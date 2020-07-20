ТОП-11 популярных треков в TikTok
Новая социальная сеть для многих артистов оказалась полезным продуктом
В 2020 году TikTok стал еще более популярным, а его контент – более впечатляющим. От танцевальных роликов до скетчей, липсинга и челенджей – TikTok зарекомендовал себя как платформа, с помощью которой можно обрести небывалую популярность, а песни могут стать вирусными и взлететь в чартах. Например, польская альтернатива "50 оттенков серого" стала самым популярным фильмом Netflix благодаря челенджу пользователей TikTok.
Если вы любите смотреть ролики в TikTok и хотите найти любимые песни от туда, или же просто в поиске новых треков на лето, слушайте новую подборку от Сегодня.Lifestyle.
Смотрите также сюжет о том, как наши зрители в соцсетях обсуждали музыку в маршрутках:
NK – ELEFANTE
FILV – BALENCIAGA
El Capon – Shut up Chicken
Tyga – Ayy Macarena
MOZGI – Chica Bamboni
Drake – Toosie Slide
TIAGZ – My Heart Went Oops
Doja Cat – Boss B*tch
Lil Nas X – Old Town Road
Curtis Roach – BORED IN THE HOUSE
Megan Thee Stallion – Savage
Послушайте также ТОП-хитов лета-2020.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное