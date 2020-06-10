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5 американских комедий для хорошего настроения

Забавные комедии, которые за пару часов зарядят вас позитивом

Среда – это маленькая пятница, а значит подходящее время для просмотра фильмов. Поскольку кинотеатры остаются закрытыми, а на улице жарко – это время идеально подходит для просмотра веселых кинолент в кругу семьи, друзей или вашей второй половинки. Сегодня мы делимся пятью замечательными комедиями, которые могут значительно поднять вам настроение до конца недели. Наслаждайтесь кинопросмотром дома онлайн на платформе oll.tv.

Ранее Сегодня.Lifestyle публиковали ТОП-5 крутых боевиков, которые превзойдут ваши ожидания. Также вас могут заинтересовать сериалы, которые вышли в 2020 году.

Что посмотреть дома: лучшие комедии на вечер

Стажёр

Бен Уитакер пенсионер, вдовец. Без дела Бен сидеть не умеет и однажды, увидев листовку о том, что в интернет-магазин модной одежды приглашаются на работу люди пенсионного возраста, решает наняться туда стажёром. К тому же офис магазина, которым руководит Джулс Остин, находится в помещении той же типографии, где Бен проработал сорок лет. Все сотрудники офиса, включая саму Джулс, очень молоды и не всегда знают как правильно реагировать на столь взрослого коллегу. Но несмотря на свой возраст, Бен открыт новым знаниям и осваивает современные технологии, а его богатый жизненный опыт, мудрость, галантность помогают ему и он становится помощником и другом для Джулс.

Кадр из фильма "Стажер" Фото: Imdb.com

Миддлтон

Джордж Хартман и Эдит Мартин – взрослые, состоявшиеся люди. Они хотят устроить своих детей в хороший колледж под названием Миддлтон и прибывают в день открытых дверей каждый со своим, уже взрослым ребёнком. Сначала кажется, что Джордж и Эдит не взлюбили друг друга, но совместная прогулка по территории студенческого городка постепенно возвращает их в беззаботную молодость, где есть место шуткам, веселью, озорству. Чем же станет в дальнейшем их знакомство – приятным радостным воспоминанием или началом чего-то нового?

Кадр из фильма "Миддлтон" Фото: Imdb.com

Соседи на тропе войны 2

После победы в войне с "мужским братством" и их главарём Тедди, у Мака и Келли наконец наладилась жизнь. У них подрастает маленькая дочка и поэтому семья решает продать старый дом и купить новый побольше. Но их планы были разрушены приездом шумных студенток колледжа. Девчонки поселились в соседнем доме и начали устраивать шумные вечеринки под руководством Тедди, который хотел отомстить бывшим соседям за своё поражение. Но вскоре Тедди понимает, что веселье девушек не имеет границ и становится перебежчиком. Теперь он помогает Маку и Келли победить несносных девчонок.

"Соседи на тропе войны 2​​​​​​​" Фото: Imdb.com

Париж подождет

Главная героиня Анна – немолодая замужняя женщина. Её муж занимается кинобизнесом и постоянно находится в разъездах. Анна часто чувствует себя одинокой и несчастной. Однажды, когда муж Анны уезжает в очередную деловую поездку, женщина отправляется на автомобиле из Канн в Париж. Её сопровождает в поездке деловой партнёр мужа Жак, мастерский искуситель. Эта поездка для Анны станет глотком свежего воздуха и напомнит героине, что жизнь прекрасна. Жизнь происходит здесь и сейчас, а проблемы – они подождут.

Кадр из фильма "Париж подождет​​​​​​​" Фото: Imdb.com

Этот неловкий момент

После того, как Майка бросила девушка, два его лучших друга Джейсон и Дэниел решили поддержать его – дали обещание никогда не заводить серьёзных отношений. У друзей теперь безудержное веселье, романы на одну ночь, шумные вечеринки. Но первым из троицы не выдержал Джейсон. Он познакомился с очаровательной Элли, с которой у него возникли взаимные чувства. Дениэл возмущён, как Джейсон поспешно нарушил их клятву, но вскоре и сам запутывается в своих чувствах к красавице Челси. Сможет ли сам Майк найти свою половинку?

"Этот неловкий момент" Фото: Imdb.com

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Все подробности в спецтеме Кино дома

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