Новость о продлении карантина заставляет набрать в адресной строке адрес сайта любимой онлайн-игры. Надо отметить, что покупка техники и апгрейдов в играх с каждым годом становится проще. Когда-то для оплаты мы шли к терминалам пополнения. Когда набрал обороты онлайн-банкинг, мы начали платить через мобильное приложение. Заезженная фраза “Технологии не стоят на месте” здесь уместна как никогда. Сегодня на сайте популярной игры целых 13 способов оплаты - банковские карточки, электронные кошельки и мобильный счет Киевстар как метод платежа.
Последний особенно интересен тем, что не требует регистрации, установки приложения на смартфон, хотя и эта опция тоже есть, запоминания сложных паролей. К тому же номер вашего мобильного телефона вы знаете наизусть или можете посмотреть в своем телефоне, который всегда под рукой. Те, кто знаком с оплатой услуг с мобильного счета, уже знают, что, когда на счету есть запас средств, им можно воспользоваться, как кошельком или банковской картой.
Оформляю “танковый премиум-аккаунт”: на сайте онлайн-игры захожу на платежную страницу и кликаю на кнопку со звездой «Киевстар». Ввожу номер, с которого будут списаны деньги.
Телефон тут же подает короткий сигнал. SMS с предложением ввести секретный код пришло практически моментально. Теперь сайт предлагает ввести полученный код для завершения оплаты. Вводим пятизначное число, на экране появляется сообщение об успешном платеже, получаем премиум, наслаждаемся игрой.
Раньше я оплачивал через интернет-банкинг. При выборе такого способа оплаты браузер тут же запускал еще одну вкладку. На сайте банка мне нужно было зайти в личный кабинет, сделать подтверждение через смартфон, ввести номер банковской карты и лишь потом играть.
Как правило, электронные кошельки требуют более сложной верификации, к примеру, через E-Num. А забыть или потерять уникальный номер E-Num - означает запустить сложную и не всегда успешную процедуру его восстановления.
То, что на сайте моего интернет-провайдера уже есть способ оплаты с помощью мобильного счета Киевстар, показалось мне очевидным. Сумма ежемесячного платежа за интернет примерно соответствует ежемесячному остатку на мобильном счету, что должно подтолкнуть абонентов платить именно таким образом. Для тех, кто до сих пор оплачивает интернет через терминал пополнения в ближайшем торговом центре, доступ к которым до недавнего времени оставался ограниченным, оцениваем путь:
Откровенно, оперативность в оплате интернета не всегда принципиальна, но здесь интересна универсальность способа. Мы носим банковские карточки всегда в одном кошельке, храним вещи в отведенных для них местах, так почему не оплачивать интернет, развлечения и даже коммуналку тоже одним способом?
Жизнь ускоряется и толкает нас делать выбор в пользу простоты, универсальности, удобства во всем, в первую очередь, микроплатежах. Ну а успешная оплата интернета внушает смелость и желание замахнуться на большее. Например, на оплату коммуналки.
Было бы странно в обзоре платежного сервиса не отметить возможность проведения самых “сложных” платежей - коммунальных. Многие годы расчет коммунальных платежей был целым искусством, а его оплата - увлекательным путешествием к ближайшему почтовому или банковскому отделению.
Оплата коммуналки, как и другие сервисы, медленно, но уверенно погружается в онлайн, и как это часто бывает, процесс обрастает новыми сложностями. Сегодня одни услуги нужно оплачивать через официальное приложение коммунального предприятия, другие - через приложение банка, третьи - через терминал.
Оплатить с мобильного счета на сайте поставщика услуг - альтернативное и удобное решение, благодаря которому способ оплаты везде одинаковый. Тут важно обратить внимание на то, что пока еще не все поставщики коммунальных ресурсов предлагают такой способ оплаты – с помощью мобильных денег. Мне повезло, мой поставщик услуг установил на сайте кнопку «Киевстар». Давайте пройдем путь для оплаты водоснабжения вашей квартиры:
Надо отметить, что до недавних пор оплата коммуналки с мобильного казалась фантастикой, главным образом - из-за лимитов по транзакциям. Сейчас максимальная сумма единоразового платежа составляет 3 000 грн, а в месяц можно совершать транзакции на сумму до 15 тысяч гривен.
Однажды человек обменял кошелек с деньгами на легкую и компактную пластиковую карту и перешел в эру онлайн-банкинга. Время идет, технологии не стоят на месте, и счет на мобильном телефоне – это альтернатива кошельку или банковской карте в ряде бытовых платежей.
Конечно, платежи с мобильного счета не вытеснят банки из сегмента крупных транзакций. Но там, где нужно совершить быстрый платеж без лишних движений - однозначно будут впереди. Ведь телефон всегда под рукой, а пополнив счет без комиссии один раз, пользователь может платить мобильными деньгами за разные услуги, и нет необходимости вводить номер банковской карты. Многоэтапная аутентификация, биометрия и другие уровни защиты - отличное решение для крупных сумм. Для микроплатежей это - лишняя головная боль. Поэтому те, кто ставят в этом сегменте на оперативность и простоту, ожидаемо оказываются в выигрыше.