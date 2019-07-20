Выходные в Киеве: куда пойти 20 и 21 июня

В столице пройдут яркие фестивали и выставки

В Киеве – снова выходные. Самое время отправиться на отдых, и сделать это можно не покидая столицы. Так, в субботу и воскресенье в городе пройдет несколько мероприятий, на которые можно сходить с друзьями и от души повеселиться. Сайт "Сегодня" собрал традиционный гид по самым ярким фестивалям в Киеве, которые пройдут 20 и 21 июля.

This is America Кураж Базар (19-й павильон ВДНХ, пр. Глушкова, 1)

20 и 21 июля можно побывать в далекой Америке, и при этом лететь 11 часов не придется. Несколько станций на метро – и вы оказываетесь на Таймс-сквер. "Будет все: ковбои и Дикий Запад, гламур и ночные огни Нью-Йорка, звезды и Лос-Анджелес, азарт и Лас-Вегас, океан и Майами", – говорят организаторы.

В программе фестиваля – аттракционы, родео на быке, кинотеатр с американскими сериалами и передачами, Beer pong и персональные Гавайи.

Вход – 150 гривен. Детям до 12 лет, людям с инвалидностью, людям пенсионного возраста, участникам АТО, беременным и именинникам – бесплатно.

Santa Muerte Carnival (Арт-завод "Платформа", ул. Беломорская, 1а)

В этот уикенд "Платформа" превратится в атмосферный мексиканский городок, с настоящим карнавалом, футкортом, где будут угощать тако и чили, лабиринтом в потусторонний мир, где будет ожидать Santa Muerte, а также обязательным гримом в стиле sugar skull.

В субботу праздник пройдет с 15:00 до 3:00, кассы закроются в 01:30. Стоимость билета – 300 грн.

Summer Craft Beer Fest (Дворец Культуры "Куреневка", Костантиновская 73)

В субботу, 20 июля, гостей нового арт-пространства ждет хорошее пиво, веселая музыка и вкусная еда.

"Будем наслаждаться лучшим крафтовой пивом, вкусным фудкортом, развлекаться, отдыхать, узнавать самое интересное о пиве и пивной культуре в нашей стране. Сами себе завидуем, что будем дегустировать столько нового интересного крафта! Более 100 сортов, только представьте!", – сообщают организаторы.

Вход на фестиваль – 150 грн.

Мотофестиваль в Древнем Киеве (Парк "Киевская Русь, с. Копачев)

Княжество Киевская Русь приглашает в гости байкеров, любителей мотоциклов, а также желающих незабываемо провести выходные на мотофестивале "Heady Wind".

В субботу для гостей въездные ворота откроются в 10:00. С 14:00 на главном ристалище начнется развлекательная программа, которая продлится до 18:00.

Можно будет насладиться показом умений и талантов детского мотоклуба из Беларуси и других коллективов. Потешные мотособаки, захватывающие конно-трюковые программы и забавные поросята подарят гостям незабываемые впечатления.

Далее около 19:00 программа продолжится и продлится до 1:30 ночи, после чего можно будет продолжить гуляния на дискотеке.

В воскресенье, 21 июля, гостей ждет шоу-программа "Мир лошадей" – захватывающие конные выступления, презентация лошадей уникальных исторических пород, верховая стрельба из лука от лучших конных лучников страны и возможность провести день в атмосфере Киевской Руси.

Стоимость билетов – 250 грн для взрослых, 150 – для студентов и пенсионеров, 60 – для школьников. А для женщин билет на фест обойдется в 100 грн.

Неоновое Шоу (Парк "Феофания", ул Академика Лебедева 37)

В субботу гостей одного из самых живописных парков столицы вечером, с 21:00 до 23:00, ждет световое световое пространство, где все обычное становится космическим, а привычные предметы выглядят совсем необычно.

Кроме того, днем здесь пройдет пиратская вечеринка, которая начнется в 16:00. В программе – живая музыка, шоу от аниматоров, а также конкурс на лучший морской или пиратский костюм среди детей! Владельцы лучших костюмов получат приятные призы.

Вход в парк: 30 грн, действуют скидки для школьников, пенсионеров и других льготных категорий населения.

Вещие Вещи (Closer, Нижнеюрковская 31)

В субботу, 20 июня, можно с пользой избавиться от ненужных, но еще хороших вещей, посетив благотворительную барахолку от волонтеров. Их передадут тем, кто в них действительно нуждается – подопечных проектов ГориЯсно, Жизнелюб и Plastikwood Animations.

Так, волонтеры с радостью примут детские вещи для малышей и подростков, взрослые вещи, которые подойдут бабушкам и дедушкам, пластинки и кассеты, книги, полиэтилен и пластик.

Приносить вещи можно с 12:00 до 20.30. Кроме того, с 16.20 до 23:00 здесь пройдет вечеринка с благотворительной ярмаркой и дискотекой.

Фестиваль Культур "Global Village" (Контрактовая площадь)

В субботу, 20 июля, отправляемся на одну из центральных площадей столицы, где можно будет познакомиться с культурой других стран и попрактиковать навыки общения на иностранных языках.

Так, с 12:00 до 18:00 на Контрактовой площади – общение с активной молодежью из других стран, колоритная музыка и яркие выступления, традиционная еда из разных уголков мира и веселые мастер-классы.

Вход – свободный при условии регистрации (https://bit.ly/2Y6UZsc).

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