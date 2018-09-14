20-летний юбилей: ТОП-12 фактов о сериале "Зачарованные"
В этом году на экраны выходи ремейк культового сериала о сестрах-ведьмах
Не за горами уже премьера ремейка культового сериала "Зачарованные" о сестрах-ведьмах, который спасают мир от всякой нечисти. Вокруг нового проекта развелось немало слухов и скандалов. Хотя актриса из оригинального проекта недавно похвалила новый ремейк. В преддверии нового сериала предлагаем вспомнить интересные факты об оригинальных "Зачарованных".
1. Премьера первого эпизода американского фантастического сериала о трех сестрах-ведьмах состоялась в 1998 году. Так что в этом году сериал празднует свой юбилей – 20 лет!
2. На производство одной серии уходило около 2 миллионов долларов, а каждая актриса, игравшая одну из сестер, в среднем за съемки в одном эпизоде получала от 60 до 100 тысяч долларов.
3. В каждой серии главные героини носят новые костюмы. Наряды сестер-волшебниц никогда не повторяются. Кстати, недалеко от Лос-Анджелеса есть специализированный магазин It’s a Wrap – в нем продаются костюмы, которые носили актрисы на съемках. И находится по адресу Burbank, 3315 West Magnolia Blvd.
4. Героиню Шэннен Доэрти пришлось "убить" из-за постоянных ссор с Алисой Милано.
5. Что интересно, актрисы, играющие главных героинь самостоятельно не выполнили ни одного сложного трюка. Вместо них на площадке работали дублеры.
6. Сначала Фиби должна была обладать способностью к левитации, но продюсеры решили отказаться от этой идеи – это было очень затратно. Поэтому Фиби умела смотреть в будущее.
7. "Книга таинств" на самом деле существует в реальной жизни! Книга хранилась в библиотеке одного средневекового ученого. Вес артефакта, благодаря которому девушки узнали о своих сверхспособностях, составляет 4 килограмма и 300 граммов.
8. Главным героиням сериала не раз приходилось умирать. Пайпер умирала девять раз, Фиби семь раз, Пэйдж — шесть. Старшая сестра Прю умирала по сценарию трижды.
9. Авторы фильма "Кредо ведьм" использовали пару заклинаний из "Зачарованных".
10. На самом деле, дом, где по сценарию живут сестры Холливел, находится не в Сан-Франциско, а в Лос-Анджелесе на 1329 Carroll Avenue, недалеко от парка Echo. Это район старинных зданий, построенных в викторианском стиле.
11. У Милано клаустрофобия. В сериале Фиби ни разу не оказывается запертой в замкнутом пространстве. Это было записано в контракте актрисы. Еще у нее аллергия на соевые продукты и боязнь воды, из-за которой возникали проблемы во время съемок серии "Ведьмин хвост".
12. Согласно адресной книге, в Сан-Франциско не зарегистрировано никаких Фиби, Пайпер, Прю и Пейдж Холливэлл.
Напомним, американская телекомпания CW опубликовала трейлер нового сериала "Зачарованные". Действие будет происходить в наши дни. Для того чтобы сделать сестер более современными, сценаристы решили ввести такие темы, как феминизм.