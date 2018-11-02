Выходные в Киеве: куда пойти 3 и 4 ноября

В городе состоится бесплатный забег и несколько фестивалей

В столицу снова пришли выходные. На грядущий уикенд в городе запланировано немало интересных событий, которые помогут отдохнуть от рабочих будней. Сайт "Сегодня" собрал гид по мероприятиям в городе, которые можно посетить 3 и 4 ноября.

Пробег за равность (Труханов остров и Оболонь)

З ноября поклонников здорового образа жизни приглашают принять участие в забеге на 5 километров.

"Наша цель – сообщество, в котором все мы равны, и где уважение к каждому и каждой – высшая ценность. Можешь бежать с собакой или детской коляской, участвовать, если передвигаешься в инвалидной коляске, двигаться в удобном темпе и не думать о результате. Участие в забеге бесплатная, открытая для всех – приходи с друзьями, детьми, бабушкой и дедушкой, домашними любимцами и коллегами", – говорят организаторы.

Забег состоится в субботу, 03 ноября 2018 года, в 10 утра (разминка в 9:30).

Мероприятие пройдет в 11 локациях по всей Украине, две из них – в Киеве.Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте runday.org/ua, где можно получить QR-код участника. Обязательно распечатайте его и возьмите с собой!

Ярмарка "Мэдвин: Книжный мир" (НСК "Олимпийский", Большая Васильковская, 55)

3 и 4 ноября в Киеве пройдет одна из традиционных книжных ярмарок, где можно будет купить книги различных жанров и направлений. В программе – встречи с писателями и поэтами, литературные мастер-классы, презентации и автограф-сессии.

Ярмарка будет работать с 11:00, вход – бесплатный.

Фестиваль "Ulichnaya eda. Квартирник" (Арт-завод "Платформа", ул. Беломорская, 1а)

Последний фестиваль уличной еды этого года будет напоминать большую квартиру с множеством комнат, у каждой – свое предназначение. Так, на "кухне" разместят фуд-корт и зону напитков, а в столовой можно будет приобрести фермерские продукты. Настольные игры будут в "гостинной", а в "кинотеатре" состоится показ нескольких киношедевров. А в "коридоре" и "бойлерной" будут концерты.

Фестивальные зоны будут работать с 11:00. Стоимость билетов – 100 грн.

Арт-ярмарка фотографии Photo Kyiv (Chicago Central House, ул.Антоновича, 44)

На выходных можно будет посетить международную фотоярмарку, которая пройдет в Киеве уже второй раз. В экспозиции представят более 500 фото музейного уровня из иностранных и украинских галерей.

В частности, культурно-художественный фонд Brovdi Art представит проект современной фотографии "Фрагментации. На грани". В его рамках будут экспонироваться фотоработы украинских и немецких художников.

Также в рамках ярмарки пройдут лекции по искусству и арт-бизнесу, а в субботу гости попадут на коктейльную вечеринку.

Ярмарка начинает работу в 12:00. Стоимость входа – 100-200 гривен.

Алкомаркет: Все. Свои (Десятинная, 12)

На мероприятии обещают приятную атмосферу и множество вкусных горячительных напитков – от крафтового пива до авторских вин и крепких настоек. Также будет работать фуд-корт, а вечером можно будет повеселиться на дискотеке.

Вход – бесплатный.

Международный фестиваль конных боевых искусств "Скифы 2" (Парк "Киевская Русь", село Копачев)

3-4 ноября 2018 в Княжестве "Киевская Русь" пройдет необычный фестиваль, на котором виртуозы конных боевых искусств покажут свои умения.

Особенностью фестиваля является соревнование конных лучников. В первых двух заездах всаднику нужно будет попасть в три мишени, а затем соревноваться в стрельбе по-древнекиевски. Конные лучники сразятся в следующих номинациях: основные соревнования, лучший костюмированный конный лучник, приз зрительских симпатий. Изюминкой фестиваля станет соревнование в номинации "Ночной лучник".

Зрители увидят презентацию костюмов лучников разных эпох и народов, а также конных боевых доспехов. А вечером состоится программа со стрельбой огненными стрелами и стрельбой огненными ядрами из требушета.

Парк работает с 10:00. Начало программы – 13:00. Стоимость билетов: 250 грн, 100 грн и 50 грн. Доехать до парка можно на маршрутках, которые отправляются от "Фуршета" возле станции метро "Выдубичи".

Вокруг пустоты. Выставка Игоря Селеменев и Андрея Пидлисного ("Речовий Доказ", Рейтарская 8-Б)

Название выставки – непрямая цитата искусствоведческой гипотезы о том, что после Малевича и Дюшана искусство превратилось в танец вокруг пустоты. Художники выстраивают собственное выражение на грани этой пустоты и максимально удаляются от социально-политических смыслов, но увлекаются диалогом с культурным контекстом человеческой цивилизации.

Объединительный мотив этого дуэта – единство пространства, метода и смысла. Оба художника работали в сфере декоративно-прикладного жанра, а теперь обратились к чистому искусству.

Одной из частей выставки станет совместная серия "Muddy plates" (грязные пластины): на печатной графике Андрея дописываются фрагменты картин Игоря. "Тотальное одиночество перед безграничным" – тема, объединяющая монохромный мир выставки.

Посетить экспозицию можно с 11:00. Вход – бесплатный.

Напомним, 27 октября, в Киеве начался фестиваль культур народов мира на котором можно научиться рисовать на воде, почувствовать себя настоящим шейхом и попробовать соткать ковер. Более 30 стран с востока и запада показали народные костюмы, национальную еду и уникальные виды искусства.

Чтобы попасть на выставку в "Мыстецкий арсенал", люди становились в стометровые очереди.