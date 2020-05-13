Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Смотрите на OLL.TV

5 американских комедий о любви на вечер среды

Подборка веселых фильмов для просмотра дома

Дарина Алексеева
Сегодня, 12:51

Пока карантин и социальное дистанцирование не позволяют посещать кинотеатры, самое время обратиться к романтическим комедиям, чтобы добавить любви и веселья в эти дни. В сегодняшней подборке удивительные комедии о любви, которые вы можете посмотреть дома онлайн на oll.tv.

Ранее мы делились подборкой захватывающих фантастических фильмов, а также показали 7 лауреатов кинопремии Золота Дзиґа-2020, которые вы можете посмотреть онлайн.

Что посмотреть дома: лучшие романтические комедии

Свадебный год

Кадр из фильма "Свадебный год"
Кадр из фильма "Свадебный год"
Фото: Imdb.com

Почти каждый человек в возрасте 20-30 лет переживал период, который можно назвать "свадебным годом". Это когда многие из окружения заключают брак, начинают семейную жизнь, но главная героиня Мара уверена, что серьезные отношения ей совершенно не подходят. Однажды в Лос-Анджелесе Мара знакомится с Джейком, и вскоре им как паре предстоит посетить 15 свадеб их друзей.

смотрите на 
Смотреть

Брачный договор

Кадр из фильма "Брачный договор"
Кадр из фильма "Брачный договор"
Фото: Imdb.com

Мич и Элизабет знакомы еще со времен колледжа. Мич был тайно влюблен в девушку, но они так и не стали парой. После колледжа Элизабет сказала Мичу, что если через десять лет каждый из них не встретит свою любовь, то они поженятся. Брошенная то ли в шутку, то ли в серьез фраза, как будто предсказала их судьбу. Спустя десять лет Мич не вступил в брак, и так и не забыв Элизабет, решает вновь встретиться с ней.

Женюсь на первой встречной

Комедия о любви "Женюсь на первой встречной"
Комедия о любви "Женюсь на первой встречной"
Фото: Imdb.com

Переживая несчастья в личной жизни, Андерсон решает последовать совету своего заботливого друга Теда и предлагает первой встречной выйти замуж. Ею оказывается официантка Кэти, и к удивлению Андерсона, она говорит "да". Кэти переезжает в квартиру Андерсона и паре предстоит знакомство с родителями. Оказывается, что вступить в брак не так и легко, и к тому же, Андерсона беспокоят воспоминания о его бывшей девушке.

Простушка

Кадр из фильма "Простушка"
Кадр из фильма "Простушка"
Фото: Imdb.com

Бьянка наслаждается последним годом учебы в старшей школе со своими двумя подругами, которые значительно популярнее ее. Девушка отправляется на вечеринку, чтобы наконец поговорить с парнем, который ей нравится. Но это заканчивается для Бьянки провалом. Звезда школьной футбольной команды и ее сосед по улице Уэсли рассказывает, что в компании своих подруг она занимает роль той самой девочки, которую используют, чтобы на ее фоне выглядеть круто. Бьянка предлагает помочь Уэсли с экзаменами в обмен на помощь с созданием нового образа.

Насмотревшись детективов

"Насмотревшись детективов" – комедийная мелодрама
"Насмотревшись детективов" – комедийная мелодрама
Фото: Imdb.com

Комедия с Киллианом Мерфи и Люси Лью рассказывает о Нэйле – владельце видеопроката и знатока кинематографа, жизнь которого протекает лишь в рамках экрана телевизора. Однажды в скучную жизнь Нэйла врывается Вайлет – оторва, которая не может жить без приключений и авантюр. Необычная девушка полностью меняет мировоззрение Нэйла, и парню все больше начинает нравиться реальный мир.

смотрите на 
Смотреть

Не пропустите новые интересные сериалы, которые вышли в 2019-2020.

Все подробности в спецтеме Кино дома

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
ТОП-фантастических фильмов на вечер вторника Безупречный Хью Джекман обворовывает школу: чем вас удивит биографическая драмеди "Безупречный" от HBO 5 душевных кинолент с очаровательной Одри Хепберн
кино комедии oll.tv
Реклама

Новости партнеров

Модель с идеальной внешностью снялась без белья (фото)
Модель с идеальной внешностью снялась без белья (фото)
Настя Каменських зробила гучне зізнання, мурашки навіть у Потапа
Настя Каменських зробила гучне зізнання, мурашки навіть у Потапа
З'ясувалася правда: як виглядає справжня кохана Балана
З'ясувалася правда: як виглядає справжня кохана Балана
Как выглядят первые жены Меладзе, Харламова, Баскова и других
Как выглядят первые жены Меладзе, Харламова, Баскова и других

Популярные статьи

Сегодня, 12:00Food

Как правильно варить булгур на плите

Сегодня, 09:34Events

Ретроградные планеты 2020: даты и влияние

Сегодня, 09:29Fun

На обложку газеты попала необычная оптическая иллюзия: фото

Сегодня, 09:25Афиша

Куда поехать в Украине на пару дней: ТОП-4 нескучных мест для отдыха

Сегодня, 05:55Fun

Потерянное 30 лет назад кольцо нашлось на другом континенте: фото

Сегодня, 05:05Fun

13 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 19:18Food

Как правильно варить макароны, чтобы они не слипались

Вчера, 12:05Fun

Полностью белая: белку с аномальной внешностью удалось снять на фото

Вчера, 11:33Техно

Ленивое и скучное: ученые открыли удивительный факт о нашем Солнце

Вчера, 10:32Шоу-бизнес

Ирина Билык сменила имидж: фото новой прически

Вчера, 08:15Fun

Обезьяна взломала банкомат и скрылась: курьезное видео

Вчера, 07:13Fun

Строители сняли в здании старый линолеум и не поверили своим глазам: фото

11 маяFood

Как приготовить скумбрию на гриле: три простых рецепта

11 маяТехно

Ученые сделали потрясающее открытие под облаками Юпитера

10 маяШоу-бизнес

Олег Ляшко во второй раз станет отцом: фото

10 маяFun

10 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

Любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери
Любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери
Ставим слойки на кефире: готовить приходится по два раза
Ставим слойки на кефире: готовить приходится по два раза
Монро огорошила внешностью без макияжа и парика
Монро огорошила внешностью без макияжа и парика
Як зараз виглядає Надія Кадишева: що сталося з зіркою 90-х
Як зараз виглядає Надія Кадишева: що сталося з зіркою 90-х
Ольга Фреймут оголосила, що покидає телебачення
Ольга Фреймут оголосила, що покидає телебачення
41-летняя Лорак рассорила Instagram новым фото
41-летняя Лорак рассорила Instagram новым фото
Намазка из селедки: замена маслу и закуска сразу
Намазка из селедки: замена маслу и закуска сразу
Помните маленькую Аврору? В этом году ей исполнится 29 лет
Помните маленькую Аврору? В этом году ей исполнится 29 лет