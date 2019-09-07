Выходные в Киеве: куда пойти 7 и 8 сентября

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Сентябрьские выходные в Киеве будут очень насыщенными. Пока осень окончательно не захватила власть над погодой, в городе пройдет несколько фестивалей на открытом воздухе, на которых можно отдохнуть от будней с друзьями и семьей. Тематика – разнообразная: от состязания самых сильных людей до веселого празднования дня рождения одной из самых знаменитых киевских улиц. Сайт "Сегодня" собрал традиционный гид о том, куда пойти 7 и 8 сентября, и на большинство событий можно попасть бесплатно.

День рождения Андреевского спуска

В Киеве 7 и 8 сентября с размахом отметят день рождения самой красивой и старинной улицы в городе. Эту традицию начали в прошлом году, теперь гулять день рождения будут два дня с большим количеством актеров и музыкантов.

Гости мероприятия с 11:00 до 22:00 смогут увидеть настоящий синтез искусств: музыкального, театрального, визуального, циркового, а сама улица на два дня превратится в театр под открытым небом площадью в 7000 "квадратов".

"На входе и выходе со спуска установят занавесы и зритель будет словно попадать вовнутрь праздника. Обустроим семь локаций, на которых будут читать стихи, смешить, мастерить, рисовать, играть и петь музыканты. После открытия фестиваля по спуску пройдут 35 солистов хоровой капеллы им. Ревуцкого: мужчины будут останавливаться возле знаковых зданий и исполнять разные произведения. На балконе Андреевской церкви дадут концерт 42 музыканта Киевского академического театра оперетты, исполняя мелодии на закате солнца. По спуску пройдет парад масок и будет лазерное шоу", — рассказывают в ГО "Андреевский спуск".

Вход на праздник – бесплатный.

Burnin 'Kyiv Fest 2019 (Гидропарк)

В субботу, 7 сентября, в Гидропарке состоится II всеукраинский фестиваль оригинального жанра огненного и циркового искусства Burnin 'Kyiv Fest.

В программе мероприятия:

18:00 – мастер-классы от артистов огненного искусства и профессионалов, создающих спецэффекты для кино, а также телепередач;

19:00 – состязания артистов огненного жанра,

20:30 – феерическое, яркое и незабываемое Гала-шоу от участников фестиваля и профессиональных артистов оригинального жанра.

Место проведения: станция метро "Гидропарк", выход на сторону аттракционов, локация у бывшего ресторана "Охотник", стоянка для авто. Вход – бесплатный.

Фестиваль "Встреть Друга" (Русановский бульвар)

В субботу, 7 сентября, на Русановке пройдет семейный фестиваль, который в состоянии подарить счастье тем, кто подумывает о том, чтобы завести себе кота или собаку.

"У вас будет возможность общения с животными, которые ищут своих любящих людей и, возможно, подарить им семейный уют и любовь. Также вы узнаете о тайнах общения и воспитания животных от ведущих специалистов и сможете бесплатно зарегистрировать домашних животных" – рассказали организаторы.

Для малышей будут работать мастера аквагрима, которые смогут "превратить" юных киевлян в маленьких котиков, собачек и дракончиков.

Также в программе – благотворительный аукцион и ярмарка, мастер-классы для детей и взрослых, показательные выступления собак. Вход – свободный.

Kyiv Beer Festival vol.5 (Арт-завод "Платформа", ул. Магнитогорская, 1а)

Организаторы признаются: решили провести новый пивной фестиваль, чтобы попробовать новое от любимых пивоварен. Без экспериментов скучно.

В программе – 60 участников пивного холла, 50 точек фуд-корта, детская зона + садик, где можно оставить малыша профи-няням, квиз от МозгоБойня в Киеве, пивной лекторий, фудпейринг, слепые дегустации и караоке.

Фестиваль пройдет 7-8 сентября с 11:00 до 23:00. Кассы с билетами закрываются в 21:30.

Стоимость билетов – 230 (с бокалом и сумочкой), 200 (с бокалом) и 150 грн. Бесплатный вход для участников АТО, людей с инвалидностью, многодетных мам, детей до 15 лет и именинников 7 или 8 сентября.

Княжеский турнир конных лучников (Парк "Киевская Русь", с Копачев)

7-8 сентября в Древнем Киеве пройдет зрелище, достойное князей. Насыщенная программа, а также вкусные блюда с костра, различные локации и развлечения, музеи и игры с гостями – все это и даже больше сделает выходные всех посетителей действительно захватывающими!

В эти дни пройдет Княжеский турнир конных лучников. Со всей страны съедутся спортсмены-виртуозы, чтобы соревноваться в меткости стрельбы из традиционного (исторического) лука верхом на лошади на полном скаку.

Это невероятно сложная задача для участников соревнований, но в то же время, азартное и захватывающее зрелище для зрителей. Соревнования конных лучников будут проходить в основной номинации и в номинации "Экзотика", предполагающей поражение четырех целей в одном заезде.

Конкуренция между участниками будет ожесточенной, ведь победители турнира получат возможность участвовать в Международном фестивале конных боевых искусств "Скифы I", который пройдет в Древнем Киеве 2-3 ноября 2019 года.

Стоимость билетов – 190 грн для взрослых, 150 – для студентов и пенсионеров, 60 – для детей.

Muromets Fest Kyiv Edition (парк "Муромец")

В субботу, 7 сентября с 11:00 до 22:00, в Киеве на территории X-PARK (парк "Муромец") пройдет фестиваль Muromets Fest Kyiv Edition. В рамках мероприятия – установление национальных рекордов, выступления сильнейших людей планеты, зажигательная музыка и активности для всей семьи.

На фестивале будут присутствовать "Самый сильный человек мира" Василий Вирастюк, чемпион мира по стронгмену Сергей Конюшок, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Олег Тягнизуб и команда ФК "Маэстро".

Во время фестиваля силачи устроят шоу с бензопилами, будут таскать фуры, ставить рекорды и покажут зрелищное шоу бодибилдеров. Также будет звездный футбольный матч и детский чемпионат по футболу, музыкальный концерт, взрывное мотошоу от лучших стантрайдеров Украины и тренировки для сторонников здорового образа жизни по ZUMBA и Fun Up.

Вход – свободный!

Напомним, с 31 августа в Киеве показывают уникальную и, без преувеличения, шокирующую выставку Body Worlds — "Вселенная тела". Знаменитая на весь мир экспозиция расскажет о секретах человеческого тела и позволит погрузиться в анатомическое путешествие. Передвижную выставку уже успели оценить более 49 миллионов зрителей в Польше, Нидерландах, Китае, США, Канаде и других странах. В Киеве ее можно будет увидеть до 31 октября на ВДНХ.

Как сообщали новости "Сегодня", в столице на Певческом поле проходит выставка цветов "Спортивная гордость Украины", посвященная Дню Независимости.

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