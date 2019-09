25 лет вместе! Кинокритики выбрали лучшего персонажа "Друзей"

О некоторых персонажах никто даже не вспомнил

Кадр из сериала "Друзья" Фото: YouTube

Культовый телесериал "Друзья" празднует в этом году свое 25-летие с момента выхода на экраны. Правда, стало известно, что сериал не получит ни продолжения, ни фильмов. Однако в честь 25-летия "Друзей" издание IndieWire выяснило, кто из персонажей культового сериала – самый лучший. Это было сделано путем опроса теле– и кинокритиков.

Также смотрите видео о том, как звезда сериала "Друзья" отказала принцу Гарри:

В опросе приняли участие критики таких авторитетных изданий, как The Hollywood Reporter, GoldDerby, Deen of Geek, Rolling Stone. Мнения разделились: у кого-то любимым героем стал Чендлер, кто-то лучшей героиней назвал Фиби, а кто-то вообще предложил отдать пальму первенства незаслуженно забытым Цыпе и Уте. За Фиби в исполнении Лизы Кудроу свои голоса отдали критики из NPR.

За Джоуи свои голоса отдали критики из изданий Monsters & Critics и IndieWire, выбрав персонажа из-за экранной харизмы Мэтта ЛеБлана.

За "незаслуженно забытых" Утю и Цыпу проголосовали критики портала GoldDerby, отметив, что "долгоиграющая шутка" с их наличием в жизни главных героев всегда очень гармонично вписывалась в сюжет. А критик The Hollywood Reporter Дэниел Финберг присоединился к рядам любителей животных, заявив, что самый лучший персонаж "Друзей" – это, совершенно очевидно, обезьянка Росса, Марсель. Чендлер Бинг завоевал сердца критиков из Rolling Stone, The A.V. Club, Give Me My Remote.

Россу удалось привлечь на свою сторону несколько голосов – лучшим персонажем "Друзей" его назвали критики изданий Vox и IndieWire, отдельно отметив, что это – исключительно заслуга Дэвида Швиммера.

Пусть в определении лучшего героя "Друзей" голоса критиков и разделились, ясно одно: худшими, по результатам этого неофициального голосования, стали Моника и Рэйчел, про которых в позитивном ключе не вспомнил ни один из критиков.

Напомним, на нью-йоркском Манхэттене (США) для поклонников киноленты "Друзья" открыли особый музей, где можно посмотреть экспонаты, взятые со съемочной площадки.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.