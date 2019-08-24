Выходные в Киеве: куда пойти 25-26 августа

Празднуем День Независимости и веселимся на фестивалях

Фото: Парк "Киевская Русь"

В Киеве на этих выходных продолжают отмечают День Независимости Украины. В городе в течение трех дней пройдет немало интересных мероприятий, посвященных этому празднику, в том числе – яркая выставка цветов на Певческом поле, которая расскажет о достижениях легендарных украинских спортсменов. Кроме того, в столице запланированы и другие мероприятия, на многие из которых можно попасть бесплатно. Сайт "Сегодня" подготовил гид по наиболее интересным из них.

Выставочный проект "Завод" (Музей украинского народного декоративного искусства, улица Лаврская 9)

Вскоре выставочный проект, посвященный Васильковскому майоликовому заводу, завершает свою работу. Однако, время увидеть уникальные образцы декоративного искусства Украины, еще есть.

"Экспозиция состоит из выбранного среза продукции завода. В нее вошли работы представителей талантливого коллектива, работавшего на предприятии в период 1950-1970-х годов. Продукцию завода высоко ценили как потребители, так и художественное сообщество", – рассказали в "Я Галерее".

Проект "Завод" является попыткой создать основу для переосмысления украинского декоративного искусства советского периода путем актуализации малоисследованного пласта нашей культуры. Работы художников Васильковского майоликового завода является важной частью культурного наследия, освещение которой будет способствовать продвижению украинского искусства и развития художественных проектов, посвященных другим художественным феноменам Украины советского периода.

Вход – 50 грн для взрослых, 30 грн – льготники, пенсионеры и студенты, 10 грн – школьники.

День Независимости в Древнем Киеве (парк "Киевская Русь", с. Копачев)

25 и 26 августа Древний Киев приглашает посетить грандиозное празднование Дня Независимости Украины с яркой шоу-программой, вкусными блюдами и увлекательными мастер-классами.

Посетители увидят шоу с участием исторических персонажей Киевской Руси, выступления пешего и конно-трюкового театров, древнеславянские игры и забавы, конкурсы, танцевальные флеш-мобы и зажигательные хороводы.

Поразит гостей конное шоу княжеских флагов и представление "Восточный рынок". Интересным станет представление "Княжеская охота", во время которого конные каскадеры продемонстрируют верховую стрельбу из лука, владение саблей и копьем верхом на коне.

Кроме того, на "ореховом поле" амфитеатра гостям Древнего Киева представят замечательных лошадей различных исторических пород, живущих на Княжеской конюшни. Этих красавцев можно будет погладить, сфотографироваться с ними и даже проехаться верхом.

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Яркой будет вечерняя программа. В небо взлетят горящие ядра, выпущенные из древнего метательного оружия – требушета.

Стоимость билетов – 200 грн (взрослые), 160 грн (пенсионеры и студенты), 60 грн (дети). Добраться до парка можно на маршрутке от метро "Выдубичи", стоимость проезда и расписание можно уточнить на сайте парка.

Показ фильма "Миф" (Арт-сквер имени Василия Слепака, Андреевский спуск)

В субботу, 24 августа, в 20:15 и в воскресенье, 25 августа, в это же время, на Подоле покажут очень эмоциональный, интересный, увлекательный, хотя и трагический фильм о Василии Слепаке "Мифе" – бойце "Правого сектора" и всемирно известном солисте Парижской оперы.

Что заставило артиста покинуть спокойную жизнь во Франции, отрастить казацкий чуб и поехать воевать за Украину? Каким был Слепак, который прожил интересную жизнь, и что оставил после себя – все это зрители смогут узнать, просмотрев фильм "Миф".

Вход – бесплатный.

Игродень в библиотеке ("Молодая гвардия", улица Льва Толстого, 49)

Современная жизнь библиотек – это не только стеллажи с книгами и возможность посидеть в читальном зале, но и интеллектуальные мероприятия. Так, в молодежной библиотеке в воскресенье, 25 августа, в 14:00 соберутся поклонники настольных игр – от "Манчкина" до шахмат. В уютной атмосфере в компании единомышленников можно будет весело провести время, захватив с собой любимую "Настолку". Вход – бесплатный.

Подольская барахолка ("Самосад", улица Спасская, 15)

В сквере, созданном силами жителей Подола, каждый месяц проходит соседская барахолка. В августе она запланирована на понедельник, 26 августа, с 16:00 до 19:00. Здесь царит дружеская атмосфера, которая дарит хорошее настроение, а также возможность найти что-то интересное.

Вход – бесплатный.

Ночь в музее Булгакова (Андреевский спуск, 13)

В понедельник, 26 августа в 19:00, в самом мистическом музее Киева пройдет вечерняя экскурсия. При этом, прогулка захватит не только достопримечательности дома Булгакова, но и секретные места Андреевского спуска, которые таят немало легенд и необычных историй.

Стоимость – 200 гривен.

Прогулка "Лукьяновка-Татарка: тайны пригорода" (старт – возле метро "Лукьяновская)

В воскресенье, 25 августа, пройдет архитектурная прогулка по таинственными улочкам, оврагам и холмам Лукьяновки и Татарки – местности, в живописных уголках которой еще сохранился дух и колорит окраины Киева начала ХХ века.

В ходе прогулки вы узнаете, кто убил православного мальчика Андрея Ющинского и кому было выгодно "дело Бейлиса" 1911-13 гг, где сохранился древнейший деревянный храм в Киеве, тайну смерти художника Александра Мурашко и какого уважаемого жителя похоронили с бутылкой вина в гробу.

Начало прогулки – в 12:00 у входа на станцию ​​метро "Лукьяновская" со стороны улицы Мельникова. Стоимость участия – 150 грн, оплата на месте. Время экскурсии – 3,5-4 часа.

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