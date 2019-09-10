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11 сентября: что и почему ни в коем случае нельзя делать в этот день

11 сентября праздник Усекновение главы Иоанна Предтечи: главные запреты дня

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:28
Главные запреты 11 сентября: почему нельзя резать хлеб
Главные запреты 11 сентября: почему нельзя резать хлеб
Фото: Pixabay

Завтра, 11 сентября, православные и греко-католики отмечают праздник Усекновения головы пророка и крестителя Господня Иоанна Предтечи (в народе – Головосек). В этот день ближайшему предшественнику Иисуса Христа, предсказавшему его приход и крестившего Мессию, отрубили голову по приказу царя Ирода. Православная церковь называет данный праздник великим.

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Что нельзя делать в день Усекновения Головы Пророка Предтечи 11 сентября:

  • В этот день лучше не брать в руки острые вещи (например, нож, топор, пилу) – то есть, все, что напоминает о мученической смерти святого.
  • Вообще нельзя резать круглые по форме продукты. Не нарезайте хлеб, а ломайте его на кусочки. В народе бытует мнение, что если срезать кочан капусты в этот день, то может потечь кровь.
  • Также нельзя резать помидоры, арбузы и другие продукты с красной окраской. Считается, что эти фрукты и овощи имеют кровавый цвет.
  • 11 сентября не принято пить любые напитки красного цвета, поэтому лучше воздержатся от вина и спиртных напитков.
  • Борщ лучше готовить в другой день, ведь в этот праздник категорически нельзя резать капусту.
  • В этот день не рекомендуют справлять свадьбы и прочие знаковые события, а церковь не проводит венчания и крестины.
  • В праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи нельзя есть молочные продукты, мясо и рыбу, потому что соблюдается строгий пост.
  • Нельзя также петь, танцевать, развлекаться. Считается, что подобным совершается смертный грех.

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