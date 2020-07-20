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30-летний звезда фильма "Атака титанов" покончил жизнь самоубийством

Сегодня, 14:49

Харума Миура долгое время не выходил на связь

Ушел из жизни знаменитый японский актер Харума Миура, который сыграл главную роль в фильмах "Атака титанов" и драме "Кровавый понедельник". Актер умер в возрасте 30 лет.

Недавно киноманов опечалила новость о смерти еще одной звезды – актера из "Властелина колец", который сыграл роль Бильбо Беггинса.

Как сообщает издание The Japan Times, в субботу днем, 18 июля, Харума Миура был найден в своем доме в Токио. Харума Миура долго не отвечал на звонки и не появился на съемках, поэтому его менеджер отправился в его дом. Актера сразу же доставили в больницу, однако позже объявили мертвым.

По мнению полиции, звезда "Атаки титанов" покончил с собой. Источники также сообщили, что в его доме была обнаружена заметка о самоубийстве.

Умер Харума Миура
Умер Харума Миура
Фото: Getty Images

Харума Миура начал сниматься в кино с семилетнего возраста. Он сыграл выдающиеся роли в драмах "Дотянуться до тебя", "Гокусэн: кино". Зарубежным зрителям он наиболее известен по роли в приключенческом боевике 2015 года "Атака титанов".

Ранее стало известно о смерти ведущего "Разрушителей легенд" Гранта Имахара.

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