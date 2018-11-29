Юбилей столичного рынка: будут угощать тортом и развлекать песнями

Столичный Владимирский рынок на улице Антоновича, 115, отпразднует свой юбилей в субботу, 1 декабря. Ему исполнится 130 лет. Отпраздновать событие приглашают всех желающих.

Гости смогут угоститься праздничным тортом, послушать концерт и ознакомиться с историей возникновения и развития одного из самых знаменитых торговых мест столицы. Владимирский рынок был создан в 1888 году Киевской городской управой по просьбе киевлян "для обеспечения жизненно необходимыми продуктами питания".

В середине ХХ века он расширил ассортимент непродовольственными товарами. В 1968 году построили крытую часть рынка в стиле модерн, которая на тот момент стала ярким примером передового архитектурного стиля.

Ранее мы сообщали, что на рынке "Столичный" установят терминалы для безналичных расчетов. "Ощадбанк" планирует открыть на рынке круглосуточное банковское отделение.

Вместе с тем, ночью 27 сентября на Минском рынке в Оболонском районе Киева произошел масштабный пожар в павильонах на ул. Маршала Тимошенко, 14. Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений, пожар на площади 200 кв. м в 04:20 удалось локализовать, при этом предотвратив распространение пламени по всей площади торговых павильонов, а в 4:49 – ликвидировать.