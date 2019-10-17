Здається, всі діти обожнюють і мріють мати домашнього улюбленця, однак у більшості людей з роками подібне бажання зникає. Я люблю тварин з дитинства і до сьогодні. За першої-ліпшої можливості годувала та доглядала за чотириногими безхатьками.



Зазначу, що у нашій родині завжди були тварини: коти, собаки, папуги, рибки, хом'ячки… Словом, були часи, коли наш дім більше нагадував зоопарк! Пам'ятаю обличчя мами, коли я мало не щодня благала її прихистити чергового бідолаху. Знаючи, що так просто я не заспокоюся, домашні дозволяли залишити тварину на деякий час.



Враховуючи мою любов до чотириногих і не тільки, ніхто не здивувався, що в один момент я вирішила відкрити власний зоомагазин ☺ Щоденна робота з тваринами і їх власниками приносить мені величезне задоволення, однак привести улюбленця у власну домівку я не наважувалася. Поки одного разу не натрапила на допис у Facebook і не сказала собі: «Пора!».

