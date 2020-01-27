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"1917" и "Чернобыль": известны все победители премии Гильдии режиссеров США

Главная награда досталась режиссеру Сэму Мендесу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:25
Режиссер Сэм Мендес
Режиссер Сэм Мендес
Фото: Getty Images

В США, в Лос-Анджелесе состоялась 72-я церемония вручения премий Гильдии режиссеров (Directors Guild of America (DGA). Об этом сообщается на сайте организации. И главной награды удостоился режиссер Сэм Мендес, снявший историческую драму "1917". Отметим, что лента номинирована на Оскар 2020.

Узнайте также, как в Калифорнии прошла премия Hollywood Film Awards:

Фильм Мендеса обошла "Ирландца" Мартина Скорсезе, "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино, "Паразитов" Пон Джун-хо и "Кролика Джоджо" Тайки Вайтити.

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Также лауреатами премии Гильдии режиссеров стали:

  • Николь Касселл за фильм "Хранители" в номинации "Лучший режиссер драматического сериала";
  • Йохан Ренк, "Чернобыль" в номинации "Лучший режиссер мини-сериала или телефильма";
  • Билл Хейдер, "Барри" в номинации "Лучший режиссер комедийного сериала";
  • Альма Харель, "Лапочка" в категории "Лучший режиссерский дебют".

Добавим, что параллельно с Гильдией режиссеров свои призы вручало сообщество американских операторов (ASC), где победителем также стала картина "1917". Оператором года в пятый раз стал Роджер Дикинс.

Напомним, ранее в США состоялась церемония награждения премии "Гильдии киноактеров США" (Screen Actors Guild 2020).

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режиссер премия 1917
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