Во-первых, это просто

Новость о продлении карантина заставляет набрать в адресной строке адрес сайта любимой онлайн-игры. Надо отметить, что покупка техники и апгрейдов в играх с каждым годом становится проще. Когда-то для оплаты мы шли к терминалам пополнения. Когда набрал обороты онлайн-банкинг, мы начали платить через мобильное приложение. Заезженная фраза “Технологии не стоят на месте” здесь уместна как никогда. Сегодня на сайте популярной игры целых 13 способов оплаты - банковские карточки, электронные кошельки и мобильный счет Киевстар как метод платежа.

Последний особенно интересен тем, что не требует регистрации, установки приложения на смартфон, хотя и эта опция тоже есть, запоминания сложных паролей. К тому же номер вашего мобильного телефона вы знаете наизусть или можете посмотреть в своем телефоне, который всегда под рукой. Те, кто знаком с оплатой услуг с мобильного счета, уже знают, что, когда на счету есть запас средств, им можно воспользоваться, как кошельком или банковской картой.

Оформляю “танковый премиум-аккаунт”: на сайте онлайн-игры захожу на платежную страницу и кликаю на кнопку со звездой «Киевстар». Ввожу номер, с которого будут списаны деньги.

Телефон тут же подает короткий сигнал. SMS с предложением ввести секретный код пришло практически моментально. Теперь сайт предлагает ввести полученный код для завершения оплаты. Вводим пятизначное число, на экране появляется сообщение об успешном платеже, получаем премиум, наслаждаемся игрой.

Раньше я оплачивал через интернет-банкинг. При выборе такого способа оплаты браузер тут же запускал еще одну вкладку. На сайте банка мне нужно было зайти в личный кабинет, сделать подтверждение через смартфон, ввести номер банковской карты и лишь потом играть.

Как правило, электронные кошельки требуют более сложной верификации, к примеру, через E-Num. А забыть или потерять уникальный номер E-Num - означает запустить сложную и не всегда успешную процедуру его восстановления.