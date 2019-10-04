Выходные в Киеве: куда пойти 5-6 октября

По народному календарю 8 сентября – Овсяница / Фото: Pixabay

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В Киеве – первые выходные октября. И хотя погода не спешит радовать теплом, это совсем не повод оставаться дома: в столице и ее окрестностях грядет немало интересных событий! Хорошо провести время сможет каждый: меломанов ждет фестиваль джаза в одном из красивейших парков в пригороде, а гурманов – праздники с вином, сыром и грузинской кухней. А если станет слишком холодно – можно будет познакомиться с жизнью города, который никогда не спит, или полюбоваться необычными фиалками. Сайт "Сегодня" приготовил для вас традиционный гид по самым интересным событиям 5 и 6 октября, на большинство из которых можно попасть бесплатно.

Фестиваль сыра и вина Kyiv Food and Wine Festival (ВДНХ, 1 павильон и площадь за ним, пр. Глушкова, 1)

5 и 6 октября Kyiv Food and Wine Festival даст возможность попробовать уникальные вина, большинство из которых вы не найдете в одном месте на полках супермаркетов, винных баров или ресторанов.

На фестивале будут более 300 уникальных украинских вин из местных и международных сортов, от лучших малых и больших виноделен из различных частей страны. Большинство дегустаций бесплатно.

Многообразие сыров от крафтовых украинских сыроварен и известных иностранных брендов, устричный баттл и возможность подавить виноград в огромном чане с видом на виноградник.

Также в программе – виновата йога, школа вина, выставка истории украинского виноделия и армайданчик. Все это – под джазовые ритмы в течение двух дней фестиваля.

Билет можно купить на входе, один день – 200 грн, или два дня – 300 грн). В стоимость билета входят фирменный бокал, лекции и дегустации, а также возможность разрисовать бокал и картину на арт-площадке.

Международный фестиваль "Парк искусств" (Буча, Городской парк)

В субботу, 5 октября, город Буча заполнит музыка. В этом году тематическим направлением фестиваля является искусство джаза – музыки свободы, мастерства диалога и импровизации, наполнение любой момент вкусом и содержанием.

"Впервые с новой программой в Украине выступит лучший джазовый певец Великобритании вокалист-виртуоз Кливленд Воткис. А избранные стихотворения под драматические и лирические импровизации джазового пианиста Алексея Боголюбова читать один из самых известных украинских писателей Сергей Жадан", – рассказали организаторы.

На пяти площадках пройдут развлекательные, творческие, образовательные программы, которые удовлетворят вкусы самых ценителей и гурманов. Пока родители будут дегустировать изысканные сыры и вино под шепот осенних листьев, дети смогут научиться играть на африканских барабанах и освоить азы импровизации.По вечерам же всех ждет настоящий праздник музыки и поэзии, и особое ощущение уюта и свободы, которое может подарить только джаз в вечернем осеннем парке.

Вход свободный при условии регистрации по ссылке: https://cutt.ly/swGAjGA

Фестиваль хризантем (Певческое поле, ул. Лаврская, 33)

В Киеве стартовал традиционный осенний фестиваль хризантем. В этом году выставка превратлась в "Цветочное созвездие". Гостей ждут 10 композиций с интересными узорами из звезд ночного неба из более 20 тысяч хризантем.

В рамках фестиваля – насыщенная развлекательная программа, яркие фотозоны для селфи, ярмарка растений и хендмейда, а также разнообразные локации для отдыха. Для маленьких посетителей будут проходить интересные мастер-классы и работать детская зона с домиками-раскрасками.

Выставка будет работать с 10:00 до 20:00. Вход: взрослый билет – 75 грн.; детский – 25 грн.; для детей до 7 лет, пенсионеров, многодетных семей, участников АТО, инвалидов 1 и 2 группы, участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС – вход свободный.

Тбилисоба на Андреевском (Андреевский спуск)

В Киеве 5 и 6 октября уже восьмой год подряд пройдет фестиваль украинского-грузинской дружбы "Тбилисоба на Андреевском". Программа фестиваля включает три выставки: графика и фото Тамаза и Нанук Авалиани, проект детской культурной дипломатии и уличную фотовыставку работ Александра Винницкого. В литературной программе – встреча с автором книги "Грузинский роман" Хеленой Томасон, презентация книги "Зимнее море" Георгия Нахуцришвили.

Двухдневная концертная программа сочетает музыку и танцы двух народов, зрители увидят выступления ансамблей "Ибериэли" и "Иберия", услышат музыкальные сюрпризы от капеллы Ревуцкого и Киевского академического муниципального духового оркестра, театра украинского фольклора "Берегиня". Откроют концертную программу 5 октября специальные гости из Грузии – ансамбль "Fires of Georgia", хедлайнерами фестиваля является музыкальный коллектив "Тифлис" (Тбилиси), группы DUDU band и Ярра из Киева.

Организаторы также обещают школу грузинских танцев для всех желающих, конкурсы и розыгрыши призов, мастер-классы по грузинской каллиграфии и артистический флешмоб. В этом году посетителей фестиваля традиционно ожидают выставка грузинских вин и квартал грузинской кухни.

Вход – свободный.

Выставка к 110-летию Тель-Авива (Музей истории Киева, ул. Б. Хмельницкого, 7)

В Киеве впервые проходит специальная выставка-путеводитель одним из крупнейших городов Израиля – Тель-Авив. Она посвящена 110 годовщине города, который никогда не спит.

"Выставка будет выглядеть, как иллюстрированный путеводитель по наиболее знаковым местам Тель-Авива – Башне Дизенгоффа, бульвару Ротшильда, порту Яффо, рынку Кармель и другим. В ее основе – ивритский алфавит "Ме Алеф ад Тав". Каждую его букву художники переосмыслили в символизме знаков города Тель-Авив", – рассказали организаторы.

Авторами работ стала команда Сitykat stories – художники Ира Гинзбург, Лотем Вайнров-Атлан и Тамар Бен Джоя. Часть постеров напечатали на вторичной бумаге особой техникой ризографии, которая сейчас недоступна в Украине. После показа в Киеве, она отправится в другие города Украины, а также некоторые страны Восточной Европы.

Выставка продлится до 16 октября. Билеты в кассе музея: 20 – 30 грн. Вход по промокод за регистрацией: https://t.me/israelforyou_ua – бесплатно.

Колбасный маркет (Все. Свои, Десятинная, 12)

5-6 октября всех приглашают на Подол на большую колбасную ярмарку. Украинское народно-колбасное творчество не имеет границ. Как не имеют границ мясные и колбасные произведения искусства от украинских брендов, которые соберутся на торгах.

"Мясные деликатесы, стейки, сосиски, а к ним – крафтовой алкоголь, сыры, соусы и сладости будут ждать вас в первые выходные октября", – говорят организаторы.

Ярмарка будет проходить с 10:00 до 20:00. Вход – свободный.

Киевский международный фестиваль театров кукол "pUp.pet"

В Киеве в субботу, 5 октября, начинается Киевский международный фестиваль театров кукол "pUp.pet – самый большой среди фестивалей театров кукол Украины.

Фестиваль соберет в столице Украины участников из 18 стран мира. Киевляне и гости столицы смогут посмотреть более 20 спектаклей. Показы будут проходить на сценах четырех театров: Киевского академического театра кукол, Киевского муниципального академического театра оперы и балета для детей и юношества, Киевского муниципального академического театра кукол на Левом берегу Днепра и Киевского академического театра юного зрителя на Липках. Состоятся также бесплатные показы уличных кукольных шоу театров Италии и Японии.

Стартует фестиваль в субботу, 5 октября, в 19:00 театрализованным парадом по маршруту "Европейская площадь – Киевская городская государственная администрация". Участниками парада будут куклы и любимые герои из детских и взрослых спектаклей, а возглавлять праздничный кортеж будет огромный четырехметровый "Замок на горе" – символ ежегодного объединения кукольников мира.

Финальная точка маршрута парада – Киевская городская государственная администрация. В 20:00 именно здесь состоится грандиозная шоу-программа и представление коллективов-участников.

Made in Ukraine. Осень в большом городе (Контрактовая площадь)

Фестиваль "Осень в большом городе", который пройдет 5 и 6 октября – о красоте и уюте золотой осени, когда листья желтеют, урожай уже собран, а мы достаем из шкафа любимый свитер.

Гостей ждут маркет украинских производителей, большой фудкорт, комфортная зона отдыха, зона с бейбиситерамы для самых маленьких посетителей, разнообразные мастер-классы для детей и взрослых, а также выступления украинских исполнителей и ритмичные мелодии от диджеев.

Вход – свободный.

Выставка африканских фиалок (Киевский городской Дом природы, ул. Рогнединская 3)

5 и 6 октября будет проходить первая осенняя выставка от секции "Сенполия", где будут выставлены стандартные и миниатюрные сенполии, а также экспозиция трейлерных сенполий. Также будет экспозиция орхидей.

"Здесь вы сможете не только приобрести красоту себе в дом, но и пообщаться с коллекционерами с большим опытом, получить консультацию по уходу, приобрести грунт, удобрения, горшки и средства защиты растений от вредителей и болезней", – рассказали организаторы.

Вход на выставку бесплатный, она будет работать с 11:00 до 18:00, воскресенье – до 17:00.

Фестиваль конно-трюкового искусства "Кентавры" (Парк Киевская Русь, с. Копачев)

5 и 6 октября в Древнем Киеве в Княжестве "Киевская Русь" можно окунуться в удивительный мир конно-трюкового искусства. "Кентавры" – это фестиваль, который объединяет лучших конных каскадеров Украины. Они часто и успешно представляют нашу страну на международных соревнованиях и участвуют в мировых шоу-программах.

Участники продемонстрируют удивительные трюки: езду вверх ногами, задом наперед, сразу на двух лошадях, они будут проскальзывать под конем, выстраивать "пирамиды". И все это на полном скаку! Арабески, обрывы, пистолеты и французские кресты – вот далеко неполный перечень головокружительных трюков, которые можно будет увидеть на фестивале "Кентавры".

У каждого посетителя Древнего Киева будет возможность не только понаблюдать за фантастическим конно-трюковым шоу, но и увидеть турнир конных лучников. А все желающие смогут даже записаться в школу конных лучников "Князь Владимир". Вечером – уникальное и зрелищное огненное представление: стрельба из требушета огненными ядрами.

Стоимость билетов: для взрослых – 250 грн, для пенсионеров и студентов – 150 грн, для школьников – 80 грн. Добраться до панка можно на личном транспорте или на маршрутке, которая курсирует от метро "Выдубичи". Ее расписание и стоимость можно уточнить на сайте парка.

Отметим, что часто киевляне ищут интересные локации для тихого семейного отдыха за чертой города. "Сегодня" составили для вас ТОП самых живописных мест, куда можно поехать на машине под Киев на выходные.

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