 
Чотири неймовірні історії з «КЛУБ 4 ЛАПИ»
Захоплива історія зустрічі Юлії та красеня кота Барі
Власниця Барі: Юлія, 36 років, власниця зоомагазину, місто Марганець
Здається, всі діти обожнюють і мріють мати домашнього улюбленця, однак у більшості людей з роками подібне бажання зникає. Я люблю тварин з дитинства і до сьогодні. За першої-ліпшої можливості годувала та доглядала за чотириногими безхатьками.

Зазначу, що у нашій родині завжди були тварини: коти, собаки, папуги, рибки, хом'ячки… Словом, були часи, коли наш дім більше нагадував зоопарк! Пам'ятаю обличчя мами, коли я мало не щодня благала її прихистити чергового бідолаху. Знаючи, що так просто я не заспокоюся, домашні дозволяли залишити тварину на деякий час.

Враховуючи мою любов до чотириногих і не тільки, ніхто не здивувався, що в один момент я вирішила відкрити власний зоомагазин ☺ Щоденна робота з тваринами і їх власниками приносить мені величезне задоволення, однак привести улюбленця у власну домівку я не наважувалася. Поки одного разу не натрапила на допис у Facebook і не сказала собі: «Пора!».
Готуйте носовички – історія починається!
Волонтер Нікопольського притулку для тварин розмістив оголошення, в якому звернувся до небайдужих з проханням прихистити котеня. Тоді малеча на фото здалася мені такою беззахисною, що я не втрималася і вже наступного дня їхала у напрямку Нікополя.

До речі, хлопець, який віддавав маля, розповів сумну історію, яка сталася з нашим кошеням і його мамою.

Виявилося, що хтось викинув вагітну британську(!) кішку, їй довелося жити на вулиці. Пізніше у неї народилося четверо кошенят, двоє з яких померли. Вона доглядала за своїми малюками, годувала їх, захищала, але це тривало недовго. Кішку загризли такі ж безпритульні собаки, яким не вистачало любові і турботи, і двійко кошенят залишилися зовсім самі, а згодом потрапили до притулку.

Одному з них відразу ж знайшли сім'ю. Сам волонтер забрати нашого Барі не зміг, тому що у нього вже було багато вихованців, і розмістив допис у соцмережі, який змінив наше життя.

Стук-стук, ми вдома!
Перейнявшись цією історією, я не могла дочекатися моменту, коли клубочок щастя житиме у нас – у теплі, затишку і любові.

Спочатку Барі було важко, він усіх боявся, ховався, нікому не довіряв, навіть їв з обережністю. Я годувала малюка молоком, кашкою, м'яском, а згодом ми перейшли на корм, що, звісно, полегшило наше життя. Поступово Барі почав звикати до нас і напрочуд швидко засвоїв, де його туалет.


З кожним днем наші будні з Барі ставали все веселішими. Кошеня підростало, почало нам довіряти і не боятися сторонніх звуків. Щодня я давала йому ласощі, смачні вітаміни, одним словом – балувала нашого вихованця! Власне, так триває і зараз ☺



Хованки – гра для дітлахів? Ні, не чули!
Наш улюбленець залюбки грає у хованки, і виглядає це дуже кумедно! Барі ховається, а потім різко вистрибує і тікає! Скажу по секрету: мені самій це неабияк підіймає настрій. Наші пустощі завжди супроводжуються сміхом і позитивними емоціями, а у розвагах залюбки беруть участь і мої чоловік та син. Такий собі сімейний тімбілдінг ☺
Ясна річ, іграшки для Барі – окрема історія: мишки, м'ячики, драпка, за допомогою якої він точить кігті (чоловік називає це котоманікюром і радить мені брати приклад з Барі ☺). Коли кіт починає бешкетувати, найближчу годину тиші чекати не варто. Причому, коли ми відмовляємося грати, він чудово справляється і без нас – а іграшки ж для чого?
Вранці, коли дзвонить будильник (малий ніколи не змушує мене прокинутися раніше), перше, що я відчуваю, – це ніс Барі, котик мурчить і цілує мене в обличчя. Яка б не була погода, як би він не награвся звечора, як би не почувався – це обов'язковий щоденний ритуал, без якого уявити моє життя напрочуд важко.
Смаколики – наше все!
Барі любить зустрічати мене з роботи, і, звичайно, відразу біжить на кухню, адже знає, що сьогодні я йому також принесла щось смачненьке. До речі, у його раціоні є домашня їжа, проте наш улюбленець віддає перевагу не рибці і сметані та іншим ласощам, які обожнюють багато інших котів, а більше полюбляє сухий корм, консерви і вітамінки. Найчастіше я купую корм для котів, які живуть у приміщенні, від «Клубу 4 лапи». Як фахівець, я знаю, що він забезпечує збалансований раціон улюбленця, догляд за ротовою порожниною, шкірою та шерстю, а як турботлива матуся залишаюся спокійною за здоров'я Барі.

Кототурбота від Барі
Турбота Барі починається вже з того, що він торкається мене тільки після дзвінка будильника, а погодьтеся, ця звичка – на вагу золота! А ось перед сном він лягає поряд зі мною, і його тепло точно не дасть замерзнути або сумувати холодними ночами.

Відданість і любов тварин не замінить ніхто і нічого. Це таке прекрасне відчуття, коли тебе вдома чекають, люблять, відчувають твій настрій. Як не дивно, усе це нам може дати домашній улюбленець.
Хто б там що не казав, а тварини відчувають людей набагато краще, ніж самі люди. Тварина з притулку або вулиці буде вам вдячна завжди, а відчуття, що ви врятували, як мінімум, одне життя від холоду і голоду, по-справжньому надихає!

Наостанок скажу: як би ми не намагалися оточити Барі турботою і любов'ю, він досі з острахом озирається навколо, коли чує сторонні звуки, і побоюється чужих людей. Тварини точно пам'ятають образи впродовж усього життя, тож ми маємо унеможливити знущання над ними. І повірте, натомість улюбленець віддасть вам море любові і ласки.

Бажаю вам гарного настрою! Ваш котик Барі