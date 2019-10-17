Звісно ж, наступного дня я поїхав туди. Мою Дейзі дивилися інші люди, які теж планували її забрати, однак несподівано вирішили взяти іншу собаку. Мені пощастило, і я одразу забрав малу! Хоча, коли я прийшов у притулок, усі песики дивилися на мене величезними очиськами, немов благаючи, щоб їх забрали. Дуже важкий психологічно момент, занадто я чутлива людина.



Дейзі була для мене ідеальною і за розмірами (я не можу взяти добермана, хоча люблю великих собак), і за віком. Спочатку я дуже хвилювався, адже вдома на Дейзі чекали не лише ми з дружиною, але й ще двоє котиків, які спочатку були не надто раді її бачити. Проте пройшло зовсім трохи часу, і наші чотириногі потоваришували.





