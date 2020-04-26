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34 года трагедии на ЧАЭС: интересные факты о нашумевшем сериале "Чернобыль"

Рассказываем, где посмотреть мини-сериал онлайн

Сегодня, 26 апреля, отмечается 34-я годовщина с момента страшной аварии на Чернобыльской АЭС, крупнейшей катастрофы в истории ядерной энергетики. Сегодня.Lifestyle рассказывает интересные факты о сериале "Чернобыль", который вышел в 2019 году и был признан самым популярным в истории современного кино.

Напомним ,что мы ежедневно публикуем подборки самых интересных фильмов и сериалов, которые можно посмотреть дома онлайн. Ранее мы писали о лучших криминальных драмах, а также делились захватывающими детективами, которые держат в напряжении до самого финала.

Кадр из сериала "Чернобыль" Фото: Скриншот из видео

Мини-сериал "Чернобыль" от канала HBO возглавил ТОП-250 самых популярных сериалов всех времен, получив оценку в 9,6 балла из 10 возможных. Он также был номинирован на множество наград, получив, в том числе, десять премий "Эмми", "Золотой глобус", премию Гильдии продюсеров США и т.д.

Интересные факты о сериале "Чернобыль"

Съемки "Чернобыля" изначально планировались на территории Украины, но продюсеры выбрали Литву из-за налоговых льгот, которые предоставляют съемочным группам, и отсняли там основной материал.

Чтобы показать Чернобыльскую АЭС, создатели использовали Игналинскую станцию как место для съемок. Игналинская АЭС внешне похожа на Чернобыльскую и имеет похожие ядерные реакторы, поэтому ее иногда называют "сестрой Чернобыля".

Примерно 30% съемок мини-сериала проводились на Украине, которые заняли около 20 дней.

Эвакуацию жителей Припяти снимали на Подоле недалеко от кинотеатра "Октябрь", в массовке приняли участие киевляне и жители пригородов.

Одновременно с показом по телевидению новых эпизодов "Чернобыля" на YouTube выходили выпуски подкаста The Chernobyl Podcast. В них Крейг Мейзин и ведущий радиостанции NPR Питер Сэгал во всех подробностях обсуждали детали чернобыльской катастрофы, а также рассказывали о реальных людях, которых затронула авария, и о том, как они были изображены в сериале.

Отметим, что за рубежом "Чернобыль" получил всеобщее признание среди иностранных критиков. Сериал называют "яркой драмой, которой удается вызвать сочувствие у зрителя к пострадавшим персонажам и ненависть к тем, кто причастен к аварии".

Посмотреть мини-сериал "Чернобыль" онлайн можно на сайте OLL.TV.

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