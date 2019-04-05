Выходные в Киеве: куда пойти 6-7 апреля

В городе покажут уникальных кукол, а на ярмарке можно будет купить цветы и "зеленые" постеры

Фото: jetsetter.ua.

Выходные в Киеве: куда пойти 6-7 апреля Мила Князьская-Ханова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/745/335/5ca745335b5ac.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/745/335/5ca745335b5ac.jpg 2019-04-05T15:09:00+03:00 Куда пойти В городе покажут уникальных кукол, а на ярмарке можно будет купить цветы и «зеленые» постеры

Первые выходные апреля в столице отметятся несколькими интересными событиями, которые можно посетить с друзьями и семьей. И, главное – отдохнуть от трудовых будней. "Сегодня" подготовили традиционную подборку мероприятий, многие из которых можно посетить бесплатно.

"Урбан Джангл" (Все. Свои Десятинная, 12)

6 и 7 апреля в Киеве пройдет "зеленая" ярмарка, на которой можно будет приобрести все необходимое для превращения своего дома в зеленый оазис в каменных джунглях. Ведь чтобы жить в гармонии с природой, не обязательно каждый день обнимать дерево. Стоит только поставить в комнате несколько горшков с цветами – и 85% вредных частиц в воздухе будут уничтожены. Стоит только окружить себя зеленым – и на смену стрессу и переутомлению придет хорошее настроение.

"Дизайн в стиле Урбан Джангл – это интерьер, который заполонили горшки с цветами, текстиль и мебель в растительных паттернах и декор в флористических мотивах. Никаких скучных пустых стен. Только тропические джунгли в интерьере. Приходите, чтобы приобрести растения, горшки, декор, постеры, мебель и текстиль – и впустить в дом природу", – рассказали организаторы.

Также в рамках ярмарки пройдут мастер-классы, которые придутся по душе и взрослым, и детворе.

Время работы – 10:00-20:00. Вход свободный.

"Модна лялька" (МФЦ, Броварской проспект, 15)

С 5 по 7 апреля киевляне смогут окунуться в удивительный и уникальный мир авторской куклы. В столице пройдет XIX Международный салон "Модна лялька". На территории Международного выставочного центра будут представлены несколько тематических зон: "Авторская кукла", "Арт-лялька", "Куклы reborn", "Традиционные украинские куклы", "Аллея OOAK Blythe&Barbie".

Гости смогут увидеть экспозицию авторских коллекционных интерьерных кукол, реборнов, кукол из разных материалов, кастомизированных (например, Monster High), мишек Тедди и их друзей, а также других авторских игрушек и кукольных аксессуаров.

Посетителей ждут различные тематические конкурсы, мастер-классы, фотозона. Входной билет стоит 50 грн, дети до 12 лет, инвалиды, участники боевых действий — бесплатно.

"В мире животных" (Парк "Киевская Русь", с. Копачов)

6-7 апреля Княжество "Киевская Русь" приглашает всех желающих посетить программу "В мире животных", в которой каждый сможет приехать со своими четвероногими, пернатыми или другими друзьями из мира животных.

"У гостей Древнего Киева будет возможность рассказать всем присутствующим о своем животном, похвастаться его красотой или особыми умениями. А работники Княжества снимут презентацию на фото и видео, которое затем будет опубликовано на сайте Парка и на страницах в социальных сетях. Программу дополнят интересные конкурсы и мастер-классы для гостей Парка, веселые танцевальные флеш-мобы и дружеские хороводы, розыгрыши подарков", – рассказали организаторы.

Кроме того, 6 апреля, в субботу, в Княжество Киевская Русь приедут настоящие рыцари! Более 50 спортсменов средневекового боя в полном доспехе, которые будут представлять Сборную Украины по средневековому бою.

Также гости Древнего Киева смогут познакомиться с красивыми и сильными лошадьми с Княжеской конюшни. Вся уникальная коллекция лошадей, а это около двадцати исторических пород, предстанет перед глазами гостей. Здесь будут представители самой высокой породы в мире – шайры, самой тяжелой – бельгийские тяжеловозы, наименьшей – шетлендские пони, древней – ахалтекинцы. А еще грациозные фризы, быстроногие арабские скакуны, очень милые хафлингеры и многие другие лошадей, которых в одном месте можно увидеть только в Древнем Киеве.

Парк работает с 10:00. Начало программы – в 13:30. Стоимость билета: 170 грн для взрослых, 150 – для школьников и пенсионеров, и 60 грн – для школьников.

Выставка фиалок (Национальный ботсад имени Гришко, ул. Тимирязевская, 1)

6 и 7 апреля в шестом корпусе ботсада можно будет полюбоваться удивительными цветущими фиалками и приобрести понравившееся растение. Организаторы обещают множество необычных сортов, а специалисты расскажут, как за ними ухаживать, чтобы фиалки как можно дольше цвели, радуя глаз, и не болели.

Выставка будет работать с 10:00 до 18:00. Вход – по билету в ботанический сад: для взрослого – 50 грн, для детей школьного возраста – 20 грн, для детей до 7 лет, пенсионеров и льготных категорий посетителей (участники боевых действий, ветераны Второй мировой войны, воины-интернационалисты, инвалиды аварии на ЧАЭС) – вход бесплатный.

Выставки ExpoZooUA и AquaTerra Show (ВДНГ, ул. Академика Глушкова, 1)

6 и 7 апреля на ВДНГ пройдут выставки, посвященные уходу за домашними животными и аквариумистике.

Так, любителям домашних животных обещают раскрыть секреты легкого содержания собак, кошек, грызунов, птиц и других домашних животных и убедиться в увлекательности процесса ухода за питомцами.Также можно будет приобрести товары и ознакомиться с услугами для домашних животных.

На выставке, посвященной аквариумистике, можно будет узнать об особенностях содержания аквариумов, искусственных прудов и террариумов, приобрести редкие принадлежности и полюбоваться яркими рыбками. Для детей будет организована развлекательно-познавательная программа.

Выставки будут работать с 10:00. Стоимость билетов – 100 грн.

Выходной с Dzidzio (ТРЦ "Космополит", ул. В. Гетьмана, 6)

В субботу, 6 апреля, в торговом центре пройдет бесплатный концерт DZIDZIO.

"Его выступления – это сплошная положительная энергетика, невероятный драйв и емоции, которые запомнятся всем надолго. Вас ждут самые известные хиты, тексты которых знают и взрослые, и дети. Приглашайте друзей, берите всю свою семью – будем танцевать, петь и заряжаться настроением самой веселой группы страны!", – рассказали организаторы.

Также в концерте участвуют певицы Солоха и E.K.A Official, тин-группа High Up 5, дуэт SELFY и коллектив бального и современного танца "Синергия". Гостей праздника ждут интересные конкурсы с подарками, розыгрыш сертификатов и вкусного торта.

Концерт пройдет в Block B, level 3. Начало – в 14:00, вход – бесплатный.

Фестиваль гигантских китайских фонарей (Певческое поле, Лаврская, 33)

7 апреля в Киеве завершается первый в Восточной Европе фестиваля гигантских китайских фонарей. Так что, если вы еще не успели полюбоваться масштабными световыми инсталляциями – не упустите такую возможность.

Каждая из световых композиций символизирует древнюю народную сказку или легенду Китая. Сады панд и фламинго, карета Золушки, лес с оленями и многое другое, а центральный экспонат выставки – 40-метровый дракон. А по выходным "огненное" шоу сопровождается культурной программой страны восходящего солнца.

Стоимость билетов – от 120 до 200 грн.

Напомним, в здании КГГА открылась художественная выставка "Не вмирає душа наша, не вмирає воля...", на которой в частности представлены работы собственного корреспондента Укринформа Романа Сущенко, созданные в российском заключении.

Ранее в Раде открылась выставка, посвященная пленным морякам. Для пленников известные украинские художники нарисовали двадцать четыре картины, где изображены корабли и море.

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АВТОР: Мила Князьская-Ханова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.