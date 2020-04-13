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Заложники ситуации: 10 фильмов для изоляции о людях в изоляции

Картины, сюжет которых нам всем немного знаком

Инна Петрова
Сегодня, 09:23

Сайт Сегодня.Lifestyle продолжает публиковать подборки интересных фильмов и сериалов для нескучного карантина. Сегодня предлагаем вашему вниманию 10 картин о людях, которые по тем или иным причинам, оказались в замкнутом пространстве.

Если вам не хватает вдохновения и мотивации, обязательно загляните в эту подборку фильмов. А еще посмотрите кино, в котором сюжет – не главное.

Что посмотреть дома: 10 фильмов об изоляции

Проект "Итака"

Кадр из фильма Проект "Итака"
Кадр из фильма Проект "Итака"
Фото: Скриншот из видео

  • Канада, 2019

Сюжет: группа незнакомых молодых людей просыпаются на борту космического корабля и понимают,что их выкрали инопланетяне для изучения. Что их ожидает,неизвестно. Осознавая риск,они решают объединить силы и выбраться из ситуации. Получится ли у них?

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"Палата"

Кадр из фильма "Палата"
  • США, 2010

Сюжет: Кирстен поместили на лечение в психиатрическую больницу. В ее палате есть 3 соседки. Каждую ночь девушки напуганы – что-то за дверью издает кошмарные звуки. Соседки Кирстен исчезают. У нее есть две дороги: сбежать или встретиться с кошмаром.

"Оттепель"

Кадр из фильма "Оттепель"
  • США, Канада, 2009

Сюжет: известный биолог занимается изучением арктической фауны. Однажды он приглашает на арктическую базу студентов. Среди них его дочь Эвелин. В последний момент отец запрещает ей лететь. Она ослушивается. Прилетев, они обнаруживают, что там никого нет.

"Отель Мумбаи: Противостояние"

Кадр из фильма "Отель Мумбаи: Противостояние"
  • Австралия, Индия, 2018

Сюжет: 2008 год. В фешенебельный 5-звездочный отель "Тадж-Махал Палас" в городе Мумбаи ворвались террористы и начали беспорядочную стрельбу. Персонал и гости из разных стран ищут выход из ловушки, пока полиция готовится к спасательной операции.

"Дом грез"

Кадр из фильма "Дом грез"
  • США, Канада, 2011

Сюжет: состоятельный издатель со своей женой и двумя дочерьми переезжают в тихий провинциальный городок, который на поверку оказывается не таким уж и тихим. При участии любопытной соседки семейство узнает, что их дом стал местом жестокого убийства

"Ловушка времени"

Кадр из фильма "Ловушка времени"
  • США, 2017

Сюжет: профессор археологии Хоппер отправился в экспедицию и не вернулся. Он шел по следу группы хиппи,которые искали источник вечной молодости. Среди них были его родители. Несколько студентов едут на поиски и попадают в пещеру, где время течет иначе.

"Дом напротив"

Кадр из фильма "Дом напротив"
  • США, 2016

Сюжет: племянник наркоторговца Джон, против воли работающий на своего дядю, поселяется в тихом коттеджном поселке вместе с подругой Рози. У них только один подозрительный сосед. Он также преступник. За ним Рози наблюдает в бинокль, пока однажды не пропадает.

"Нечто"

Кадр из фильма "Нечто"
  • Канада, США, 2011

Сюжет: группа ученых-палеонтологов нашла корабль пришельцев во льдах Антарктиды. Внутри обнаружили тело неведомого существа. Ученые исследуют его природу, но "нечто" оживает и убегая, убивает. Люди сжигают его, но жертвы зверя также становятся монстрами.

"На глубине 6 футов"

Кадр из фильма "На глубине 6 футов"
  • США, 2017

Сжет: олимпийский чемпион Эрик Лемарк в поисках адреналина отправляется кататься на сноуборде на склон, закрытый патрульной службой. Из-за снежной бури он сворачивает не туда и теряется. 8 дней среди снегов он вынужден бороться за выживание.

"Оно приходит ночью"

Кадр из фильма "Оно приходит ночью"
  • США, 2017

Сюжет: пытаясь защитить жену и сына от неизвестной эпидемии, Пол вывез свою семью глубоко в лес, спрятавшись вместе с ними в одиноко стоящем доме. Но однажды на пороге их дома появляется молодая семья отчаянно ищущая убежища.

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Обязательно загляните в список любимых сериалов певца KHAYAT.

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