Смотрите на OLL.TV

5 сильных фильмов о спорте, которые вдохновят вас не останавливаться перед мечтой

От спортивных драм до мотивационных биографических лент

Мир спорта, где нередки страсти и конфликты, всегда привлекал не только любителей посмотреть состязания, но и кинозрителей. Спорт формирует характер, закаляет волю к победе, учит не "пасовать" перед мечтой, а формировать из мечты цель и добиваться ее. Поэтому фильмы о спорте, будь они художественные или документальные, всегда интересны зрителям. Кино предлагает посмотреть на спорт и самих спортсменов под другим углом, узнать больше об их жизни и закулисье соревнований. Это истории взлетов и падений, преодоления препятствий.

Сегодня.Lifestyle подобрали фильмы о спорте, которые вы можете посмотреть в онлайн-кинотеатре на OLL.TV.

Также не пропустите ТОП-5 уютных летних фильмов, если вы тоже не хотите прощаться с августом.

Гонка

Кадр из фильма "Гонка" Фото: themoviedb.org

События фильма разворачиваются в 70-е годы и рассказывают о противостоянии двух гонщиков Формулы-1: англичанина Джеймса Ханта, которого сыграл Крис Хемсворт, и австрийца Ники Лауды, которого воплотил на экране Даниэль Брюль.

Лауда – прошлогодний фаворит гоночного сезона, несмотря на тяжелые ожоги после аварии на Гран-при в Германии, возвращается за руль. Его соперник – молодой и перспективный Хант. Гонка за титул чемпиона на Гран-при Японии. Их конкуренция обещает быть непростой.

Левша

Кадр из фильма "Левша" Фото: themoviedb.org

В жизни чемпиона мира по боксу Билли Хоупа все прекрасно. Он на пике спортивной карьеры, у него есть красивая и любящая жена Морин, дочь Лейла. Морин просит Билли уйти из большого спорта и уделять больше времени дочке и семье. На званой вечеринке Билли объявляет о своем уходе из большого спорта, но из-за ссоры с другим боксером случайно погибает Морин.

Мир Билли рушится в одно мгновение. От него уходит его друг и менеджер, а из-за его антисоциального поведения служба по защите детей забирает Лейлу. Его последняя надежда на воссоединение с дочерью – возвращение в мир бокса с помощью Тита Уиллиса, тренера из местного зала. Билли готовится к самому важному бою в своей жизни. Все может решить его знаменитый хук левой…

Команда мечты

Кадр из фильма "Команда мечты" Фото: themoviedb.org

Как это часто в жизни бывает, когда человек теряет веру в себя и уверенность в завтрашнем дне. Жизнь идет по графику "следующий день похож на предыдущий". Мечты нет, цели тоже. Так произошло с главным героем фильма – Патриком, бывшим известным футбольным тренером. Сейчас он просто прожигатель жизни и пьяница.

Работа, которую он может получить – тренер любительской футбольной команды на севере Франции. Отказаться нельзя, так как он потеряет опеку над дочерью. Но для любительской футбольной команды нет достойных игроков. Патрик решает пригласить в команду бывших футбольных звезд, которые потеряли веру в то, что смогут выйти на поле и отыграть матч как прежде.

Пеле: Рождение легенды

"Пеле: Рождение легенды" Фото: themoviedb.org

Поражение сборной родной страны Бразилии от сборной Уругвая в финале Кубка мира по футболу впечатлило юного Пеле настолько, что он решил доказать, что Бразилия снова сможет стать чемпионом. Болельщикам показывают лишь фасадную часть игры, но не все знают, какой ценой на самом деле достаются все победы и какие страдания испытывают игроки при поражениях.

С молодых лет Пеле желал получить признание и принести победу сборной своей страны. Но на его пути встречалось немало преград, которые лишь сформировали его волевой характер.

Грэйси

Кадр из фильма "Грэйси" Фото: Imdb.com

Футбол – любимая игра семьи Боуэнов. Брайан Боуэн – бывший футболист, в результате травмы покинул большой спорт и теперь тренирует своих сыновей. Старший сын Джонни – капитан школьной команды и талантливейший футболист. А дочь Грэйси тоже мечтает играть в футбол, но все считают футбол не женским делом.

После трагической гибели брата Грэйси решит занять его место в школьной команде. Ее и Джонни связывали крепкие родственные чувства, и, заняв его место в команде, она решает так почтить его память. Несмотря на это, все выступают против Грэйси, но девушка, собрав всю волю в кулак, идет упорно к своей мечте.

Ранее мы рекомендовали ТОП-5 замечательных комедий для женщин, если вы хотите поднять себе настроение.

Все подробности в спецтеме Кино дома

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться