Кругообіг улюбленців у природі

Пройшло сім років. Багато цікавих історій відбувалося з моїми мешканцями, але треба сказати, мої підопічні потоваришували. Рижик став дуже добрим котиком. Так як його покинула мати у дуже ранньому віці, він зовсім не має тваринних інстинктів самозахисту. Усі покоління кошенят, які виросли в нашому великому сімействі, завжди товклися на Рижику, вважаючи його своєю мамою. А Рижик із задоволенням їм це дозволяв. Але колись за свою довіру поплатився.



Одного осіннього дня мій вихованець пішов прогулятися. У дворі місцеві собаки тягали якусь кістку. Нічого не підозрюючи, Рижик підійшов до них. І в ту ж мить був розтерзаний собаками. З поламаною лапкою та розірваним вухом мій невдаха з'явився додому. Довго довелося його лікувати – пережили ми і операцію, і багаторазові перев'язки. Та, зрештою, коточок оклигав.

