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5 бесподобных комедий о любви на вечер среды

Подборка легких комедий о любви и не только

Карантин – идеальное время для того, чтобы устроить киномарафон, а в новой подборке Сегодня.Lifestyle – романтические комедии, которые вас поразят. Приготовьтесь смеяться и плакать и переживать вместе с неординарными героями романтические приключения. Все фильмы можно посмотреть легально на украинском платформе OLL.TV.

Ранее мы рассказали о 5 детских фильмах, которые окунут вас в беззаботные времена.

Что посмотреть дома: лучшие комедии на вечер

Босиком по городу

Кадр из фильма "Босиком по городу" Фото: Imdb.com

Джей – гуляка и дебошир. Он не удерживается ни на одном рабочем месте, а его семья считает его неудачником. После очередной выходки его отправляют работать уборщиком в клинике для душевнобольных. Там он знакомится с обаятельной пациенткой по имени Дэйзи, которая совершенно не адаптирована к окружающей действительности. Дэйзи привязывается к Джею и даже сбегает вслед за ним из клиники. Джей получает приглашение на свадьбу брата, где он должен появиться вместе со своей девушкой, которой у него нет. Герой решается на обман и берет на свадьбу Дэйзи в качестве своей спутницы.

Любовь по рецепту

Кадр из фильма "Любовь по рецепту" Фото: Imdb.com

С тех пор, как Марк и Ракель забронировали столик лучшем ресторане мира, который расположен в бухте Коста-Бравы, прошел год. И вот наступила долгожданная дата, которая совпала с последним днем работы ресторана. Хозяева решили закрыть ресторан и открыть новый, но в Токио. Однако за год отношения Марка и Ракель потерпели крах – пара успела расстаться. Марк работает в Барселоне, а Ракель переехала в Нью-Йорк. Однако бывшие влюбленные решают все таки встретиться и провести этот незабываемый вечер, который когда-то был их мечтой.

Чего хотят женщины

Кадр из фильма "Чего хотят женщины" Фото: Imdb.com

В центре сюжета – ловелас Ник Маршалл, который провел детство в гримерке кордебалета и был любимцем всех танцовщиц. Теперь Ник Маршалл работает в рекламном агентстве и ждет повышения до креативного директора, но у него появляется конкурентка – блондинка Дарси, которая имеет все шансы заполучить его желанную должность. Обстоятельства усугубляются, когда Ник Маршал после неприятного инцидента в ванной начинает слышать голоса женщин. Очаровательного мачо Ника Маршалла играет Мел Гибсон, а Дарси – обладательница четырех премий "Эмми" Хелен Хант.

Любовь – это все, что тебе нужно

Кадр из фильма "Любовь – это все, что тебе нужно" Фото: Imdb.com

Фильм датского режиссера Сюзанны Бир рассказывает о жизни Иды – парикмахера, которая после лечения рака молочной железы лишилась волос и груди. Ида готовится к свадьбе своей дочери, когда узнает, что ее супруг изменяет ей с молодой девушкой-бухгалтером. Женщину также опечаливает новость о том, что ее сын уходит в армию, и в смешанных чувствах она отправляется в Италию на свадьбу дочери. Но в самолете она сталкивается с Филиппом – овдовевшим отцом и миллионером, отношения с которым у героини изначально не складываются.

Экзамен для двоих

Кадр из фильма "Экзамен для двоих" Фото: Imdb.com

Полли Нельсон – сотрудница приемной комиссии Принстонского университета. Она определяет, кто достоин учиться в престижном вузе, а кто – нет. Но как поступить, если неожиданно нашедшийся потерянный сын тоже хочет учиться в Принстоне? Что спасать карьеру или личную жизнь?

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