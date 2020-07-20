ТОП-11 популярных треков в TikTok

Новая социальная сеть для многих артистов оказалась полезным продуктом

В 2020 году TikTok стал еще более популярным, а его контент – более впечатляющим. От танцевальных роликов до скетчей, липсинга и челенджей – TikTok зарекомендовал себя как платформа, с помощью которой можно обрести небывалую популярность, а песни могут стать вирусными и взлететь в чартах. Например, польская альтернатива "50 оттенков серого" стала самым популярным фильмом Netflix благодаря челенджу пользователей TikTok.

Если вы любите смотреть ролики в TikTok и хотите найти любимые песни от туда, или же просто в поиске новых треков на лето, слушайте новую подборку от Сегодня.Lifestyle.

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NK – ELEFANTE

FILV – BALENCIAGA

El Capon – Shut up Chicken

Tyga – Ayy Macarena

MOZGI – Chica Bamboni

Drake – Toosie Slide

TIAGZ – My Heart Went Oops

Doja Cat – Boss B*tch

Lil Nas X – Old Town Road

Curtis Roach – BORED IN THE HOUSE

Megan Thee Stallion – Savage

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