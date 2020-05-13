10 интересных фактов о Роберте Паттинсоне к его 34-летию

13 мая звезда саги "Сумерки" отмечает свой день рождения

Сегодня, 13 мая, знаменитому актеру Роберту Паттинсону исполнилось 34 года. Британский актер получил мировую славу, сыграв лирическую роль вампира в фильме "Сумерки". Он также снялся в таких фильмах, как "Воды слонам", "Помни меня", и вскоре в его фильмографии появится роль супергероя в перезагрузке "Бэтмена", который выйдет в 2021 году.

Ко дню рождения актера, делимся интересными фактами о нем, которые вы могли не знать.

Интересные факты о Роберте Паттинсоне Фото: Imdb.com

Роберт Паттинсон предпочел съемки в "Гарри Поттере" вместо поступления в университет. Актеру было 17 лет, когда он получил роль Седрика Диггори в знаменитой франшизе "Гарри Поттер". Вместо предполагаемых четырех месяцев съемки растянулись почти на год, и в итоге Роберту пришлось выбирать между учебой и работой.

Роберт Паттинсон был исключен из престижного класса в начальной школе из-за кражи журналов с порнографическим контентом. В интервью шоу Говарда Стерна Роберт Паттинсон признался, что его поймали на краже журналов из местного магазина, которые он потом продавал друзьям.

Кадр из фильма "Переходный возраст" с Робертом Паттинсоном Фото: Imdb.com

Роберт Паттинсон никогда не играл в телесериалах, а его фильмография состоит только из ролей в кино.

Первая большая роль в кино Роберта Паттинсона состоялась в фильме "Гарри Поттер". В 2004 году Роберт снялся в фильме "Ярмарка тщеславия", главную роль в котором сыграла Риз Уизерспун. Однако сцены с участием актера были удалены на монтаже и не попали в финальную версию фильма.

Роберт Паттинсон играет на пианино, гитаре и пишет свою музыку. В фильме "Сумерки" звучали его собственные песни Never Think и Let Me Sign.

Роберт Паттинсон плохо водит машину. Когда актер впервые стал гостем популярного шоу Эллен Дедженерес, то признался, что технически может вести машину, но на самом деле не знает, как водить правильно. Актер считает, что это ужасно.

Любимые актеры Роберта Паттинсона – Марлон Брандо, Джек Николсон и Эллен Баркин.

Кадр из фильма "Хорошее время" Фото: Imdb.com

Роберта Паттинсона хотели уволить с проекта "Сумерки". На шоу Говарда Стерна Роберт Паттинсон рассказал, что он и режиссер разошлись во мнениях о характере персонажа Эдварда Каллена. Роберту сказали, что он чересчур серьезен и ему нужно стать более улыбчивым. В итоге им все же удалось найти компромисс.

В свой первый съемочный день в "Сумерках" Роберт Паттинсон получил травму ягодицы. Актер тщательно готовился к съемкам, был на пике своей физической формы, но произошел неприятный инцидент во время съемок сцены драки.

Интересные факты о Роберте Паттинсоне Фото: Imdb.com

На протяжении четырех лет Роберт Паттинсон выигрывал награду за лучший экранный поцелуй. С 2009 по 2012 год Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт получали кинонаграду MTV за лучший поцелуй.

Кто заставил Роберта Паттинсона согласиться стать новым Бэтменом – смотрите в сюжете:

Ранее мы опубликовали неожиданные факты об актере Джордже Клуни, который недавно отпраздновал свое 59-летие.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться