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"1917": вышел захватывающий трейлер нового фильма Сэма Мендеса

Главные роли исполнили Бенедикт Камбербэтч, Колин Фет, Ричард Мэдден

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:20
Кадр из фильма "1917"
Кадр из фильма "1917"
Фото: YouTube

В сети появился второй трейлер военной драмы "1917". Действие картины происходит во время Первой мировой войны. Рассказ ведется от имени двоих молодых солдат. Режиссер – Сэм Мендес.

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В картине собран блестящий актерский состав: Бенедикт Камбербэтч, Колин Фет, Ричард Мэдден, Эндрю Скотт, Марк Стронг и другие.

Фильм расскажет о молодых солдатах Скофилде и Блэйке, которые попадают на фронт во время Первой мировой войны. Им предстоит совершить невозможное, отправившись на территорию врага, чтобы доставить послание, которое может остановить масштабную атаку.

Премьера назначена на февраль 2020 года.

Напомним, ранее студия Universal Pictures опубликовала трейлер военной драмы от режиссера "Красоты по-американски" и двух последних фильмов бондианы Сэма Мендеса – "1917". Фильм станет первым с 2009 года фильмом Мендеса за пределами франшизы о Джеймсе Бонде. В 2012 году режиссер представил фильм "007: Координаты "Скайфолл", а в 2015-м — "007: Спектр". После этого Мендес отказался снимать продолжение бондианы.

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