20-летний юбилей: ТОП-12 фактов о сериале "Зачарованные"

В этом году на экраны выходи ремейк культового сериала о сестрах-ведьмах

"Зачарованные". Фото: FatCatSlim

Не за горами уже премьера ремейка культового сериала "Зачарованные" о сестрах-ведьмах, который спасают мир от всякой нечисти. Вокруг нового проекта развелось немало слухов и скандалов. Хотя актриса из оригинального проекта недавно похвалила новый ремейк. В преддверии нового сериала предлагаем вспомнить интересные факты об оригинальных "Зачарованных".

1. Премьера первого эпизода американского фантастического сериала о трех сестрах-ведьмах состоялась в 1998 году. Так что в этом году сериал празднует свой юбилей – 20 лет!

Кадр из сериала "Зачарованные"

2. На производство одной серии уходило около 2 миллионов долларов, а каждая актриса, игравшая одну из сестер, в среднем за съемки в одном эпизоде получала от 60 до 100 тысяч долларов.

3. В каждой серии главные героини носят новые костюмы. Наряды сестер-волшебниц никогда не повторяются. Кстати, недалеко от Лос-Анджелеса есть специализированный магазин It’s a Wrap – в нем продаются костюмы, которые носили актрисы на съемках. И находится по адресу Burbank, 3315 West Magnolia Blvd.

Кадр из сериала "Зачарованные"

4. Героиню Шэннен Доэрти пришлось "убить" из-за постоянных ссор с Алисой Милано.

5. Что интересно, актрисы, играющие главных героинь самостоятельно не выполнили ни одного сложного трюка. Вместо них на площадке работали дублеры.

6. Сначала Фиби должна была обладать способностью к левитации, но продюсеры решили отказаться от этой идеи – это было очень затратно. Поэтому Фиби умела смотреть в будущее.

7. "Книга таинств" на самом деле существует в реальной жизни! Книга хранилась в библиотеке одного средневекового ученого. Вес артефакта, благодаря которому девушки узнали о своих сверхспособностях, составляет 4 килограмма и 300 граммов.

Кадр из сериала "Зачарованные"

8. Главным героиням сериала не раз приходилось умирать. Пайпер умирала девять раз, Фиби семь раз, Пэйдж — шесть. Старшая сестра Прю умирала по сценарию трижды.

9. Авторы фильма "Кредо ведьм" использовали пару заклинаний из "Зачарованных".

Кадр из сериала "Зачарованные"

10. На самом деле, дом, где по сценарию живут сестры Холливел, находится не в Сан-Франциско, а в Лос-Анджелесе на 1329 Carroll Avenue, недалеко от парка Echo. Это район старинных зданий, построенных в викторианском стиле.

11. У Милано клаустрофобия. В сериале Фиби ни разу не оказывается запертой в замкнутом пространстве. Это было записано в контракте актрисы. Еще у нее аллергия на соевые продукты и боязнь воды, из-за которой возникали проблемы во время съемок серии "Ведьмин хвост".

Кадр из сериала "Зачарованные"

12. Согласно адресной книге, в Сан-Франциско не зарегистрировано никаких Фиби, Пайпер, Прю и Пейдж Холливэлл.

Напомним, американская телекомпания CW опубликовала трейлер нового сериала "Зачарованные". Действие будет происходить в наши дни. Для того чтобы сделать сестер более современными, сценаристы решили ввести такие темы, как феминизм.