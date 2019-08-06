Фото: uspa.gov.ua

Запуск речного трамвая с Подола на Оболонь: стали известны расписание и цены https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4.jpg 2019-08-06T00:48:02+03:00 Куда пойти Теплоход начнет курсировать с 10 августа

В субботу, 10 августа, в Киеве откроют новый речной маршрут, который соединит Почтовую площадь и Оболонь, сообщает Киевский речной вокзал.

Торжественный старт состоится в парке "Наталка". Гостей ждет детская анимационная программа в парке, бесплатное сопровождение экскурсовода на теплоходе и скидки на билеты на первые рейсы.

Расписание рейсов в выходные:

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Оболонь – Почтовая площадь - 12:00, 16:00.

Почтовая площадь - Оболонь – 14:00.

Посадка на Оболони осуществляется на причале в парке "Наталка". Продолжительность прогулки – один час. Стоимость билетов туда и обратно – 150 грн, в день открытия – 100 грн. Детям до 6 лет – бесплатно. С 6 до 12 лет – -50% от стоимости билетов.

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Как сообщали новости "Сегодня", в мае здание Речного вокзала на Почтовой площади после долгой паузы открылось для посетителей. Здесь обустроили арт-пространство, но кардинальных изменений в интерьере памятника архитектуры не произошло. Знаменитые фрески и мозаичные панно — на месте. Сейчас Речвокзалу обещают вдохнуть новую жизнь. Сюда снова пускают всех желающих, а ранее на первом этаже вокзала открылась выставка современного искусства Renovation, символизирующая обновление пространства.

В будущем в Речвокзале планируют проводить выставки, кинопоказы, презентации. Глобальная реконструкция, как сообщали недавно в компании "Киевский речпорт", на неопределенное время отложена.

Отметим, что не так давно в столице презентовали новый вариант реконструкции Почтовой площади с романтическим названием "Речные врата тысячелетнего Киева".

Также в прошлом году в Киеве в районе раскопок на Почтовой площади произошло ЧП: подземное пространство, где обнаружили древнюю улицу времен Киевской Руси, залило водой.

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