Выходные в Киеве: куда пойти 2-3 февраля
В городе пройдут кинопоказы, выставки и концерты
В Киеве грядут первые выходные февраля – последнего месяца зимы. И хотя погода не радует – столица сейчас в туманах и лужах, – это не повод провести их, сидя дома. Сайт "Сегодня" подготовил традиционный гид по интересным мероприятиям в Киеве, которые пройдут в субботу и воскресение, 2 и 3 февраля. На многие из них можно попасть бесплатно.
Вечера французского кино (Кинотеатр "Киев", ул. Большая Васильковская, 19)
В столице проходит 14-й ежегодный фестиваль "Вечера французского кино". В программу вошли пять картин с участием Луи Гаррель, Ульель, Одри Тоту, Стэйси Мартин, Летиции Касты и Лили-Роуз Депп.
Откроет фестиваль хит французского проката – комедия "Что-то не так с тобой". Лента Пьера Сальвадоре была отмечена премией сообщества драматических авторов и композиторов (SACD) на Каннском кинофестивале и закрывала 9-й Одесский кинофестиваль.
Также в программе: историческая драма "Один король – одна Франция", парижская трагикомедия "Честный человек" и комедия "Гаспар едет на свадьбу".
Фильмы демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами.
Расписание кинопоказов на выходные:
Суббота, 2 февраля:
- 19:00 – Гаспар едет на свадьбу
- 21:15 – Один король – одна Франция
Воскресенье, 3 февраля:
- 19:00 – Честный человек
- 21:15 – Что-то не так с тобой
Стоимость билетов на любой из указанных сеансов – 120 грн
Квест для детей "Поиски бриллиантов Майнкрафт в волшебном мире Гарри Поттера" (Dream Town-2, Оболонский проспект, 21В)
В новом квесте для детей, который пройдет 3 декабря в 13:00, объединили две популярные вселенные – Майнкрафта и Гарри Поттера. Детворе предстоит пройти 15 локаций и разгадать головоломки.
Участники смогут сфотографироваться с актерами программы и получат сладкий сюрприз.
Участие – бесплатное, но необходима регистрация по ссылке (https://goo.gl/SUaMyX), поскольку количество мест ограничено.
Выставка "Взрослый опыт" (Институт проблем современного искусства, ул. Коновальца, 18Д).
В Киеве проходит выставка студентов и выпускников Школы современного искусства, которую можно посетить как в будни, так и на выходных.
"Опыт – это нечто безусловно ценное, сухой остаток, то, что выносится из любых разочарований и неприятностей. Это положительный багаж, с которым легче составить свою карту реальности, и в определенной степени анестетик. Это очень интересный, захватывающий процесс познания мира", – рассказали организаторы.
Экспозиция открыта с 9:00 до 19:00. Вход – свободный.
"Авангард. В поисках четвертого измерения" (M17 Contemporary Art Center, ул. Антоновича 102-104)
В рамках проекта будут представлены работы художников-авангардистов из музейных и частных коллекций.
Среди них – произведения Богомазова, Ермилова, Экстер, Бурлюка, Петрицкого, Косарева, Родченко. Кроме музейной части, проект представит аудиовизуальное шоу от команды Front Pictures, которое оживит яркие примеры мирового авангарда.
"Название выставки отсылает к ведущим идеям авангарда с его амбицией выйти за пределы трехмерного видимого мира. Галерея перенесется в водоворот революционных надежд: агитационные плакаты, архитектурные утопии, декламации манифестов, супрематическая и абстрактная живопись, пропагандистское кино и новая литература", – рассказали организаторы.
Попасть на выставку можно с 11:00 до 20:00, вход – свободный.
Выставка-сериал "Вооружены и опасны" (IZONE, ул. Набережно-Луговая, 8)
Проект изображает хрупкое положение украинского общества, испытывающего внешнее вмешательство на востоке и активность радикальных движений внутри страны.
"Вооружены и опасны" – это проект-платформа, объединяющая группу художников и режиссеров, работающих на пересечении современного искусства и экспериментального кино", – рассказали организаторы.
Выставку можно посетить с 10:00 до 20:00 на втором этаже. Вход свободный. Некоторые видео содержат нецензурную лексику и сцены насилия или жестокости.
Ирландская музыка. Семейный концерт (София Киевская, ул. Владимирская, 24)
Ирландия – изумрудный остров, который утопает в зелени, волшебная страна эльфов и трилистников, кельтской старины и этнической музыки. Этот концерт создали эксклюзивно для родителей и малышей, которые хотят вместе окунуться в волшебный мир ирландского этноса.
В программе – оживленные народные танцы, медленные аеры древних бардов, музыка ирландских холмов и шотландских гор.
"Это мелодии, которые создают хорошее настроение, побуждают к танцу, позволяют отдохнуть от современных будней", – рассказали организаторы.
Программу исполняет фолк-группа "Рун" на 11 музыкальных инструментах в том числе редких традиционно ирландских.
Концерт проходит в теплом и чистом выставочном зале монастырской хлебни на втором этаже. Кроме мест для взрослых зрителей, для малышей предусмотрели пространства зону для ползания, место для замены подгузнике, ящик с игрушками и забавные аксессуары для фото. Также предусмотрено место, где можно будет оставить коляску.
Билеты для взрослых – 200 грн с возможностью переноса на другой концерт и 150 грн возможности переноса. Дополнительно нужно заплатить 20 грн за вход на территорию Национального заповедника "София Киевская". Детям – вход свободный.
Напомним, на Масленицу, 9 и 10 марта, на ВДНГ гостей будут угощать блинами с десятком разнообразных начинок, здесь проведут традиционные тематические забавы и конкурсы, устроят праздничный концерт и коллективно сожгут чучело надоевшей зимы.
Кроме того, в ботаническом саду имени Фомина расцвела пальма Ливистона – самое старое дерево в коллекции ботсада. Ей, как и ботаническому саду, 180 лет, но до этого дерево 20-30 лет прожило в Кременецком ботсаду. По словам сотрудников ботсада, в этом году у пальмы юбилейное, сороковое цветение!
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