Выходные в Киеве: куда пойти 4 и 5 мая

Любуемся сиренью и узнаем историю старейшей обсерватории города

Фото: jetsetter.ua.

В Киеве после недолгой рабочей недели снова наступили выходные. 4 и 5 мая в столице и ее окрестностях произойдет немало интересных событий, которые можно посетить с друзьями и семьей, чтобы отдохнуть от рабочей недели с пользой и приятными впечатлениями. "Сегодня" подготовили традиционный гид по самым интересным мероприятиям в Киеве, которые можно посетить без особого ущерба для кошелька.

Выставки и цветение сирени в ботсаду им. Гришко (Тимирязевская, 1)

Сейчас в ботаническом саду на Печерске – красота и цветочные ароматы. На аллеях начинает распускаться сирень, здесь – самая большая коллекция этого растения в городе. К тому же, сакура и магнолии также еще не отцвели, так что посмотреть здесь есть на что.

Кроме того, на этих выходных в шестом корпусе ботсада проходит выставка фиалок, где можно приобрести понравившийся цветок и получить консультацию по уходу за ним. А еще на днях открылась выставка живых тропических бабочек "Тропики за стеклом".

Вход в ботсад – 50 гривен.

Бесплатная экскурсия в обсерваторию КНУ им Т. Шевченко (Обсерваторная, 3)

Экскурсия на полтора часа в старейшую обсерваторию Киева пройдет в это воскресенье, 5 мая.

"Это совершенно волшебный мир, да нет – Вселенная! Телескопы, загадочные приборы и возможность заглянуть в космос откроется перед нами", – рассказали организаторы.

Вход на экскурсию – свободный, она рассчитана на взрослых и детей школьного возраста. Место встречи – возле здания.

Майские праздники в Древнем Киеве (Парк "Киевская Русь", Копачов)

Княжество "Киевская Русь" приглашает совершить путешествие во времени в эпоху средневековья и провести майские праздники в Древнем Киеве. Гостей ждет атмосфера времени тысячелетней давности: в парке – оборонительные стены, усадьбы киевлян Х-ХII веков и несколько музеев.

Программа начнется около 14:00 с парада княжеских флагов и конно-трюковых выступлений. В Княжестве можно не только наблюдать за действом, но и приобщиться к нему. Гости смогут стать участниками различных конкурсов и соревнований, которые являются неотъемлемой частью праздничной программы. Это и средневековый футбол, и мастер-класс по старинному танцу Маразуля, перетягивание каната, зажигательные хороводы и флешмобы.

Парк открывает ворота с 10:00 и работает до 21:00. Стоимость входа – 170, 150 и 60 грн. Право бесплатного входа имеют инвалиды I и II группы, инвалиды детства, участники и ветераны II мировой войны, участники боевых действий, участники АТО (при предъявлении соответствующего удостоверения).

Приехать в парк можно на маршрутке, которая курсирует от метро "Выдубичи". Расписание и стоимость проезда можно уточнить на сайте парка.

Дюрер. Гравюры из Харьковского художественного музея (Музей Ханенко, Терещенковская, 15-17)

Впервые в Киеве пройдет выставка гравюр Альбрехта Дюрера из коллекции Харьковского художественного музея: более 60 произведений гения немецкого Возрождения и его последователей можно будет увидеть в залах Музея Ханенко.

Значение этого художника для национальной культуры Германии настолько велико, что начало 16 века знатоки называют "эпохой Дюрера". Он был первым, кто работал одновременно в двух техниках гравюры – на дереве и на меди, внедрив кардинальные технические и художественные новации.

"Одной из изюминок выставки является возможность сравнить ксилографии из поэтического цикла "Жизнь Марии" с копиями Маркантонио Раймонди – ведь конфликт Дюрера и Раймонди был первым в истории судом за авторское право. Раймонди запретили ставить монограмму Дюрера, но копировать не запретили", – рассказали в музее.

Билеты на выставку: 80 грн взрослые, 40 грн студенты, 20 грн пенсионеры и школьники.

Ранее в Киеве 25 апреля на Певческом поле открылась ежегодная выставка тюльпанов. В этом году она посвящена сказкам: в тюльпановых клумбах воплотили прогулку Золушки по сказочным аллеям, полет Алладина сквозь облака и золотую рыбку, исполняющую желания.

Для создания сказочных клумб использовали 180 тысяч тюльпанов разнообразных цветов и сортов. Кроме тюльпанов, на клумбах можно заметить и другие цветы – петунии, бегонии и другие. Одна из самых ярких композиций – домик Хоббита, она расположена возле лестницы. В этом году при создании цветочных композиций почти не использовали дополнительных декораций – только море цветов.

Также можно сходить в парки и скверы Киеве, в которых можно полюбоваться цветущими деревьями, или отправиться с семьей и друзьями покататься на роликах.

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