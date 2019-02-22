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Выходные в Киеве: куда пойти 23 и 24 февраля

Сегодня, 23:22

Смотрим европейское цирковое представление, учимся безопасно ездить на велосипеде и любуемся собаками

Фото: Pixabay
Выходные в Киеве: куда пойти 23 и 24 февраля //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6d8/857/5c66d8857cf32.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6d8/857/5c66d8857cf32.jpg Куда пойти Смотрим европейское цирковое представление, учимся безопасно ездить на велосипеде и любуемся собаками

В Киеве – последние выходные зимы. Самое время отдохнуть с пользой! 23 и 24 февраля в городе грядет немало интересных мероприятий, некоторые из них можно посетить бесплатно.

Всі. Свої. Маркет Современное Этно (ул. Десятинная, 12)

В субботу и воскресенье в пространстве на Подоле ждут любителей современной этники. На ярмарке можно будет купить уникальные вещи из натуральных материалов, созданные по старинным техникам, но при этом – современные и полезные. На стендах мастеров можно будет присмотреть предметы интерьера, текстиль, керамику, одежду и украшения.

Начало ярмарки – в 10.00. Вход – свободный.

Цирк Black and White (Национальный Цирк Украины, пр-т Победы,1)

В столице проходят гастроли современного немецкого цирка, представления которого можно посмотреть в выходные дни. Публике представят захватывающие трюки, яркое световое шоу с объемным звуком и удивительными спецефектами.

В двухчасовой программе участвуют матера из разных уголков мира, которые являются призерами международных фестивалей. Среди них – жонглеры, мотокаскадеры и современные клоуны, которые никого не оставят равнодушными.

Начало представлений – в 12.00 и 16.00, стоимость билетов – 150-590 грн.

Выставка собак всех пород (ВДНГ, проспект Академика Глушкова)

В субботу и воскресенье в Киеве будут выбирать лучших представителей нескольких пород. Ну а гости соревнований могут полюбоваться красивыми собаками и узнать особенности приглянувшейся породы.

Так, 23 февраля на выставке будут лабрадоры, голден ретриверы, вельш корги и кане корсо, а 24-го – "малыши": французские бульдоги, мопсы и померанцы.

Выставка будет проходить с 10:00 до 18:00. Вход – бесплатный.

Craft Beverage Whisky and Grill (Арт-причал, ул. Набережно-Крещатицкая, 10Б)

В субботу, 23 февраля, любителей крепкого напитка ждут на первом фестивале крафтового виски, на котором можно будет попробовать около 50 его видов от 20 производителей. Также гостям предложат блюда, которые оптимально сочетаются с виски, угостят необычными коктейлями и разыграют подарки.

Начало – в 12:00. Стоимость участия – 180-200 грн.

Мастер-класс по безопасной езде на велосипеде по городу (Контрактовая площадь)

В воскресенье, 24 февраля, всем желающим расскажут, как безопасно ездить на велосипеде по Киеву, не нарушая правил дорожного движения. В уроке велошколы – теоретическая и практическая части. Если вы хотите принять участие в поездке с инструктором – приезжайте на исправном велосипеде. А на теоретическую часть можно приходить без байка.

В программе мастер-класса – технический осмотр велосипеда и комментарии инструктора, вводный курс правил дорожного движения для велосипедиста, поездка по району с изучением правил движения.

Начало – в 11:00 возле памятника Сковороде. Длительность – два часа. Регистрация: http://bit.ly/veloshkola

Также можно посетить оранжерею ботанического сада им. Гришко, где начался сезон цветения азалий и камелий

Ранее мы сообщали, что на Певческом поле открылся фестиваль гигантских китайских фонариков, посвященный Дню влюбленных. По вечерам для киевлян зажигают около 30 ярких инсталляций: композиции со скульптурами пингвинов, ярких попугаев в клетках, китайскую колесницу и розовых восточных слонов.

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Тег отдых, фестиваль, выходные, выставки, куда пойти

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АВТОР:

Мила Князьская-Ханова

Источник:

Сегодня

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