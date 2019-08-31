Выходные в Киеве: куда пойти 31 августа и 1 сентября

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Киев прощается с летом, но делает это так, что приятные воспоминания будут согревать до следующего пляжного сезона! В последние выходные перед осенью в городе пройдет несколько мероприятий, которые можно посетить с друзьями или семьей, и хорошо провести время. Сайт "Сегодня" собрал традиционный гид по интересным фестивалям и выставкам в городе и его окрестностях.

Borjomi Fest (Ботсад им. Гришко, Тимирязевская, 1)

В субботу и воскресенье ботанический сад на Печерске превратится в маленькую Грузию, и на этот раз – с очень киевским характером. Помимо традиционных фудкортов с едой от грузинских ресторанов города, фестиваль порадует зажигательными сетами от диджеев, необычными зонами для селфи и разнообразными активностями для детей и взрослых. Не обойдется и без концерта, хедлайнером которого станет Нино Катамадзе.

Фестиваль будет проходить 31 августа и 1 сентября, с 11:00 до 22:00. Вход на него – свободный, однако нужно будет заплатить за билет в Ботанический сад: для взрослых – 50 грн, для школьников – 20 грн, для детей до 7 лет, пенсионеров и льготных категорий граждан – бесплатно.

Кофе Квест Фест (1-й павильон ВДНГ, Академика Глушкова, 1а)

Кофе уже давно перестал быть просто вкусным напитком. Это настоящая культура, особое настроение и посредник в отношениях. Кофе создает связь, выстраивает истории, вдохновляет на важные шаги. Познакомиться с этим удивительным напитком поближе можно будет в субботу и воскресенье на ВДНГ.

В программе фестиваля – кофейные чемпионаты и напитки от более 50 городских кофеен, квест и ярмарка, лекторий с кинотеатром и концерт. Также будут мастер-классы, гадание на кофейной гуще и локация для самых маленьких гостей.

Стоимость билетов – 120 грн, участникам АТО – 60 грн, детям до 14 лет и людям с инвалидностью – бесплатно.

Фестиваль "Собака – друг семьи" (Гидропарк)

На выходных, 31 августа и 1 сентября, на Гидропарке соберутся самые воспитанные псы города и их тренера. Так, на острове впервые пройдет масштабный фестиваль, посвященный собакам. 31 августа и 1 сентября можно будет посмотреть на выступления с трюками, собачьи танцы и презентацию новой породы, а также узнать, как правильно воспитывать своего питомца.

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Мероприятие будет проходить с 10:00, вход – бесплатно.

"Княжеская дружина" (Парк "Киевская Русь", с. Копачев)

В воскресенье, 1 сентября, Древний Киев приглашает детей и взрослых на конно-трюковое шоу. Породистые лошади с Княжеского конюшни станут главным украшением этого дня. Начнется программа около 13:30 с торжественного открытия от княжеского советника. Гости увидят парад флагов князей Киевской Руси. А дальше начнутся действа от конного и пешего театра. Конно-лучное троеборье будет проходить в следующих направлениях: классическая стрельба, командная стрельба и князь охоты.

Ознакомиться с конным боевым искусством Древнего Киева можно будет во время метания сулиц (коротких копий) верхом на лошади, которое будет проходить на главном ристалище. А развлекут и удивят гостей еще и цирковые номера "Конь-огонь", "Малый бабский батальон" и бой за коня.

Стоимость билетов – 190 грн для взрослых, 60 грн – для детей. Добрться до парка можно на маршрутке от метро "Выдубичи", ее расписание и стоимость можно уточнить на сайте.

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Фестиваль Мороженного (Украински Дом, Крещатик, 2)

В канун начала нового учебного года маленьких киевлян и их родителей приглашают полакомиться мороженным от лучших украинских производителей. Кроме холодных десертов на любой вкус, гостей ожидает концерт, возможность попрыгать на батуте и аквагрим.

Фестиваль будет проходить 31 августа и 1 сентября с 11:00 до 20:00, вход – бесплатный.

Ярмарка "Киевские контракты" (Контрактовая площадь)

В субботу, 31 августа, на Подоле пройдет большой маркет продовольственных и непродовольственных товаров, одежды, аксессуаров, декора и хендмейда. Кроме шопинга, гостей ждет фуд-корт и гастрономия, алея мастер-классов, выступления музыкальных коллективов и театральные перформансы.

Ярмарка проходит с 10:00, вход – свободный.

Книжная выставка-ярмарка "Праздник украинской книги" (Центр украинской культуры и искусства, Хорива, 19в)

31 августа и 1 сентября с 10:00 будет проходить книжная ярмарка с конкурсом иллюстраторов. Так что кроме знакомства с книжными новинками, здесь можно будет полюбоваться выставкой иллюстраций.

Также в программе – тематические мастер-классы для взрослых и детей, на которых познакомят с особенностями работы художников и детской литературой от украинских издательств.

Вход на ярмарку – бесплатный.

Кроме того, с 31 августа в Киеве показывают уникальную и, без преувеличения, шокирующую выставку Body Worlds — "Вселенная тела". Знаменитая на весь мир экспозиция расскажет о секретах человеческого тела и позволит погрузиться в анатомическое путешествие. Передвижную выставку уже успели оценить более 49 миллионов зрителей в Польше, Нидерландах, Китае, США, Канаде и других странах. В Киеве ее можно будет увидеть до 31 октября на ВДНГ.

Как сообщали новости "Сегодня", в столице на Певческом поле проходит выставка цветов "Спортивная гордость Украины", посвященная Дню Независимости.

Главными героями композиций стали выдающиеся украинские спортсмены-чемпионы. Это братья Виталий и Владимир Кличко, Александр Усик, Василий Ломаченко, Ольга Харлан, Анна Бессонова, Олег Верняев, Руслан Пономарев, Валерий Лобановский, Андрей Шевченко, Сергей Бубка, Леонид Жаботинский, Оксана Баюл и Яна Клочкова.

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