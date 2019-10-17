Коли ми взяли Дейзі, їй був один рік, але бідолашна була дуже худорлявою і дикуватою. Я розумів, що собака жила у голоді і холоді. Одразу почав давати їй різні види корму від «Клубу 4 лапи». Зараз зупинилися на малокалорійному, бо я дуже прагнув відгодувати маля, і вона суттєво погладшала ☺
Цікаво, що Дейзі підкрадає корм у своїх друзів-котів, поки ніхто не бачить. Ми жартуємо з дружиною, що незабаром і нявкати почне!
Ясна річ, коли я прихожу додому з м'ясом, собача просить дати їй шматочок. Хоча цього не рекомендують, часом я піддаюся на «вмовляння». Та справжнє свято для Дейзі – коли я купую кисломолочний сир. Мала просто обожнює його, і коли бачить, що я приніс свіжий, мушу дати їй пару ложок. Дивно, але сир Дейзі полюбляє більше, аніж м'ясо.
Коли я снідаю, усі тварини сідають біля мене і, звісно, просять шматочок сиру чи ковбаси. Та я намагаюся реагувати на це якомога рідше. Наш постійний раціон – корм від «Клубу 4 лапи»
, який забезпечує збалансоване харчування.