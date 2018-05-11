30 лет возрождения Киево-Печерской лавры: интересные факты

В этом году исполнится 30 лет с того дня, как в Киево-Печерскую лавру вернулись первые монахи

Киево-Печерская лавра. Фото: kplavra.kiev.ua

В этом году, в июне Киево-Печерская лавра отмечает 30-летие возрождения монашеской жизни в обители. Мы решили вспомнить 30 интересных фактов о монастыре.

Киево-Печерская лавра основана в 1051 году при Ярославе Мудром монахом Антонием и считается один из первых по времени основания монастырей Киевской Руси. Киево-Печерская лавра – мужской монастырь, но несмотря на это одна женщина нашла здесь приют – Дарья, дочь русского купца, жила в лавре под видом монаха. О том, что она женщина, узнали лишь после ее смерти. Киево-Печерская Лавра входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО На территории Киево-Печерской Лавры находится более 20-ти церквей, несколько музеев, ближние и дальние пещеры, братские корпусы, гостиница, трапезная и огромное количество других сооружений. Площадь территории Киево-Печерской Лавры составляет практически 30-ть гектаров. Гетман Самойлович обвел Лавру земляным валом, а Петр Мазепа – каменной стеной. С начала 17 века письменные источники упоминают о существовании напротив Святых врат Лавры женского Вознесенского Киево-Печерского монастыря, чьей игуменьей стала в конце столетия принявшая монашество мать гетмана Украины Ивана Мазепы. В 1711-1712 гг. обитель упразднили, а ее инокинь присоединили к числу насельниц другого киевского женского монастыря – Флоровского. В монастыре работала основанная в 1616 году типография и в рамках борьбы с униатством началось печатание богослужебных и полемических книг. Их преемник Пётр Могила завёл здесь училище, которое впоследствии было соединено с братским училищем и послужило началом Киево-Могилянской коллегии. Киево-Печерский "Патерик" (из известныз нам на Руси) был самым древним и известным. Лаврские подвижники, о которых есть упоминания в "Патерике", совершали свое земное служение в 11 – начале 13 вв. Но сам "Киево-Печерский Патерик", как единая книга, оформился позднее, на рубеже 14-15 вв. Большая Лаврская колокольня была возведена в 1731-1744 гг. архитектором И.Г. Шеделем. Она наклонена на 62 см в северо-восточном направлении и стала для своего времени самым грандиозным башенным сооружением Украины (высота 96 м). Наклон колокольни связан, по-видимому, с тем, что стоит она вблизи оползневых склонов высокого правого берега Днепра. Однако, в отличие от знаменитой Пизанской башни, Большая Лаврская колокольня не "падает", т.е. наклон ее не увеличивается. Действующим лаврским курантам, установленным на Большой Лаврской колокольне в 1903 г., скоро исполнится сто лет. Их гарантийный срок исчислялся в 15 лет, но они до сих пор не нуждаются в ремонте. Историки были уверены в том, что архитектор Ф.Б. Растрелли приезжал в Киев, где он возвел храм Св. Апостола Андрея Первозванного. Основанием для такой уверенности служили составленные и подписанные архитектором в Санкт-Петербурге чертежи лаврских пещер. Новейшие исследования показали, что архитектор никогда не бывал в Киеве. В предложенный Растрелли проект Свято-Андреевского храма, в связи с незнанием автором киевского рельефа, пришлось вносить изменения. Одна из самых ценных построек до сих пор украшает главный вход – это Троицкая надбрамная церковь. О ней упоминается в "Повести временных лет" Нестора Летописца. В этом монастыре в начале 12 века, эта церковь строилась на средства Черниговского князя Святослава Давыдовича в монашестве Николы Святоши, правнука великого Киевского князя Ярослава Мудрого. Никола Святоша построил в Лавре не только Троицкую церковь. Благодаря ему здесь появилась больница – это была одна из первых лечебниц в Киевской Руси. Сюда приходили за квалифицированной медицинской помощью все. Народ врачевал известный врач Агапий, живший здесь в начале 12 века. Успенский собор – главная церковь монастыря. После пожара в 19 веке была расписана в стиле украинское барокко. Перед тем, как ее начали перерасписывать, из Санкт-Петербурга приехал профессор Солнцев. Он полностью зарисовал всю церковь. Все рисунки, все эскизы хранились в Петербурге в Академии художеств. В 70 года 11 века киевский князь Святослав жертвует монастырю второй, более высокий холм. И в центре, на площади, строится каменная Успенская церковь. Это первая каменная постройка вообще на этой территории. И поскольку пещеры находятся на разном расстоянии от нее, мы их называем ближними и дальними. Со строительства Успенского собора начинается застройка всей верхней территории и продолжается практически до начала 20 века. В лавре находятся чудотворные иконы "Успение Божией Матери" и "Печерская похвала", исцеляющие мироточивые главы и мощи. В лавре покоятся мощи 123-х Божьих угодников – ни один монастырь мира не сравнится с лаврой. Согласно древнерусских былин, в пещерах Лавры лежит и тело воина Ильи Муромца. Этот факт не упоминается в "Киево-Печерский патерик", но отражен в ряде других письменных источников. Рост подвижника составлял 177 см. На его теле обнаружено боевые раны, одна из которых и стала, пожалуй, смертельной. Мощи мужа, именуемого Чобитьком, видел еще в 1594 г. в пещерах и немецкий посол Э. Лясота. Первую пещеру будущего монастыря выкопал себе для уединенной молитвы священник Иларион (будущий святитель Иларион Киевский), служивший в храме Двенадцати апостолов в киевском предместье Берестове. В 1051 году он стал митрополитом Киевским — первым русским по происхождению митрополитом, — а в пещере поселился пришедший с Афона монах Антоний — основатель Киево-Печерской лавры. О протяженности пещер ходят легенды. Общая длина существующих под Лаврой подземелий огромна. Но с остальными подземными обителями Руси Лавру связывает лишь преемственность традиции иноческого пещерножительства. Лаврские же подземелья делятся на четыре вида: собственно пещеры, которые служили жилищем подвижников, иноческим кладбищем и местом паломничества; потайные ходы под окружающими монастырь крепостными сооружениями; хозяйственные погреба, имеющие порой много камер-отделений и этажей; инженерные коммуникации – отопительные и водоотводные каналы. Мощи святых в киевских пещерах покрыты облачениями. У некоторых непокрыты кисти рук, свидетельствуя о нетленности. Ближние пещеры (Антониевы) расположены на глубине 10-15 метров, и их длина составляет 383 метра. Помимо преподобного Антония в них покоятся мощи 73 святых, в числе которых: Нестор Летописец, Моисей Угрин, Никон Печерский, Агапит Печерский, Илия Муромец. Лабиринты Дальних (Феодосиевых) пещер залегают на глубине 15-20 метров и простираются на 293 метра. В них покоятся мощи 49 святых, в том числе Иосиф Многоболезненный, Евфросиния Полоцкая, Тит Печерский (воин) и находится гроб Феодосия Печерского. В конце 19 в. было выдвинуто предположение, что одна из пребывающих в пещерах мироточивых глав принадлежит Св. Клименту Римскому и принесена в Лавру в древнерусское время. Одним из несомненных чудес можно считать шапку Марка Пещерника (гробокопателя) – её вес составляет целых 4 кг, и хранится она в Ближних пещерах. Уникальность этой шапки в том, что после молебна, страждущие прихожане могут надеть сокровище и оно исцелит и поможет. Считается, что эта шапка забирает в себя все негативное, все беды. Во время проведения ремонтно-реставрационных работ в подземной церкви Рождества Христова, что в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры, строителями случайно было открыто неизвестное ранее захоронение в локуле – сводчатой нише в стене, предназначенной для погребения. Скорее всего это было перезахоронение, ведь кости были в неанатомическом порядке. В знаменитой карстовой пещере "Оптимистическая" на Западной Украине не так давно спелеологами был освоен еще один труднодоступный грот, названный ими "Киево-Печерской Лаврой". В период немецкой оккупации Киева в Лавре был организован полицейский участок, где оккупационными властями было убито около 500 мирных граждан. В 1941 году немецкие оккупанты взорвали Успенский собор (восстановлен в 2000 году). Взрыв собора был зафиксирован немцами на кинопленку и попал в официальную кинохронику.

Напомним, в Киево-Печерской лавре в столице прошла международная выставка, посвященная гонениям на церковь в ХХ веке, жизни и гибели первого православного новомученика – архиерея Владимира.