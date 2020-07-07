5 фильмов немецких кинематографистов, которые стоят вашего внимания
Киноленты выдающихся режиссеров
Киноленты немецких кинорежиссеров получили куда больше признания, чем многие зрители могли себе представить. Например, выдающиеся немецкие режиссеры – Вим Вендерс и Том Тыквер сняли множество кинолент, которые стали культовыми и успешными в прокате. Вы удивитесь, когда узнаете, что некоторые из этих фильмов были сняты не голливудскими мастерами.
В новой подборке Сегодня.Lifestyle для вас пять ярких фильмов немецких кинорежиссёров Тома Тыквера и Вима Вендерса, которые вы сможете посмотреть онлайн на OLL.TV.
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Интернешнл
Остросюжетный триллер Тома Тыквера рассказывает о том, как после переговоров в крупном банке неожиданно умирает сотрудник агента Интерпола, коллега Луиса Сэлинджера и помощницы окружного прокурора Элеанор Уитмен. Врачи констатируют естественную смерть, но чутьё Луиса говорит ему, что это не так. К тому же, через несколько часов в автокатастрофе гибнет второй участник переговоров. Луис и Элеанор подозревают руководство банка, которое таким образом пыталось пресечь утечку информации о своей незаконной деятельности. Вскоре они замечают, что и их руководство всячески препятствует расследованию. В ходе следствия они обнаруживают, что в банке занимаются отмыванием денег, торговлей оружием, вмешательством в государственные дела… Оказывается банк – лишь верхушка преступной сети…
Облачный атлас
Историко-фантастический фильм снят Томом Тыквером вместе с режиссёрами Ларри и Эндрю Вачовски по мотивам одноименного романа Девида Митчелла. Главный герой фильма – душа, которая пережила шесть реинкарнаций. Для этого фильма исполнители были подобраны так, чтобы один актёр смог воплотить несколько ролей, которые связаны эволюцией его персонажа. В фильме "Облачный атлас" хитросплетенный сюжет, затрагивающий события от 19 века и до далекого будущего.
Удивительно, но после того, как многие киностудии отказались финансировать "Облачный атлас", он стал одним из самых дорогих независимых фильмов на то время.
Голограмма для короля
В центре сюжета фильма режиссёра Тома Тыквера – американец, представитель ІТ-компании, Алан Клей, который приехал в Саудовскую Аравию в надежде заключить крупный контракт с королём Саудовской Аравии. В прошлом – он один из топ-менеджеров крупной американской компании, выпускавшей велосипеды. Бизнес не выдержал китайской конкуренции и развалился, а Алан был больше не в состоянии оплачивать обучение дочери. Теперь Алан питает всю надежду на встречу с королём, так как продукт компании – возможность общаться на расстоянии через голограмму. В случае удачного завершения сделки он решит все свои финансовые проблемы. Однако с самого начала всё идет не так гладко. То король в разъездах, то его помощники не торопятся в организации их встречи. Вдобавок, на спине у Алана появилась странная опухоль, и ему нужно обращаться к врачу. Доктором оказалась женщина, что не характерно для Саудовской Аравии. Постепенно его поездка превращается во что-то более важное и значимое, чем обычная командировка.
Погружение
Драматический триллер Вима Вендерса о том, как во время отдыха на побережье Франции между главными героями, Джеймсом и Даниэль завязался курортный роман, переросший в серьёзные чувства. Даниэль работает океанологом-исследователем и совершает погружения на большую глубину. Джеймс вынужден молчать о своей профессии, так как он – тайный агент, который служит британскому правительству. Их разлучают трагические обстоятельства. Джеймс и Даниэль в тысяче километров друг от друга. Когда Джеймс во время военной миссии в Сомали попадает в плен, Даниэль безуспешно пытается связаться с ним, прежде чем совершит опасную экспедицию в глубины океана.
Прекрасные дни в Аранхуэсе
Двое. Он и она. Оба уже не молоды, но и не стары. Неспешная беседа в летнем саду о самом главном, о самом откровенном, где есть место ностальгии и разочарованию, взаимному притяжению и несовместимости, любви и полному её отсутствию. За ними тайно наблюдает писатель, который тут же переносит их слова на бумагу при помощи пишущей машинки. Это он, автор, в творческом кризисе придумал их и теперь не может угнаться за своим вдохновением, за плавно текущей беседой своих героев, которая принимает всё новые и новые обороты. Французско-немецкий драматический фильм снят Вимом Вендерсом по одноименной пьесе Петера Хандке.
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