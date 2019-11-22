Выходные в Киеве: куда пойти 23-24 ноября

Фото: jetsetter.ua

В городе – снова долгожданные выходные. И похолодание отдыху – не помеха: в Киеве запланировано немало интересных мероприятий, которые помогут отдохнуть от будней с друзьями и семьей. Сайт "Сегодня" подготовил гид по самым интересным выставкам, лекциям и ярмаркам, которые пройдут 23 и 24 ноября. На некоторые из них можно попасть бесплатно.

Лекция "Мария Примаченко и Екатерина Билокур: две легенды украинского "наивного искусства" (Inveria, ул. Владимирская, 49А)

Фантастические существа Марии Примаченко все чаще встречаются в массовой культуре. Еще в 1937 году ее работы появились на Международной выставке в Париже, а потом уже и в Варшаве, Софии, Монреале, Праге. Увлекшийся ее творчеством Марк Шагал, начал сам рисовать чудных существ, похожих на зверей, изображаемых Марией. А о картинах Екатерины Билокур Пабло Пикассо сказал: "Если бы у нас была художница такого уровня мастерства, мы бы заставили заговорить о ней весь мир!"

О жизни и творчестве уникальных украинских художниц, покоривших мир, в субботу, 23 ноября расскажет искусствовед-эксперт Евгения Белоусова. Начало лекции в 16:40.

Стоимость билетов – 500 грн. Билеты и регистрация – по ссылке (https://forms.gle/FwBYi1pvUbTu1dfq8)

Все.Свои. Новогодний дом и Маркет Керамики (Десятинная, 12)

На большой ярмарке, которая пройдет на Подоле 23 и 24 ноября, вас ждут 120 брендов новогоднего декора, текстиля, свечей, мебели и освещения от украинских производителей. А еще организаторы готовят для посетителей удивительные рождественские мастер-классы – будем учиться делать рождественские венки и флористические композиции:

13:00-14:00 – плетение рождественского венка из лозы, веток хвойных растений, шишек, ягод и игрушек. Стоимость – 450 грн

14:30-15:30 – создание рождественской композиции в ведерке с хвойными растениями, шишками, ягодами и игрушками. Стоимость – 400 грн

16:00-17:00 – плетение рождественского венка из лозы, веток хвойных растений, шишек, ягод и игрушек. Стоимость – 450 грн

В мастер-классах могут принимать участие дети от 8 лет и дети до 8 лет с родителями. Регистрация – по ссылке (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU7gazPfr98crD0XVQ5yUjgxpl3DhqEU0yoJEF-dN8EMszmg/viewform). Оплата – на месте.

Реклама

В это же время на локации будет проходить большой предновогодний маркет керамики, на которой лучшие украинские мастера представят свои работы. Вход на ярмарки – свободный.

Выставка "Made in Chernobyl" (Музей истории Киева, ул. Богдана Хмельницкого, 7)

На выставке будут представлены работы художников – результат проекта "Made in Chernobyl" – первой в мире арт-резиденции в зоне отчуждения, работавшей 24-27 октября. В ней приняли участие украинские и иностранные художники совершенно разных поколений и мировоззрений.

"Беспрецедентный случай, когда художники не просто поехали за вдохновением и поиском экзотических мотивов посткатастрофического мира, но и работали в Припяти и Чернобыле – месте, о котором знает весь мир, чтобы окунуться в его мощную энергетику, почувствовать его генетическую память", – рассказали организаторы.

Главная цель мероприятия – дать совершенно новую, творческую интерпретацию того, чем есть Чернобыль сегодня – через 33 года после аварии.

Стоимость билетов – 45 грн, для льготников – 30 грн.

Интерактивная выставка "Ukraine WOW" (Центральный вокзал, 14 колея, здание багажного отделения, корпус В)

В новом выставочном пространстве вас ждут уникальные экспонаты и инсталляции, которые способны влюбить в Украину – от украинских wow-пейзажей до запахов степи и шума Черного моря, от стены из янтаря до розового вагона, в котором звучат мечты. А еще – здесь воссоздали знаменитый тоннель любви и создали виртуальную реальность, в которой вы полетаете над Родиной-матерью.

Также в экспозиции – последний автопортрет Казимира Малевича, скульптуры Александра Архипенко, "Апостол" Ивана Федорова, азбука Георгия Нарбута – и многое другое, чем удивляет наша страна.

Выставка работает со вторника по воскресение, с 11:00 до 20:00 до 29 декабря.

Стоимость билетов – 50 грн. Для детей до 12 лет, пенсионеров, участников боевых действий – бесплатно при наличии удостоверения.

Также в Киеве показывают уникальную и, без преувеличения, шокирующую выставку Body Worlds – "Вселенная тела". Знаменитая на весь мир экспозиция расскажет о секретах человеческого тела и позволит погрузиться в анатомическое путешествие. Передвижную выставку уже успели оценить более 49 миллионов зрителей в Польше, Нидерландах, Китае, США, Канаде и других странах. В Киеве ее продлили до января 2020 года.

Отметим, что часто киевляне ищут интересные локации для тихого семейного отдыха за чертой города. "Сегодня" составили для вас топ самых живописных мест, куда можно поехать на машине под Киев на выходные.

А еще сайт "Сегодня" разобрался, чем экскурсии-квесты отличаются от обычных и в чем секрет их популярности.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама