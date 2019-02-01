Выходные в Киеве: куда пойти 2-3 февраля

В городе пройдут кинопоказы, выставки и концерты

Выходные в Киеве: куда пойти 2-3 февраля Людмила Князьская-Ханова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/b3f/9b6/5c4b3f9b6b464.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/b3f/9b6/5c4b3f9b6b464.jpg 2019-02-01T21:51:48+02:00 Куда пойти В городе пройдут кинопоказы, выставки и концерты

В Киеве грядут первые выходные февраля – последнего месяца зимы. И хотя погода не радует – столица сейчас в туманах и лужах, – это не повод провести их, сидя дома. Сайт "Сегодня" подготовил традиционный гид по интересным мероприятиям в Киеве, которые пройдут в субботу и воскресение, 2 и 3 февраля. На многие из них можно попасть бесплатно.

Вечера французского кино (Кинотеатр "Киев", ул. Большая Васильковская, 19)

В столице проходит 14-й ежегодный фестиваль "Вечера французского кино". В программу вошли пять картин с участием Луи Гаррель, Ульель, Одри Тоту, Стэйси Мартин, Летиции Касты и Лили-Роуз Депп.

Откроет фестиваль хит французского проката – комедия "Что-то не так с тобой". Лента Пьера Сальвадоре была отмечена премией сообщества драматических авторов и композиторов (SACD) на Каннском кинофестивале и закрывала 9-й Одесский кинофестиваль.

Также в программе: историческая драма "Один король – одна Франция", парижская трагикомедия "Честный человек" и комедия "Гаспар едет на свадьбу".

Фильмы демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Расписание кинопоказов на выходные:

Суббота, 2 февраля:

19:00 – Гаспар едет на свадьбу

21:15 – Один король – одна Франция

Воскресенье, 3 февраля:

19:00 – Честный человек

21:15 – Что-то не так с тобой

Стоимость билетов на любой из указанных сеансов – 120 грн

Квест для детей "Поиски бриллиантов Майнкрафт в волшебном мире Гарри Поттера" (Dream Town-2, Оболонский проспект, 21В)

В новом квесте для детей, который пройдет 3 декабря в 13:00, объединили две популярные вселенные – Майнкрафта и Гарри Поттера. Детворе предстоит пройти 15 локаций и разгадать головоломки.

Участники смогут сфотографироваться с актерами программы и получат сладкий сюрприз.

Участие – бесплатное, но необходима регистрация по ссылке (https://goo.gl/SUaMyX), поскольку количество мест ограничено.

Выставка "Взрослый опыт" (Институт проблем современного искусства, ул. Коновальца, 18Д).

В Киеве проходит выставка студентов и выпускников Школы современного искусства, которую можно посетить как в будни, так и на выходных.

"Опыт – это нечто безусловно ценное, сухой остаток, то, что выносится из любых разочарований и неприятностей. Это положительный багаж, с которым легче составить свою карту реальности, и в определенной степени анестетик. Это очень интересный, захватывающий процесс познания мира", – рассказали организаторы.

Экспозиция открыта с 9:00 до 19:00. Вход – свободный.

"Авангард. В поисках четвертого измерения" (M17 Contemporary Art Center, ул. Антоновича 102-104)

В рамках проекта будут представлены работы художников-авангардистов из музейных и частных коллекций.

Среди них – произведения Богомазова, Ермилова, Экстер, Бурлюка, Петрицкого, Косарева, Родченко. Кроме музейной части, проект представит аудиовизуальное шоу от команды Front Pictures, которое оживит яркие примеры мирового авангарда.

"Название выставки отсылает к ведущим идеям авангарда с его амбицией выйти за пределы трехмерного видимого мира. Галерея перенесется в водоворот революционных надежд: агитационные плакаты, архитектурные утопии, декламации манифестов, супрематическая и абстрактная живопись, пропагандистское кино и новая литература", – рассказали организаторы.

Попасть на выставку можно с 11:00 до 20:00, вход – свободный.

Выставка-сериал "Вооружены и опасны" (IZONE, ул. Набережно-Луговая, 8)

Проект изображает хрупкое положение украинского общества, испытывающего внешнее вмешательство на востоке и активность радикальных движений внутри страны.

"Вооружены и опасны" – это проект-платформа, объединяющая группу художников и режиссеров, работающих на пересечении современного искусства и экспериментального кино", – рассказали организаторы.

Выставку можно посетить с 10:00 до 20:00 на втором этаже. Вход свободный. Некоторые видео содержат нецензурную лексику и сцены насилия или жестокости.

Ирландская музыка. Семейный концерт (София Киевская, ул. Владимирская, 24)

Ирландия – изумрудный остров, который утопает в зелени, волшебная страна эльфов и трилистников, кельтской старины и этнической музыки. Этот концерт создали эксклюзивно для родителей и малышей, которые хотят вместе окунуться в волшебный мир ирландского этноса.

В программе – оживленные народные танцы, медленные аеры древних бардов, музыка ирландских холмов и шотландских гор.

"Это мелодии, которые создают хорошее настроение, побуждают к танцу, позволяют отдохнуть от современных будней", – рассказали организаторы.

Программу исполняет фолк-группа "Рун" на 11 музыкальных инструментах в том числе редких традиционно ирландских.

Концерт проходит в теплом и чистом выставочном зале монастырской хлебни на втором этаже. Кроме мест для взрослых зрителей, для малышей предусмотрели пространства зону для ползания, место для замены подгузнике, ящик с игрушками и забавные аксессуары для фото. Также предусмотрено место, где можно будет оставить коляску.

Билеты для взрослых – 200 грн с возможностью переноса на другой концерт и 150 грн возможности переноса. Дополнительно нужно заплатить 20 грн за вход на территорию Национального заповедника "София Киевская". Детям – вход свободный.

Напомним, на Масленицу, 9 и 10 марта, на ВДНГ гостей будут угощать блинами с десятком разнообразных начинок, здесь проведут традиционные тематические забавы и конкурсы, устроят праздничный концерт и коллективно сожгут чучело надоевшей зимы.

Кроме того, в ботаническом саду имени Фомина расцвела пальма Ливистона – самое старое дерево в коллекции ботсада. Ей, как и ботаническому саду, 180 лет, но до этого дерево 20-30 лет прожило в Кременецком ботсаду. По словам сотрудников ботсада, в этом году у пальмы юбилейное, сороковое цветение!

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АВТОР: Людмила Князьская-Ханова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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