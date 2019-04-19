Выходные в Киеве: куда пойти 20 и 21 апреля

Слушаем джаз, закупаемся к Пасхе и берем автографы у писателей

Узнайте, как провести Пасху 2019 в Киеве. Фото: Depositphotos

В Киеве снова грядут выходные. 20 и 21 апреля в столице и ее окрестностях произойдет немало интересных событий, которые можно посетить с друзьями и семьей, чтобы отдохнуть от рабочей недели с пользой и приятными впечатлениями. "Сегодня" подготовили традиционный гид по самым интересным мероприятиям в Киеве, которые можно посетить без особого ущерба для кошелька.

Кураж Базар Jazz Only (ВДНГ, ул. Глушкова, 1)

В 19 павильоне на ВДНГ состоится Джазовый Кураж Базар. Кроме большой барахолки с уникальными и винтажными вещами, можно будет насладиться музыкальной программой. Так, 20 и 21 апреля на сцене выступят Dennis Adu Quartet, Ruslan Egorov Quartet, Chutno квартет, Анита Авакян, Noah Blumenfeld, ShekBand и Akim Grui, Imaginarium, Muzo.

В кинолектории гостей базара ждут фильмы, которые завоевали много наград и завоевали благосклонность критиков и зрителей. Показы будут проходит с 12:00 до 20:00.

На фуд-корте можно будет полакомиться пловом, стейками, хот-догами, бургерами и лапшой, а также десертами и здоровой вегетарианской едой. А для детворы подготовили комнату с игрушками, мастер-классами и нянями, с которыми можно будет на всемя оставить ребенка (стоимость услуги – 100 грн за час).

Вход на Кураж Базар стоит 100 гривен. Людям с инвалидностью, детям до 12 лет, беременным, именинникам, ветеранам АТО и людям пенсионного возраста – вход бесплатный.

Фестиваль конно-трюкового искусства "Кентавры-2019" (Парк "Киевская Русь", с. Копачов)

20 и 21 апреля в Древнем Киеве в Княжестве "Киевская Русь" можно прикоснуться к удивительному миру конно-трюкового искусства. "Кентавры" – это фестиваль, который объединяет лучших конных каскадеров Украины, которые представляют нашу страну на международных соревнованиях и участвуют в мировых шоу-программах.

"Участники продемонстрируют удивительные трюки: езду вверх ногами, задом наперед, сразу на двух лошадях, они будут проскальзывать под конем, выстраивать "пирамиды". И все это на полном скаку! Арабески, обрывы, пистолеты и французские кресты – вот далеко неполный перечень головокружительных трюков, которые можно будет увидеть на фестивале", – рассказали в парке.

Стоимость билетов – 250 грн для взрослых, 150 – для пенсионеров и студентов, 60 грн – для школьников.

Добраться до парка "Киевская Русь" можно на маршрутке, которая курсирует от станции метро "Выдубичи". Расписание можно уточнить на сайте парка.

Saturday ride "Правобережный" (старт – Памятник основателям Киева)

В субботу любителей активного отдыха на велосипедах приглашают на большую "покатушку" по живописным местам в лесу и возле Киевского моря. Сбор – в 11 утра возле памятника основателям Киева на Набережном шоссе.

Дистанция велопрогулки – около 91 километра. "Едем медленно, наслаждаемся дорогой через лес и обязательно останавливаемся на Киевском водохранилище", – рассказали организаторы.

Обязательный набор для поездки – шлем, запаска или ремкомплект, а также исправный велосипед. Маршрут "покатушки" можно посмотреть по ссылке – https://www.strava.com/routes/13625985. Участие – бесплатное.

Ярмарка "Пасхальная корзина" (Все. Свои, Десятинная, 12)

20 и 21 апреля в пространстве на Подоле можно будет приобрести необычные вкусности для пасхального стола – фермерские сыры и колбасы, вяленое и копченое мясо, оригинальные соусы к ним, вино, настойки и другие алкогольные напитки, авторские сладости и праздничный декор.

В качестве бонуса обещают праздничное настроение. Время работы – с 10:00 до 20:00. Вход – свободный.

Книжная ярмарка "Медвин" ("Олимпийский", ул. Большая Васильковская, 55)

Весенняя книжная ярмарка – это настоящий праздник для столичных книголюбов. Здесь на выходных, 20 и 21 апреля, будут презентации новинок, встречи с писателями, автограф-сессии, литературные чтения, дискуссии и многое другое. Кроме того – многие книги будут продаваться по стоимости от издательств. Также здесь можно будет найти редкие книги от небольших издательств, которые и вовсе не встречаются в больших книжных магазинах.

Вход на выставку – бесплатный.

Голландский WEEKEND ("Мануфактура", Обуховское шоссе 2)

Аутлет-городок приглашает 20 и 21 апреля с 12:00 до 19:00 на "Голландский WEEKEND" – уникальное сочетание искусства, детских развлечений, динамических ритмов, и вкусного угощения.

Так, на локации "Арт-балкон" будет выставка произведений современных украинских художников и скульпторов, творческие встречи, мастер-классы по живописи для детей и взрослых с применением различных материалов и техник.

Также среди гостей разыграют авиабилеты в Амстердам, а на локации с уличной едой можно будет попробовать традиционные голландские блюда, освежающие напитки и холодные десерты. А для детворы проведут квест по улочкам городка.

По вечерам – концерты: 20 апреля в 17:00 выступит LATEXFAUNA, а 21 апреля в 17:00 – "Тяжелые Легкие".

Вход на праздник – свободный.

Детский праздник (Оболонский проспект, 21В, второй этаж)

На выходных 20-21 апреля в Dream Town пройдет большой детский праздник. Малышей будут развлекать шоу мыльных пузырей, зрелищными экспериментами по физике и химии, а также яркими номерами от фокусника. Завершится детская вечеринка шоу с воздушными шариками, где детвору научат делать цветных щенков.

Праздник будет проходить в субботу и воскресенье, с 13:00 до 18:00. Вход и участие – бесплатно.

Отметим, ранее мы подробно писали о том, что ботаническом саду НУБиП в Голосеево можно и природой насладиться, и интересные объекты посмотреть.

Кроме того, на столичном Подоле, на углу Андреевского спуска и Боричева Тока, открыли памятник выдающемуся артисту ХХ века, уроженцу Киева Александру Вертинскому. Мы предлагали прогуляться по нескольким адресам, где прошло его детство и юность.

Тем временем, в Ужгороде развернули яркий городок из писанок. Как он выглядит – смотрите в видео "Сегодня".

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