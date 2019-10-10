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"300 спартанцев" или "Храброе сердце" по-украински: обзор фильма "Захар Беркут"

Главную роль в картине сыграл Роберт Патрик

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:55
"Захар Беркут"
"Захар Беркут"
Фото: facebook.com/ZakharBerkutFilm/photos/

Наконец-то состоялась премьера украинского фильма "Захар Беркут". Режиссерами картины выступили Ахтем Сеитаблаев (от украинской стороны) и Джон Винн (с голливудской). Фильм наполнен сценами сражений, который напомнили некоторые сцены из "Игры престолов", а также "300 спартанцев". Но об этом позже.

"Захар Беркут"
"Захар Беркут"
Фото: Instagram

Бюджет картины составил 113,5 млн гривен, а над ее созданием трудилась интернациональная команда. Желая покорить Голливуд фильм по мотивам одноименной повести Ивана Франко превратили в настоящий экшен! А чтобы продать картину в Голливуд, пять главных ролей достались приглашенным гостям.

Итак, роль Захара Беркута, карпатского горца-мольфара сыграл Роберт Патрик (запомнился ролью жидкого робота в "Терминаторе: Судный день". Сыграл он достойно да и сам актер был во восторге и от костюмов, и от украинских Карпат.

"Захар Беркут"
"Захар Беркут"
Фото: YouTube

И хоть фильм благодаря названию подразумевает, что именно он будет ключевым персонажем, все же все внимание картины приковано к его младшему сыну – Максиму. Его сыграл молодой актер Алекс Макниколл. В его послужном списке более тридцати ролей в фильмах и даже рейтинговых сериалах ("13 причин почему", "Кости", "Мыслить как преступник", "Фостеры"), однако пока мировую славу не получил за конкретную роль. Впрочем, как раз персонажа Максима он сыграл убедительно: яркие эмоции, трюки в сценах битв, пробежки в лесу. Да и все завязано на нем, как на человеке, который боролся за свободу и победил в этой маленькой войне против монголов.

Кадр из фильма "Захар Беркут"
Кадр из фильма "Захар Беркут"
Фото: facebook.com/ZakharBerkutFilm/photos/

А вот антагониста в картине – Тугара Волка сыграл еще один американский актер Томми Флэнаган. Мне все казалось, что он сейчас спрыгнет с коня, снимет свои боярские одежды, прыгнет на байк и умчится вдаль. Кто не знает, он сыграл в популярном байкерском сериале "Сыны анархии", также отметился в таких проектах, как "Острые козырьки", "Готэм", а также в полнометражных картинах. Но роль Тугара ему далась с легкостью.

Томми Флэнаган в роли Тугара Волка
Томми Флэнаган в роли Тугара Волка
Фото: facebook.com/ZakharBerkutFilm/photos/

Мирославу и монгольского полководца Бурундуя сыграли Поппи Дрейтон и Цэгмид Цэрэнболд. Вот тут уже все как любит Голливуд. Она – практически Робин Гуд в юпке, а Бурундай – злодей-захватчик, который получил по заслугам (почему-то вспомнилась битва короля гномов с Азогом из "Хоббита").

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В фильме есть еще одна сцена, которая присуща зарубежным картинам – на фоне общего хаоса и смертей любовная линия главных героев и короткая постельная сцена на фоне озера... Романтика...

Поппи Дрейтон в роли Мирославы
Поппи Дрейтон в роли Мирославы
Фото: facebook.com/ZakharBerkutFilm/photos/

И основное – битвы в ущелье и в засаде. Как тут не вспомнить "300 спартанцев" или "Храброе сердце" и даже "Игру престолов" с ее "Битвой бастардов". Сотня тухольцев противостояли монгольскому войску, хитро заманили в ловушки, сражались в битвах и победили. Возможно, западный зритель до конца не поймет философию фильма, но заинтересуется. А вот идеологическое значение для украинцев вполне понятно и актуально. Только сплочение людей поможет устоять перед угрозой и остаться свободными. Ведь в свободе наша сущность.

Напомним, украинская группа "Океан Ельзи" записала новую песню, ставшую официальным саундтреком к историческому экшну "Захар Беркут".

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