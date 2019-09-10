11 сентября: что и почему ни в коем случае нельзя делать в этот день

11 сентября праздник Усекновение главы Иоанна Предтечи: главные запреты дня

Главные запреты 11 сентября: почему нельзя резать хлеб Фото: Pixabay

Завтра, 11 сентября, православные и греко-католики отмечают праздник Усекновения головы пророка и крестителя Господня Иоанна Предтечи (в народе – Головосек). В этот день ближайшему предшественнику Иисуса Христа, предсказавшему его приход и крестившего Мессию, отрубили голову по приказу царя Ирода. Православная церковь называет данный праздник великим.

Смотрите видео: в Одесской области решили бороться с преступностью иконой на дроне:

Читайте также: Церковные праздники и посты в сентябре 2019 по дням

Что нельзя делать в день Усекновения Головы Пророка Предтечи 11 сентября:

В этот день лучше не брать в руки острые вещи (например, нож, топор, пилу) – то есть, все, что напоминает о мученической смерти святого.

Вообще нельзя резать круглые по форме продукты. Не нарезайте хлеб, а ломайте его на кусочки. В народе бытует мнение, что если срезать кочан капусты в этот день, то может потечь кровь.

Также нельзя резать помидоры, арбузы и другие продукты с красной окраской. Считается, что эти фрукты и овощи имеют кровавый цвет.

11 сентября не принято пить любые напитки красного цвета, поэтому лучше воздержатся от вина и спиртных напитков.

Борщ лучше готовить в другой день, ведь в этот праздник категорически нельзя резать капусту.

В этот день не рекомендуют справлять свадьбы и прочие знаковые события, а церковь не проводит венчания и крестины.

В праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи нельзя есть молочные продукты, мясо и рыбу, потому что соблюдается строгий пост.

Нельзя также петь, танцевать, развлекаться. Считается, что подобным совершается смертный грех.

Напомним, ранее мы писали об истории и значении Донской иконы Божьей Матери.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram