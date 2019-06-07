Выходные в Киеве: куда пойти 8-9 июня

В городе – уличные праздники и яркие фестивали

Фото: пресс-служба парка "Киевская Русь".

В Киеве грядут жаркие выходные. 8 и 9 июня в столице пройдет несколько ярких событий, которые можно посетить с друзьями и семьей и отдохнуть от рабочих будней с пользой. Журналисты сайта "Сегодня" собрали для вас традиционный гид по интересным мероприятиям в городе, которые пройдут в ближайшие выходные. Некоторые из них можно посетить бесплатно.

Выставка ARCHITECH OF DREAMS ("АртПРИЧАЛ", улица Набережно-Крещатицкая, причал №2)

На выходных можно посетить интересную выставку современных художников, которая на днях открылась в галерее на набережной Днепра. Здесь можно увидеть картины Анны Янковской – молодой художницы, которая рисует увиденное во сне, а также работы художницы Александры Коваленко.

Кроме того, будут представлены работы Анастасии Душак – художницы украинского происхождения из Дубай. Девушка получила известность благодаря серии провокационных картин под названием "Независимо-зависимая Украина. Взгляд изнутри". Так, одну из картин она нарисовала на части старого шкафа.

Выставка будет работать до 13 июня. Вход – свободный.

Шоу-программа "Небесные кони" (Парк "Киевская Русь", с. Копачов)

В субботу и воскресенье, 8 и 9 июня, в Древнем Киеве пройдет шоу-программа "Небесные кони" с участием лошадей редких древних пород. Гостей ждет незабываемое путешествие во времени в эпоху средневековья, катание на лошадях, древнеславянские забавы, мастер-классы, конкурсы, игры и хороводы.

Гости Княжества узнают о происхождении пород, о том, какие выдающиеся исторические личности владели представителями той или иной породы коней. К лошадкам можно подойти, погладить их, сфотографироваться с ними, покататься верхом или в экипаже.

Кроме того, эти прекрасные и умные животные покажут свои умения. В тесном тандеме с актерами конно-трюкового театра Древнего Киева, опытными наездниками, они удивят зрителей конно-строевой подготовкой и поразят виртуозным исполнением трюков.

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется в 13:30. Цена билета: полный билет для взрослого – 170 грн., для пенсионеров и студентов – 150 грн., для школьников – 60 грн., дошкольники – бесплатно.

До парка курсируют маршрутки из Киева от станции метро "Выдубичи", их расписание и стоимость проезда можно уточнить на сайте "Киевской Руси".

Фестиваль VIDEOZHARA (Арт-завод "Платформа", Магнитогорская, 1а)

На выходный 8 и 9 июня фестиваль видеокреатива и блогеров соберет в одном месте популярных звезд YouTube и , которые будут делиться опытом и общаться с поклонниками. Во время феста будут работать 15 тематических зон и 11 сцен. Так, в Stars&Fans будут проходить фан-встречи, в Drive – экстрим, выступление самого маленького байкера и дисскусия о стереотипах женского вождения, в Lifestyle-зоне – свежие тренды в сферах красоты и моды. Кроме того, предусмотрена специальная зона для поклонников видеоигр и косплея.

Также можно будет узнать, как превратить своего питомца в звезду Instagram и особенностях путешествия с домашними животными, посетить лекции и мастер-классы, а в рамках Music Meetup узнать о трендах музыкального мира, инструментах продвижения клипов и каналов музыкантов на Youtube.

Фестивальные локации будут работать с 12:00 до 20:00. Стоимость билетов – от 449 грн.

Kyivness: Golden Gate summer (Малый театр, ул. Олеся Гончара, 33)

8 и 9 июня залы театра превратятся в уютные комнаты с множеством сокровищ – винтажной посудой и пластинками, украшениями и одеждой, книгами, декором и редкими парфумами. Все это – от локальных брендов, либо винтажное.

Особым украшением маркета станет терраса со скульптурой льва – символом Малого театра. Днем там будет зона для отдыха, а вечером – танцы и живая музыка.

Ярмарка будет работать с 11:00 до 21:00, вход – 100-200 гривен.

День Изоляции (IZONE, ул. Набережно-Луговая, 8)

В воскресенье, 9 июня, фонд "Изоляция" традиционно отсчитывает еще один год пребывания в изгнании после того, как его территория в Донецке была захвачена милитаризованными пророссийскими группировками.

В этом году в День Изоляции состоится первая публичная презентация проекта TOY известного украинского художника Романа Михайлова и откроется пункт приема игрушечного оружия.

"В 20:00 вас ждет серия музыкальных сетов от Diser Tape, Fynjy _ & _ Lishe, GUMA. Вечер завершится показом видеоработы Анны Тихой, созданной на основе фильма Дзиги Вертова "Симфония Донбасса", – рассказали организаторы.

В течение всего дня можно будет посетить выставку Ширин Нешат "Турбулентность", выставку Bardubaz Steps, в которой речь идет о жизни человека в индустриальном городе, представленном в виде крупного зверя, а также выставку работ донецкого художника Владимира Бауэра, в центре творчества которого – шахтерская жизнь.

Начало – в 18:00. Вход – свободный.

"День Франкофонии 2019" (улица Костельная)

Раз в году улица Костельная перекрывается и прекращается в зону большого празднования Дня Улицы. В воскресенье, 9 июня, здесь будут знакомить с многогранной франкоязычной культурой, продавать товары hand-made, устраивать театральные представления и, конечно, делать селфи в ярких фотозонах.

Также на улице поставят две сцены, на которых выступят украинские и зарубежные музыканты, а на фут-корте будут дегустации и еда со всего мира – на любой вкус.

Праздник продлится с 10:00 до 22:00. Вход – свободный.

Напомним, в конце мая в Киеве прошло открытие культового в столице места — Зеленого театра на Парковой дороге в Печерском районе. Вход в Зеленый театр теперь украшает огромная неоновая голова с пугающе расставленными руками. На самом открытии (оно длилось два дня) были сотни посетителей, преимущественно киевская молодежь. Для них со сцены выступали известные украинские диджеи, а специальным гостем был культовый немецкий диджей Марк Ромбой.

Также в Киеве открыли более 40 бесплатных зон для пикников. Смотрите видео, как безопасно провести пикник:

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