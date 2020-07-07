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5 фильмов немецких кинематографистов, которые стоят вашего внимания

Сегодня, 12:15

Киноленты выдающихся режиссеров

Киноленты немецких кинорежиссеров получили куда больше признания, чем многие зрители могли себе представить. Например, выдающиеся немецкие режиссеры – Вим Вендерс и Том Тыквер сняли множество кинолент, которые стали культовыми и успешными в прокате. Вы удивитесь, когда узнаете, что некоторые из этих фильмов были сняты не голливудскими мастерами.

В новой подборке Сегодня.Lifestyle для вас пять ярких фильмов немецких кинорежиссёров Тома Тыквера и Вима Вендерса, которые вы сможете посмотреть онлайн на OLL.TV.

Также недавно мы делились подборкой ТОП-5 уморительных комедий для просмотра с семьей или друзьями, и рекомендовали 5 фильмов Педро Альмодовара с жизненными и небезупречными героями.

Интернешнл

"Интернешнл"
"Интернешнл"
Фото: twitter.com/artchiveru

Остросюжетный триллер Тома Тыквера рассказывает о том, как после переговоров в крупном банке неожиданно умирает сотрудник агента Интерпола, коллега Луиса Сэлинджера и помощницы окружного прокурора Элеанор Уитмен. Врачи констатируют естественную смерть, но чутьё Луиса говорит ему, что это не так. К тому же, через несколько часов в автокатастрофе гибнет второй участник переговоров. Луис и Элеанор подозревают руководство банка, которое таким образом пыталось пресечь утечку информации о своей незаконной деятельности. Вскоре они замечают, что и их руководство всячески препятствует расследованию. В ходе следствия они обнаруживают, что в банке занимаются отмыванием денег, торговлей оружием, вмешательством в государственные дела… Оказывается банк – лишь верхушка преступной сети…

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Облачный атлас

Кадр из фильма "Облачный атлас"
Кадр из фильма "Облачный атлас"
Фото: basementrejects.com

Историко-фантастический фильм снят Томом Тыквером вместе с режиссёрами Ларри и Эндрю Вачовски по мотивам одноименного романа Девида Митчелла. Главный герой фильма – душа, которая пережила шесть реинкарнаций. Для этого фильма исполнители были подобраны так, чтобы один актёр смог воплотить несколько ролей, которые связаны эволюцией его персонажа. В фильме "Облачный атлас" хитросплетенный сюжет, затрагивающий события от 19 века и до далекого будущего.

Удивительно, но после того, как многие киностудии отказались финансировать "Облачный атлас", он стал одним из самых дорогих независимых фильмов на то время.

Голограмма для короля

Кадр из фильма "Голограмма для короля"
Кадр из фильма "Голограмма для короля"
Фото: moviemania.io

В центре сюжета фильма режиссёра Тома Тыквера – американец, представитель ІТ-компании, Алан Клей, который приехал в Саудовскую Аравию в надежде заключить крупный контракт с королём Саудовской Аравии. В прошлом – он один из топ-менеджеров крупной американской компании, выпускавшей велосипеды. Бизнес не выдержал китайской конкуренции и развалился, а Алан был больше не в состоянии оплачивать обучение дочери. Теперь Алан питает всю надежду на встречу с королём, так как продукт компании – возможность общаться на расстоянии через голограмму. В случае удачного завершения сделки он решит все свои финансовые проблемы. Однако с самого начала всё идет не так гладко. То король в разъездах, то его помощники не торопятся в организации их встречи. Вдобавок, на спине у Алана появилась странная опухоль, и ему нужно обращаться к врачу. Доктором оказалась женщина, что не характерно для Саудовской Аравии. Постепенно его поездка превращается во что-то более важное и значимое, чем обычная командировка.

Погружение

Кадр из фильма "Погружение"
Кадр из фильма "Погружение"
Фото: binadaigeler.com

Драматический триллер Вима Вендерса о том, как во время отдыха на побережье Франции между главными героями, Джеймсом и Даниэль завязался курортный роман, переросший в серьёзные чувства. Даниэль работает океанологом-исследователем и совершает погружения на большую глубину. Джеймс вынужден молчать о своей профессии, так как он – тайный агент, который служит британскому правительству. Их разлучают трагические обстоятельства. Джеймс и Даниэль в тысяче километров друг от друга. Когда Джеймс во время военной миссии в Сомали попадает в плен, Даниэль безуспешно пытается связаться с ним, прежде чем совершит опасную экспедицию в глубины океана.

Прекрасные дни в Аранхуэсе

Кадр из фильма "Прекрасные дни в Аранхуэсе"
Кадр из фильма "Прекрасные дни в Аранхуэсе"
Фото: Allocine.fr

Двое. Он и она. Оба уже не молоды, но и не стары. Неспешная беседа в летнем саду о самом главном, о самом откровенном, где есть место ностальгии и разочарованию, взаимному притяжению и несовместимости, любви и полному её отсутствию. За ними тайно наблюдает писатель, который тут же переносит их слова на бумагу при помощи пишущей машинки. Это он, автор, в творческом кризисе придумал их и теперь не может угнаться за своим вдохновением, за плавно текущей беседой своих героев, которая принимает всё новые и новые обороты. Французско-немецкий драматический фильм снят Вимом Вендерсом по одноименной пьесе Петера Хандке.

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