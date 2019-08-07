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200 лет со дня рождения Пантелеймона Кулиша: чем запомнился автор "Черной рады"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:31
Пантелеймон Кулиш
Пантелеймон Кулиш
Фото: YouTube

Сегодня, 7 августа, исполняется 200 лет со дня рождения украинского писателя, автора романа "Чорна рада" Пантелеймона Кулиша. В этот день Google выпустил Doodle, посвященный украинскому историку и писателю Пантелеймону Кулишу .

Смотрите видео о трогательной истории писателя:

"Сегодня" сделали подборку, чем писатель, поэт, драматург, историк, фольклорист, языковед, переводчик Пантелеймон Кулиш запомнился в украинской истории.

Пантелеймон Кулиш: биография автора "Чорной рады"

Пантелеймон Кулиш родился в этот день, 7 августа, 1819 года (по старому календарю – 26 июля). Он родился в городке Воронеж Черниговской губернии в семье дворянина с козацкими корнями и дочери козацкого сотника. Его детство прошло на хуторе.

После школы при церкви Кулиш учился в гимназии. Он не смог поступить в Киевский университет, поскольку не мог доказать свое дворянское происхождение, однако лекции на юридическом факультете посещал. Это образование дало ему возможность получить преподавательскую должность в Луцком дворянском училище.

В 1845 году в журнале Современник Кулиш опубликовал начальные главы своего произведения "Чорна рада". Через два года, по рекомендации Петербургской Академии наук, Кулиш получил направление в западнославянский край для изучения славянских языков, истории, культуры и искусства.

В Варшаве Кулиша арестовали за членство в Кирилло-Мефодиевском братстве. Его сослали в Тулу, где он перечитывая мировую классику, изучал европейские языки. Через три года он вернулся в Санкт-Петербург. В 1856-1857 годах вышел в свет двухтомное издание Кулиша "Записки о Южной Руси", который состоит из фольклорно-исторических и этнографических очерков. Сам писатель считает эту работу своим главным творческим достижением.

Роман Пантелеймона Кулиша "Чорна рада"

В 1957 году "Чорна рада" была опубликована полностью. Интересно, что существует два варианта романа – украинский и русский. Их сюжет идентичен, но они отличаются многими деталями и сценами. В послесловии к русскоязычному варианту Кулиш написал статью, которая стала знаковой для украинской словесности. В ней писатель манифестирует право украинского языка на собственную литературу.

В том же году Кулиш печатает первый украинский букварь "Грамматика" на 149 страницах, которая легла в основу современного украинского правописания.

Стоит отметить, что Пантелеймон Кулиш был первым, кто перевел Библию, некоторые произведения Шекспира, Гете, Байрона, других гигантов мировой литературы на украинский язык. Стал биографом, составителем и издателем наиболее полного на то время собрания сочинений и писем Николая Гоголя, чье творчество сильно повлияло на Кулиша, в шести томах.

Напомним, 23 июля Google отдал дань уважения известным советским писателям-фантастам братьям Стругацким, посвятив дудл выходу из первой первой книги "Страны багровых туч".

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Источник: Сегодня
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