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5 американских комедий о любви на вечер среды

Подборка веселых фильмов для просмотра дома

Пока карантин и социальное дистанцирование не позволяют посещать кинотеатры, самое время обратиться к романтическим комедиям, чтобы добавить любви и веселья в эти дни. В сегодняшней подборке удивительные комедии о любви, которые вы можете посмотреть дома онлайн на oll.tv.

Ранее мы делились подборкой захватывающих фантастических фильмов, а также показали 7 лауреатов кинопремии Золота Дзиґа-2020, которые вы можете посмотреть онлайн.

Что посмотреть дома: лучшие романтические комедии

Свадебный год

Кадр из фильма "Свадебный год" Фото: Imdb.com

Почти каждый человек в возрасте 20-30 лет переживал период, который можно назвать "свадебным годом". Это когда многие из окружения заключают брак, начинают семейную жизнь, но главная героиня Мара уверена, что серьезные отношения ей совершенно не подходят. Однажды в Лос-Анджелесе Мара знакомится с Джейком, и вскоре им как паре предстоит посетить 15 свадеб их друзей.

Брачный договор

Кадр из фильма "Брачный договор" Фото: Imdb.com

Мич и Элизабет знакомы еще со времен колледжа. Мич был тайно влюблен в девушку, но они так и не стали парой. После колледжа Элизабет сказала Мичу, что если через десять лет каждый из них не встретит свою любовь, то они поженятся. Брошенная то ли в шутку, то ли в серьез фраза, как будто предсказала их судьбу. Спустя десять лет Мич не вступил в брак, и так и не забыв Элизабет, решает вновь встретиться с ней.

Женюсь на первой встречной

Комедия о любви "Женюсь на первой встречной" Фото: Imdb.com

Переживая несчастья в личной жизни, Андерсон решает последовать совету своего заботливого друга Теда и предлагает первой встречной выйти замуж. Ею оказывается официантка Кэти, и к удивлению Андерсона, она говорит "да". Кэти переезжает в квартиру Андерсона и паре предстоит знакомство с родителями. Оказывается, что вступить в брак не так и легко, и к тому же, Андерсона беспокоят воспоминания о его бывшей девушке.

Простушка

Кадр из фильма "Простушка" Фото: Imdb.com

Бьянка наслаждается последним годом учебы в старшей школе со своими двумя подругами, которые значительно популярнее ее. Девушка отправляется на вечеринку, чтобы наконец поговорить с парнем, который ей нравится. Но это заканчивается для Бьянки провалом. Звезда школьной футбольной команды и ее сосед по улице Уэсли рассказывает, что в компании своих подруг она занимает роль той самой девочки, которую используют, чтобы на ее фоне выглядеть круто. Бьянка предлагает помочь Уэсли с экзаменами в обмен на помощь с созданием нового образа.

Насмотревшись детективов

"Насмотревшись детективов" – комедийная мелодрама Фото: Imdb.com

Комедия с Киллианом Мерфи и Люси Лью рассказывает о Нэйле – владельце видеопроката и знатока кинематографа, жизнь которого протекает лишь в рамках экрана телевизора. Однажды в скучную жизнь Нэйла врывается Вайлет – оторва, которая не может жить без приключений и авантюр. Необычная девушка полностью меняет мировоззрение Нэйла, и парню все больше начинает нравиться реальный мир.

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Все подробности в спецтеме Кино дома

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