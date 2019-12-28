Выходные в Киеве: куда пойти 29-31 декабря

/ Фото: Мила Князьская-Ханова

До Нового года – считанные дни. Последний рабочий день уходящего 2019-го вскоре закончится и город отправится на длинные праздничные выходные. Впрочем, это вовсе не повод прятаться дома в компании тазика оливье и телевизора, ведь в Киеве работают несколько праздничных локаций с катками, елками и фудкортами, где можно от души повеселиться. Недавно мы выяснили, сколько стоит глинтвейн и еда в праздничных городках, а еще – где можно покататься на коньках. В целом, в городе все готово к встрече 2020 года, при этом интересный досуг найдется для всех. Сайт "Сегодня" собрал список самых новогодних событий и мест, в которых можно зарядиться праздничным настроением.

Новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей (Певческое поле, ул. Лаврская, 33)

Световые композиции, которыми теперь можно полюбоваться в Киеве, приехали из Англии и Китая. На Певческом поле посетители смогут увидеть более 30 новых гигантских фигур "Легенды Поднебесной": легендарную терракотовую армию и большую китайскую стену, подводный мир, персонажей древних китайских сказок и легенд, китайский зоопарк, сады райских птиц, фламинго, панды, гигантские цветы, аллею влюбленных и другие невероятные инсталляции.

Также гостей выставки ждет увлекательное шоу китайских артистов; резиденция Санта Клауса с подарками; развлекательные зоны для взрослых и детей; фуд-зона с китайскими ресторанами и чайная церемония; праздничная ярмарка сувениров; тематические мастер-классы; насыщенная праздничная программа и много приятных сюрпризов.

Фестиваль будет работать ежедневно с 16:00 до 22:00 и продлится до 2 февраля. Вход – 200 грн для взрослых, 160 – детям до 16 лет. Малышей до 7 лет пустят бесплатно, при наличии свидетельства о рождении.

Йоль: Новогодний город магии (Парк Шевченко)

На время новогодних праздников парк в центре столицы превратится в волшебный город, где каждый сможет почувствовать себя героем северных легенд и преданий, но с украинским колоритом! Здесь поселится новогодняя магия, которая будет исполнять желания и творить настоящие чудеса.

Посетители города магии Йоль, который заработает уже в эти выходные, днем смогут посетить приемную Святого Николая, повеселиться с детворой в хороводах вокруг елки, а вечером попасть на дискотеку от шаманов-диджеев, покататься на бесплатном катке, завязать ленту на дереве желаний, перекусить блюдами, приготовленными по старинным рецептам, или отведать чудо-глинтвейн и разнообразные настойки.

Реклама

На главной площади эльфы будут обучать стрельбе из лука, гномы – делать монету удачи, также здесь будут проходить традиционные украинские рождественские игры.

Вход в город Йоль – бесплатный.

Bike2Holidays: велопарад от елки до елки (старт – Софийская площадь)

В первый выходной день перед Новым годом, в воскресенье, 29 декабря, состоится праздничный велопарад.

"Стартуем на Софийской площади в два дня, громко и весело, под Щедрика и Аббу, едем через украшенный к праздникам Киев до Контрактовой. Велопарад Bike2holidays – это веселая демонстрация того, что велосипед как вид транспорта не привязан к теплому сезону и может составить компанию даже в праздновании зимних праздников и Нового года", – рассказали организаторы.

Старт – в 14:00. Участие – бесплатное.

Рождественская фабрика грез (ВДНГ, Глушкова, 1)

Новогодняя локация от Клавдиевской фабрики елочных игрушек – это сказочный город, в котором можно побывать в кабинете новогоднего эльфа, а еще посмотреть, как создаются настоящие новогодние игрушки – от выдувания из стекла до покраски и росписи. Настоящая магия зимних праздников!

Локация будет работать по выходным, вход – 200 грн.

Самый большой маркет подарков Киева (Все.Свои, ул. Десятинная, 12)

Не успели купить подарки? Не беда! В субботу и воскресенье, 28 и 29 декабря, в пространстве на Подоле всех ждут 5 этажей подарков от лучших украинских производителей. Здесь можно будет найти посуду, текстиль, декор для дома, одежду, украшения и многое другое – в том числе украинские деликатесы. После покупок можно будет перекусить на фудкорте и бесплатно упаковать подарки, которые вы приобрели на маркете, а мастера-каллиграфы бесплатно подпишут открытки.

Ярмарка будет работать c 10:00 до 20:00, вход – бесплатный.

Напомним, официальное празднование Нового года на Софийской и Контрактовой площадях в Киеве продлится с 14 декабря по 19 января. Кроме больших праздничных локаций, вместе с главной елкой на Софийской площади, торжественно включили гирлянды и на новогодних елочках во всех районах столицы. По данным КГГА, на общедоступных праздничных локациях запланировано немало зимних развлечений и культурных событий. В каждом из районов – своя программа.

Еще можно сходить в гости к Святому Николаю – и попросить о желанном подарке. А заодно научиться делать новогодние поделки и полакомиться вкусным печеньем, которым угощают гостей в резиденции чудотворца. А как выглядит фабрика Святого Николая во Львове – смотрите в сюжете "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама