Выходные в Киеве: куда пойти 21 и 22 сентября

Вино из смородины без водки / Фото: Depositphotos

В Киеве – снова выходные. Самое время от души отдохнуть от рабочих будней! И несмотря на холода, горожан и гостей столицы согреют яркие фестивали на любой вкус – как для поклонников супергеройской культуры или средневековых битв, так и для любителей барахолок и изысканных напитков. Сат "Сегодня" подготовил традиционный гид по интересным событиям в столице, на многие из которых можно попасть бесплатно.

Comic Con Ukraine (Арт-завод "Платформа", ул. Беломорская, 1)

21-22 сентября в Киеве на территории Арт-завода Платформа второй раз пройдет международный конвент современной поп-культуры Comic Con Ukraine 2019. В прошлом году фестиваль посетило более 20 000 фанатов среди которых ценители комиксов, анимации, кинематографа, видеоигр и литературы.

В этом году фестиваль ожидает еще больше гостей, звездных селебрити и участников со всего мира. Хедлайнерами фестиваля станут Джон Ромеро, Кристофер Ллойд и Дэнни Трехо.

Кроме игровых зон, косплея и тематической ярмарки, на фестивале планируются социальные мероприятия, которые помогут посетителям фестиваля почувствовать себя настоящими супергероями. Так, организаторы предлагают присоединиться к таким социальным активностям:

Помощь бездомным животным. Наибольшее внимание будет уделено приютам для животных и благотворительным фондам. Все они разместят свои стенды в петзоне, где будут не только рассказывать о деятельности, но и принимать вклады, продавать интересный мерч и поощрять забрать домой нового любимца. Также на фестивале будет проходить конкурс дог-косплея Dog Cosplay Contest, победители которого получат ценные призы.

Помощь детям. Оба дня фестиваля каждый посетитель сможет поддержать фонд "Таблеточки", приобретая на стенде фирменную продукцию и коллекционные изделия. Также создан специальнsq мерч, все средства от продажи которого будут переданы подопечным фонда.

Эко-тема волнует причастных к созданию фестиваля. Именно поэтому при поддержке организации No Waste Ukraine каждый посетитель фестиваля сможет правильно отсортировать мусор на станциях сортировки, получить консультацию, прослушать лекцию и приобрести эко-товары многоразового использования.

Стоимость билетов – 550-1000 грн.

Осенний маркет KYIVNESS (ул. Липская, 16)

Уникальный особняк Уваровых на два дня превратится в большой винтажный маркет одежды и обуви, декора, парфюмерии и посуды. Для "охотников за сокровищами" откроют золотой и серебряный болрумы, кабинеты с мраморными каминами и уютный сад. Приобрести можно эксклюзив локальных брендов, а также уникальный винтаж с барахолок Парижа, Рима, Барселоны, Копенгагена и Нью-Йорка.

Билеты на два дня – 200 грн, один день – 150 грн.

Чемпионат Европы по средневековому бою "Зов героев" (Парк Киевская Русь, с. Копачов)

21 и 22 сентября более 300 лучших бойцов из Украины и других стран выйдут на ратное поле и проведут полноконтактные бои в рыцарских доспехах со средневековым оружием!

Реклама

Лучшие спортсмены будут соревноваться в яростных боях выясняя, кто из них самый сильный и ловкий. Просто организовывая отдых на выходные, вы можете попасть в уникальное место, где объединятся разные исторические эпохи. Наш боец в тяжелой кольчуге 11 века скрестит меч с западноевропейским рыцарем в полном доспехе 16 века. Загородный отдых в выходные превратится в увлекательное приключение, которое подарит небывалый заряд адреналина.

Стоимость входа: 250 грн – для взрослых, 150 грн – студенты и пенсионеры, 80 – для детей. Добраться до парка можно на специальной маршрутке, расписание и стоимость которой можно уточнить на сайте парка.

Самый сильный пожарный-спасатель Украины. Киев-2019 (Крещатик)

21-22 сентября лучшие из лучших спасателей Украины и других стран будут бороться за титул лучшего. Сильнейших определяют в четырех категориях: индивидуальные забеги, командные эстафеты, тандемы и тандемы mix (мужчина, женщина).

Соревнование проходит ежегодно и не оставляет зрителей равнодушными – особенно самых младших из гостей состязаний, для них проводят отдельные конкурсы и рассказывают об особенностях этой важной профессии.

Соревнования спасателей будут проходить с 9 утра до 5 вечера. Вход – бесплатный.

Silpo Vine Fest (ВДНГ, проспект Академика Глушкова, 1, 1 павильон)

Австралия и Франция, Чили и Португалия, красное белое, розовое, крепленое и игристое – на винном фестивале будет все и сразу. Более 400 вин из 18 стран мира и 8 гастрономических зон для кулинарного путешествия. Эксперты расскажут, какая еда подходит к любимому вину, а также дадут возможность попробовать что-то новенькое.

Кроме того, будет работать отдельная зона крепкого алкоголя на виноградных спиртах.

Реклама

Фестиваль проходит в субботу и воскресенье, 21-22 сентября. Вход – 400 гривен. Кроме билета, гости фестиваля получают 6 дегустационных фишек (1 фишка равна 1 порции вина 50 мл, или 1 порции крепкого алкоголя 20 мл), бокал и сумку, а также гид по фестивалю.

Еврейский фестиваль Jewish Open Space (Мариинский парк)

Веселиться по-еврейски всех желающих научат в субботу, 21 сентября. Квесты, конкурсы и флеш-мобы, большые хороводы и танцы под живую музыку от оркестра НАОНИ и капеллы Ревуцкого, а также электронную музыку от групп Derech и Gesher.

Вход – бесплатный.

Red Bull Dance Your Style (Арка дружбы народов)

В воскресенье, 22 сентября, в Киеве пройдет национальный финал чемпионата мира по уличным танцам Red Bull Dance Your Style. Победитель представит Украину на первом Всемирном финале в Париже 12 октября 2019 года. Всего в соревновании примут участие 16 танцоров, победивших в отборочных турах, и танцоры, приглашенные организаторами. Еще одного участника жюри выберет на месте.

Танцоры будут соревноваться в формате "один на один" под неизвестный им плей-лист. Победителя определят зрители. После состязаний – концерт. Начало в 17.00. Вход – бесплатный.

Напомним, 28-29 сентября на Крещатике и Андреевском спуске продлится Третий международный фестиваль света и медиаискусства Kyiv Lights Festival.

Также с 31 августа в Киеве показывают уникальную и, без преувеличения,шокирующую выставку Body Worlds — "Вселенная тела". Знаменитая на весь мир экспозиция расскажет о секретах человеческого тела и позволит погрузиться в анатомическое путешествие. Передвижную выставку уже успели оценить более 49 миллионов зрителей в Польше, Нидерландах, Китае, США, Канаде и других странах. В Киеве ее можно будет увидеть до 31 октября на ВДНХ.

Также сайт "Сегодня" разобрался, чем экскурсии-квесты отличаются от обычных и в чем секрет их популярности.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама