10 часов онлайн-концерта: украинские звезды объединились для борьбы с COVID-19

Собранные деньги перечислены в благотворительный фонд

15 апреля состоялся благотворительный музыкальный марафон #РазомВдома, целью которого было собрать деньги для помощи в борьбе с COVID-19. Украинские артисты устроили онлайн-концерт, который длился на протяжении десяти часов.

В благотворительном онлайн-марафоне приняли участие более 40 звезд, публичных персон, меценатов, блогеров и спортсменов. В их числе Сергей Бабкин, MÉLOVIN, Артем Пивоваров, БEZ ОБМЕЖЕНЬ, Ирина Федишин, Pianoбой, KAZKA, Alina Pash, НеАнгелы, TVORCHI, YUKO, Анатолий Анатолич, Юрий Никитин, Олег Скрипка, Michelle Andrade, ALYOSHA, Александр Пономарев, Ирина Кудашова, Евгений Белозеров, Артем Милевский и многие другие. Ведущим проекта стал Павел Шилько.

Главная цель марафона – собрать деньги для помощи в борьбе с пандемией коронавируса. Благотворительный взнос можно было сделать, воспользовавшись подсказками под видео. Все собранные средства будут переданы международному благотворительному фонду Let’s help на закупку средств индивидуальной защиты для медицинских и социальных работников, которые помогают победить COVID-19.

Отметим, что из-за внедрения карантина в Украине звезды были вынуждены отменить ряд концертов и гастролей, что привел к огромным убыткам.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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