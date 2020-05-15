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3 увлекательных документальных фильма о космосе и будущем нашей планеты

Эти киноленты позволят вам по-новому взглянуть на нашу жизнь на Земле

Взглянув на историю образования нашей планеты, солнечной системы и галактики, можно узнать, какое будущее ждет Землю. Если мир будущего уже наступил, то как изменят нашу жизнь новые технологии, помогут ли они человечеству или же совсем скоро полностью изменят наше представление о деятельности человека?

Ответы на многие вопросы вы найдете вместе с авторами этих увлекательных документальных фильмов, которые доступны к просмотру онлайн на платформе OLL.TV.

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Планеты

Кадр из документального сериала "Планеты", 2019 Фото: Imdb.com

Документальный сериал BBC раскрывает неожиданные факты истории происхождения нашей Солнечной системы. Вместе с британским физиком, профессором Брайаном Коксом, мы узнаем о том, как появилась Луна, о необычных особенностях происхождения Меркурия, загадочном влиянии старейшей планеты нашей системы и познакомимся ближе с космосом, который является частью будущего всего человечества.

Vice: Как мы будем работать в будущем

Кадр из фильма "Vice: Как мы будем работать в будущем" Фото: HBO

Следующая промышленная революция уже поджидает нас, и ученые, предприниматели и политики предупреждают о скором изменении представления о работе человека в будущем. В ходе документального проекта, авторы фильма узнают, как радикальные разработки и прорывы в области автоматизации и искусственного интеллекта могут изменить мир привычного человеческого труда.

Земля: взгляд из космоса

Документальный фильм "Земля: взгляд из космоса", 2018 Фото: Imdb.com

История Земли может выглядеть иначе, если посмотреть на нее с совершенно с другого ракурса – с помощью камер, установленных в космосе. С помощью спутниковых снимков и видео с камер, фильм выходит за рамки обычного документального фильм о природе, давая подробное представление о том, что происходит с нашей планетой и как она меняется.

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Все подробности в спецтеме Кино дома

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