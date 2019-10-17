Барі любить зустрічати мене з роботи, і, звичайно, відразу біжить на кухню, адже знає, що сьогодні я йому також принесла щось смачненьке. До речі, у його раціоні є домашня їжа, проте наш улюбленець віддає перевагу не рибці і сметані та іншим ласощам, які обожнюють багато інших котів, а більше полюбляє сухий корм, консерви і вітамінки. Найчастіше я купую корм для котів, які живуть у приміщенні, від «Клубу 4 лапи»
. Як фахівець, я знаю, що він забезпечує збалансований раціон улюбленця, догляд за ротовою порожниною, шкірою та шерстю, а як турботлива матуся залишаюся спокійною за здоров'я Барі.