Выходные в Киеве: куда пойти 23-24 марта

В городе празднуют приход весны и веселятся по традициям предков

Фото: fototale.ru.

Выходные в Киеве: куда пойти 23-24 марта Мила Князьская-Ханова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/50d/d98/5c950dd986f0e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/50d/d98/5c950dd986f0e.jpg 2019-03-22T18:32:45+02:00 Куда пойти В городе празднуют приход весны и веселятся по традициям предков

В Киеве – снова выходные. В ближайшие дни, 23 и 24 марта, в городе будут отмечать наступление весны с хороводами и веснянками – так, как это делали наши предки. Кроме того, начинается сезон тематических ярмарок, на которых можно приобрести интересные вещи. Также в эти выходные можно успеть полюбоваться уникальными рисунками Марии Примаченко – выставка с ее работами вскоре закрывается. "Сегодня" собрали для вас гид по интересным событиям в Киеве, которые можно посетить на выходных.

Кураж Базар Весенний (19 павильон ВДНГ, пр. Глушкова, 1а)

На выходных 23 и 24 марта на ВДНГ пройдет тематический Кураж Базар, который на этот раз будет посвящен встрече весны по традициям наших предков.

"Весна – это пробуждение природы и влюбленность. Будем сжигать чучело, слушать соловья и мартовских котов, водить хороводы и сбрасывать теплые шарфы, покупая весенние вещи и, конечно же, петь веснянки – ибо песни, которые веселят людей, несут душе красоту и оптимизм и являются драгоценным сокровищем наших прапрапрадедов", – рассказали организаторы.

На сцене будут выступать зажигательная Alina Pash, талантливая и изящная бандуристка Marina Krut, группа настоящих уличных музыкантов из перехода на Подоле, а встречать гостей – энергичная Госпожа Солоха Лидия Ивановна со своим ансамблем. Также на Кураж Базаре можно будет послушать фольклорные песни.

Вход на Кураж Базар стоит 100 гривен, часть средств с каждого билета направят на благотворительность. Для людей с инвалидностью, детей до 12 лет, беременных, именинников, ветеранов АТО и пенсионеров вход – бесплатный.

Праздник весеннего равноденствия (Ботанический сад им. Гришко, ул. Тимирязевская, 1)

Хотя День весеннего равноденствия был 21 марта, праздновать его в ботсаду будут в субботу, 23 марта. В программе – игры, танцы и посадка молодых кедров.

"Издавна предки славян отмечали этот праздник, символизирующий обновления природы и начало нового земледельческих цикла. Эта традиция до сегодняшних дней сохранилась во многих странах. На нашем празднике мы будем водить веселые хороводы, играть в подвижные игры, петь хорошие светлые песни и делиться своим положительным творчеством", – рассказали организаторы.

На празднике будут угощать домашними блюдами и ароматными травяными чаями, дарить друг другу подарки и дружеские объятия. Также в ботсаду высадят молодые кедровые деревья.

Начало – в 14.00 Вход – по билету в ботсад: для взрослого – 50 грн, для школьников – 20 грн, для детей до 7 лет, пенсионеров и льготных категорий посетителей (участники боевых действий, ветераны Второй мировой войны, воины-интернационалисты, инвалиды аварии на ЧАЭС) – вход бесплатный.

"Мир лошадей" (Парк "Киевская Русь, с. Копачев)

23-24 марта Княжество "Киевская Русь" зовет на знакомство с красивыми и сильными лошадями из княжеской конюшни. На главном ристалище состоится парад лошадей из уникальной коллекции исторических пород.

Гости Княжества узнают о происхождении пород, смогут покататься верхом или в экипаже. Лошадок можно будет погладить, сфотографироваться с ними. А еще лошади будут не только живыми экспонатами выставки, но и актерами конно-трюкового театра в тандеме с актерами-людьми. Головокружительные трюки заставят любого затаить дыхание и восхищаться сложностью исполнения и грациозностью людей и животных.

На территории будет работать средневековый тир, где каждый сможет пострелять из лука и пометать копья и ножи. Можно будет покататься верхом на породистых лошадях или в экипаже, сделать памятную монету на княжеском монетном дворе, изготовить сувенир своими руками на мастер-классах по народным ремеслам или купить готовый в магазине или на улице мастеров.

Стоимость билетов для взрослых – 170,00 грн, для пенсионеров и студентов – 150,00 грн, для школьников – 60,00 грн. Чтобы воспользоваться льготной ценой, необходимо предъявить в кассе или на регистрации соответствующее удостоверение (студенческое или пенсионное).

Добраться до "Киевской Руси" можно на маршрутках, курсирующих от станции метро "Выдубичи". Их расписание можно уточнить на сайте парка.

Выставка "Мария Примаченко. Фантасмагории" (Национальный музей украинского народного декоративного искусства, ул. Лаврская 9, корп. 29)

Выставка посвящена 110-летию со дня рождения уникальной художницы Марии Примаченко. Помимо знаменитых произведений из собрания музея впервые значительную часть экспозиции составляют картины, неизвестные ранее широкой публике.

"На выставке представлены более 100 работ Марии Примаченко. Мифологические существа из легенд края, в котором росла художница, нашли свое оригинальное отражение на бумаге. Образы ее композиций переносят нас в мир народной фантазии, древних верований, переосмысленных и заново рожденных воображением мастера. Вместе с тем, они родственны с традиционным народным искусством Украины и, прежде всего, ее родного Полесья", – говорят организаторы.

Впервые вниманию зрителей представлены два альбома с рисунками, созданными художницей в 1940-е года. Экспозицию дополняет показ слайд-шоу этих рисунков.

Выставка работает до 25 марта. Стоимость билетов: для взрослых – 50 грн, для владельцев "Карточки киевлянина", пенсионеров и студентов – 30 грн, для школьников – 10 грн. Семейный билет для двух взрослых и трех детей до 16 лет – 90 грн. Музей работает ежедневно с 10:00 до 18:00. Касса прекращает работу в 17:15.

Выставка кактусов и суккулентов (Дом Природы, ул. Рогнидинская, 3)

На выходных, 23 и 24 марта, можно посетить выставку кактусов и других экзотических растений. В экспозиции будут представлены редкие растения, яркие композиции из кактусов и суккулентов, посуда и сувениры.

"Уже сейчас можно будет получить удовольствие от ярких весенних красок цветущих кактусов: ребуция, мамилярия и других "зеленых ежиков", которые уже проснулись после зимы. Также можно будет пообщаться с единомышленниками, также любят суккулентные растения. На выставке можно не только посмотреть, но и приобрести растения и композиции из них, и получить консультации по уходу", – рассказали организаторы.

В этот же период также работают выставки аквариумных рыб и улиток. Посетить их можно с 11.00 до 18.00, в воскресенье – с 11.00 до 17.00.

Посещение выставки – платное, стоимость уточняйте на входе.

Весенние детские вещи 23-24 марта (Все. Свои, Десятинная, 12)

Ярмарка, которая пройдет в пространстве на Подоле 23-24 марта – это весенние родители и весенние дети. Весеннее настроение и капризная погода. Первое весеннее солнце и новое весеннее платье.

"Три украинские семьи расскажут, как они проводят время в первый весенний месяц. А вы – смотрите и приходите к нам, ведь у нас будет все для того, чтобы приобрести необходимое и качественно провести время с родными и друзьями", – говорят организаторы.

На ярмарке будут представдены товары от украинских производителей: демисезонная одежда и обувь для младенцев, детей, подростков и родителей, аксессуары, украшения, сумки и рюкзаки, игрушки и книги от украинских изданий, а также текстиль, мебель и декор для детской комнаты.

Будет работать платная детская зона с возможностью оставить ребенка под присмотром профессиональных бебиситеров. Стоимость пребывания: 70 грн в час. Также здесь пройдет серия мастер-классов для детей.

Время работы выставки: с 10:00 до 20:00. Вход свободный.

Ранее мы рассказывали о знаменитых зданиях и особняках столицы, вход в которые ограничен. Так, мы побывали в царстве денег – старинном здании Национального банка Украины на улице Институтской, 9.

Также мы разбирались в том, здания каких архитектурных стилей можно найти в Киеве. О красивейших зданиях, украшенных необычной объемной лепниной, скульптурами в виде мистических животных и чудовищ можно прочитать в материале: Изюминки архитектуры в Киеве: ТОП зданий в стиле модерн.

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АВТОР: Мила Князьская-Ханова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.