среди них – бегонии, чернобривцы, колеусы, гортензии и эхинацея. Также использованы объемные конструкции – фигуры спортсменов и спортивный инвентарь. Кроме того, на Певческом поле установили огромные шашки, в которые могут поиграть как взрослые, так и детвора.

Стоимость билетов - 75 грн взрослый, 25 грн детский, детям до 7 лет и всем льготным категориям – бесплатно.

Рэп Шмеп Йо! Кураж Базар (ВДНХ, проспект Глушкова, 1, 19 павильон)

Кураж Базар – это ивент со стильными б/у вещами и молодыми украинскими брендами, антиквариатом, винилом и комиксами за небольшие деньги. Детям, как и положено, все лучшее – инклюзивное детская зона Диснейленд, где все равны, без диагнозов и колясок. На этот раз в воскресенье на большой барахолке царит уличная культура под ритмы хип-хопа: с 12:00 до 21:40 на сцене выступают реперы, на фут-корте вкусно кормят и наливают горячительные коктейли, а в развлекательных зонах проходят конкурсы и мастер-классы для взрослых и детворы.

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Вход – 150 гривен. Детям до 12 лет, людям с инвалидностью, людям пенсионного возраста, участникам АТО, беременным и именинникам – бесплатно и вне очереди.

Школьный маркет (Все.Свои, Десятинная, 12)

Все, что нужно для нового учебного года, найдется 18 августа на большом маркете. Школьная и спортивная форма, одежда для досуга, обувь, рюкзаки, полезные аксессуары, книги, наборы для творчества, мебель и декор для детских комнат – и все это от лучших украинских брендов.

Также будут различные мастер-классы и другие активности, которые заинтересуют и детей, и взрослых. А еще для родителей – гостеприимные террасы с фуд-кортом и успокаивающим видом.

Ярмарка работает с 10:00 до 21:00. Вход – свободный.

"Спортивная платформа" (ВДНХ, проспект Глушкова, 1)

18 августа на ВДНГ в 12:00 начнется большое спортивное мероприятие для всей семьи. Профессиональные тренеры по различным дисциплинам проведут мастер-классы, соревнования и конкурсы, в которых могут принять участие все желающие – от малышей до их дедушек и бабушек.

"Вы сможете попробовать себя в новых видах спорта под руководством профессиональных тренеров, принять участие в конкурсах и выиграть призы, отдохнуть всей семьей и весело провести время", – рассказали организаторы.

Вход – свободный.

Напомним, с 31 августа в Киеве покажут уникальную и, без преувеличения, шокирующую выставку Body Worlds - "Вселенная тела". Знаменитая на весь мир экспозиция расскажет о секретах человеческого тела и позволит погрузиться в анатомическое путешествие.

Ранее мы писали о топовых местах на малоизвестной столичной Шулявке, которые стоит посетить. Напомним и о Куреневском парке, который не так давно открылся после глобальной реконструкции. Также читайте о красивых фонтанах, которые можно найти в каждом районе столицы.

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