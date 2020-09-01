10 самых ожидаемых сериалов осени

Рассказываем о главных сериальных новинках сезона

Этой осенью зрителей ждут сюрпризы от создателей таких нашумевших сериалов, как "Секс в большом городе" и "Большая маленькая ложь", появление Николь Кидман и Хью Гранта в захватывающей драме и даже сериальный приквел к культовому роману "Пролетая над гнездом кукушки". Кроме того, нас порадует спин-офф "Ходячих мертвецов" и появление легендарных Маргарет Тэтчер и принцессы Дианы в четвертом сезоне сериала "Корона".

Одна из самых долгожданных новинок осени – мини-сериал от создателя "Большой маленькой лжи" и "Законов Лос-Анджелеса" Дэвида Эдварда Келли и режиссера триллера "Птичий короб" Сюзанны Бир. В главных ролях – великолепные Николь Кидман и Хью Грант. В центре сюжета женщина-терапевт по имени Грейс, у которой есть все для счастья: любимая семья и счастливая богатая жизнь. Однако в один момент все меняется, когда муж Грейс таинственно исчезает. Вскоре выясняется, что он стал подозреваемым в ужасном преступлении, и теперь Грейс тоже вовлечена в эту историю.

"Эмили в Париже"

Сериал в жанре драмеди от сценариста серии "Секс в большом городе" и "Беверли-Хиллз, 90210" Даррена Стара повествует об Эмили, которая работает в Чикаго маркетологом. Однажды Эмили получает уникальный шанс работать в престижной компании в Париже. Уверенная в своих мечтах героиня переезжает в Европу и начинает совершенно новую для себя жизнь.

Первый сезон будет состоять из десяти эпизодов, а премьера ожидается уже этой осенью.

"Эмили в Париже" Фото: Netflix

"Все существа, большие и малые" (2020)

Перезапуск британского телесериала, который основан на мемуарах ветеринара Альфа Уайта (псевдоним Джеймс Хэрриот) и выходил в 70-е и 80-е годы. Действие нового сериала разворачивается в 1930-1940-х и рассказывает о жизни ветеринара, работающего в деревне Йоркшира.

Звезда "Малышки на миллион" и драмы "P. S. Я люблю тебя" Хилари Суэнк выступает в роли командира-астронавтки Эммы Грин, которая отправляется в опасное путешествие на Марс. Это история не столько о космических странствиях, сколько о человеческих взаимоотношениях, ведь на Земле у Эммы остались любящие ее муж и дочь-подросток.

Во втором сезоне нашумевшего фэнтези-сериала главную героиню Лиру Белакву и ее друзей ждет еще больше опасных приключений. Работа над вторым сезоном стартовала сразу же после завершения первого, который вышел на экраны в ноябре прошлого года.

Сериал снят по трилогии британского писателя Филиппа Пулмана, и в основу предстоящего сезона легла его книга "Чудесный нож". Второй сезон будет состоять из восьми эпизодов, съемки которых прошли в Уэльсе – живописной части Великобритании. Все персонажи первого сезона появятся и во втором, но к касту присоединился еще один актер – Амир Уилсон ("Таинственный сад"). Главная героиня Лира будет помогать его персонажу Уиллу найти пропавшего отца.

Выход нового сезона запланирован на ноябрь 2020 года.

Громкая новинка осени – сериал "Рэтчед", в основу которого лег знаменитый роман "Пролетая над гнездом кукушки" Кена Кизи. В центре сюжета – история медсестры Рэтчед, которая "эволюционирует" из обыкновенного медработника в настоящего социопата.

Во главе проекта стоит Райан Мерфи – создатель таких ярких проектов, как "Американская история преступлений", "Хор", "Политик", "Голливуд".

<br />

Предполагается, что события четвертого сезона охватывают период от конца семидесятых до начала девяностых годов. Как сообщает The Times, в эпизодах будут представлены разногласия королевы и Маргарет Тэтчер, когда та была премьер-министром в столь бурный период для королевской семьи, – конфликт между ними из-за апартеида в Южной Африке, а также значимые политические события того времени: забастовка шахтеров и Фолклендская война 1982 года.

Премьера состоится в конце этой осени – 15 ноября – на Netflix.

Ранее мы рассказали более подробно, чего стоит ожидать от четвертого сезона сериала "Корона".

Сериал от создательницы "Анатомии страсти", "Частной практики" и "Как избежать наказания за убийство" Шонды Раймс основан на серии книг американской писательницы Джулии Куинн. Действие сюжета разворачивается в начале XIX века, в эпоху Регентства в Великобритании. В центре сюжета – семья Бриджертон, достаточно уважаемая в обществе. В первых эпизодах зрители познакомятся с герцогом Бассетом, завидным холостяком, который не желает вступать в брак. Дафна из семьи Бриджертон тоже не готова брать на себя обязательства жены, поэтому парочка начинает встречаться только для вида.

Первый сезон "Мандалорца" не просто так привлек внимание зрителей – это первый сериал вселенной "Звездных войн", и реализован он был достаточно успешно. Поэтому, несомненно, зрители с нетерпением ждали новостей о продлении сериала.

Главный герой – сирота, который был воспитан воинами с планеты Мандалор. После того как Империя устроила погром мандалорцев, они зарабатывают на жизнь, выполняя различные поручения.

В конце первого сезона главные герои сбежали от офицера Имперского бюро безопасности, на них была открыта настоящая охота.

Премьера второго сезона сериала "Мандалорец" запланирована на 7 октября 2020 года на Disney+.

Кадр из сериала "Мандалорец" Фото: themoviedb.org

"Ходячие мертвецы: Мир за пределами"

Спин-офф популярного сериала "Ходячие мертвецы" повествует о девушках-подростках, выросших в новой для человечества реальности, когда мир уже постигла пандемия. Катастрофическое событие вынуждает их покинуть привычную зону безопасности и отправиться за пределы стены.

Премьера сериала состоится 4 октября.

Ранее Netflix назвал ТОП-10 самых популярных фильмов собственного производства.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться