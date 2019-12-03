"007: Не время умирать": появились персонажные постеры фильма
Главного злодея сыграет звезда "Богемской рапсодии" Рами Малек
Только на днях вышел первый тизер 25-го фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде, как создатели ленты "007: Не время умирать" представили новые персонажные постеры.
Агента 007 в новом фильме о Бонде сыграет женщина:
На постерах, которые появились на официальной странице журнала Just Jared в Instagram, главные герои предстали в потрясающих образах.
На снимках появились Дэниел Крейг, Рами Малек, Леа Сейду, Ана де Армас, Лашана Линч, которая в следующей части станет агентом 007, и Бен Уишоу.
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Премьера фильма запланирована на апрель 2020 года, а Дэниэл Крейг в последний раз исполнит роль Джеймса Бонда.
Напомним, ранее стало известно официальное название фильма и дата премьеры.
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