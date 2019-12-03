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"007: Не время умирать": появились персонажные постеры фильма

Главного злодея сыграет звезда "Богемской рапсодии" Рами Малек

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:29
Кадр из фильма о Джеймсе Бонде
Кадр из фильма о Джеймсе Бонде
Фото: YouTube

Только на днях вышел первый тизер 25-го фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде, как создатели ленты "007: Не время умирать" представили новые персонажные постеры.

Агента 007 в новом фильме о Бонде сыграет женщина:

На постерах, которые появились на официальной странице журнала Just Jared в Instagram, главные герои предстали в потрясающих образах.

Персонажные постеры фильма "007: Не время умирать"
Фото: instagram.com/justjared
Персонажные постеры фильма "007: Не время умирать"
Фото: instagram.com/justjared
Персонажные постеры фильма "007: Не время умирать"
Фото: instagram.com/justjared
Персонажные постеры фильма "007: Не время умирать"
Фото: instagram.com/justjared
Персонажные постеры фильма "007: Не время умирать"
Фото: instagram.com/justjared
Персонажные постеры фильма "007: Не время умирать"
Фото: instagram.com/justjared
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На снимках появились Дэниел Крейг, Рами Малек, Леа Сейду, Ана де Армас, Лашана Линч, которая в следующей части станет агентом 007, и Бен Уишоу.

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Премьера фильма запланирована на апрель 2020 года, а Дэниэл Крейг в последний раз исполнит роль Джеймса Бонда.

Напомним, ранее стало известно официальное название фильма и дата премьеры.

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Джеймс Бонд 007 Дэниел Крейг Рами Малек Не время умирать
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