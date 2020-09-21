5 блестящих фильмов со звездой "Дня сурка" Биллом Мюрреем. Знаменитому комику исполнилось 70 лет

Яркие роли неповторимого голливудского комедийного актера

Сегодня, 21 сентября, американский актёр, комик, кинорежиссёр, сценарист и продюсер Билл Мюррей празднует свой 70-й юбилей.

Любовь к актерской деятельности у Билла, в жилах которого течёт ирландская кровь, проявилась ещё со школы. Он охотно играл в школьном театре, а вот учёба его совсем не занимала – на уроках он любил рисовать карикатуры на учителей. После выпуска будущий актер отправился учиться на медицинский факультет, но был исключен из колледжа из-за проделки с полицией – непоседа Билл Мюррей неудачно пошутил, что в его багаже находится бомба.

Билл Мюррей в фильме "День сурка" Фото: themoviedb.org

Но однажды его жизнь изменилась, когда он попал в основную труппу популярного вечернего шоу "Субботним вечером в прямом эфире", после чего талант актера не мог оставаться незамеченным и Билла пригласили на съемки в Голливуд.

После череды малозначительных ролей участие Мюррея в комедии "Тутси" в роли драматурга Джеффа Слейтера принесло ему первый большой успех. А после фантастической комедии "Охотники за привидениями" Билл Мюррей стал звездой Голливуда. Сегодня.Lifestyle подготовили самые яркие фильмы с участием именинника.

"Охотники за привидениями"

Фантастический комедийный фильм, номинант премий "Оскар" и "Золотой глобус", обладатель премии BAFTA, в котором Билл Мюррей играет роль одного из молодых учёных – Питера Венкмана. За эту роль Билл Мюррей был удостоен номинации на премию "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль.

Группа молодых учёных из Колубмийского университета вместе с Питером Венкманом в исполнении Билла Мюррея занимается изучением паранормальных явлений, уделяя особое внимание изучению привидений. Но вскоре их выгоняют из университета, поскольку исследования оказываются никому не интересными. В ответ учёные создают своё дело – они решают профессионально заняться выловом привидений и называют себя "Охотниками за привидениями". Кроме борьбы с потусторонними силами, "охотникам" предстоит противостояние с более опасным врагом – властями города, которые совершенно не разделяют их идею.

Кинолента, ставшая культовой, а ее название – устойчивым выражением, которое укрепилось во многих языках мира. Примечательно, что сценарий фильма был написан менее, чем за неделю.

Идея истории о герое, который попадает во временную петлю и его новый день становится до боли похож на предыдущий до тех пор, отозвалась в сердцах миллионов зрителей.

Уставший от рутинной и однообразной работы телевизионный метеоролог Фил Коннорс, которого играет Билл Мюррей, отправляется вместе с коллегами в городок Панксатони. Ему предстоит провести репортаж с празднования "Дня сурка", который традиционно отмечается 2 февраля. Коллеги рады возможности немного развеяться в творческой командировке, а Фил уже трижды был в такой поездке, поэтому он скучно и буднично проводит репортаж. Он торопится вернуться домой, но буря заносит все дороги и Филу ничего не остаётся, как вместе с коллегами вернуться в Панксатони. А следующий день снова оказывается 2-м февраля и он снова отправляется на празднование "Дня сурка", где в очередной раз проводит опостылевший репортаж…

Мелодраматический фильм Софии Копполы принес Биллу Мюррею почетные награды "Золотой глобус", BAFTA и "Спутник" и номинацию на "Оскар". Фильм повествует о двух непохожих друг на друга, но одиноких американцах – молодой Шарлотты (Скарлетт Йоханссон) и состоявшегося Боба, которые оказываются в чужой стране.

По сюжету, известный американский актёр Боб Харрис приезжает в Токио на съёмки рекламы виски и поселяется в гостинице в центре города. В этом же отеле останавливается выпускница Йельского университета Шарлотта, которая приехала вместе с мужем Джоном. Её муж фотограф, всё время пропадает на работе и Шарлотта его практически не видит. Боб переживает кризис среднего возраста, когда многолетний брак утратил новизну чувств и романтику. Однажды ночью Боб и Шарлотт встречаются в баре отеля.

В следующие несколько дней с ними происходит множество приключений. Их знакомство – это дружба, граничащая с более сильными чувствами, но никто не спешит перейти грань.

Трагикомедия, получившая гран-при 58-го Каннского кинофестиваля, за главную роль в которой Билл Мюррей был номинирован на премию "Спутник".

Стареющего ловеласа Дона Джонстона, которого играет Билл Мюррей, покидает его любовница, а утром он получает необычное анонимное письмо. В письме речь идёт о том, что автор письма – незнакомка 19 лет назад родила от него сына, а сын отправился на поиски своего отца. В дело вмешивается сосед, у которого пунктик на детективах и расследованиях в интернете.

В результате приятели составляют список женщин, которые могли бы оказаться на месте автора письма. Адреса всех женщин из списка найдены и Дон начинает их всех по очереди навещать. Но обращать внимание, по совету соседа, ему следует на розовый цвет, так как письмо было напечатано на розовой бумаге красными чернилами.

Драматическая комедия о ветеране Вьетнамской войны. За роль Винсента Маккенна Билл Мюррей был номинирован на премию "Золотой глобус" в номинации за лучшую мужскую роль и стал обладателем премии "Выбор критиков" как лучший комедийный актёр.

Однажды в соседний дом с домом Винсента Маккена въехали новые соседи – мать-одиночка по имени Мэгги и её 12-летний сын Оливер. Мэгги приходится работать по несколько смен медсестрой и Винсент невольно начинает ей помогать присматривать за её сыном. Вскоре Винсент и Оливер находят общий язык: Винсент учит Оливера самостоятельности и умению постоять за себя. Внезапное появление отца Оливера и его желание отсудить опеку над сыном вносит суматоху в уже устоявшийся уклад соседской жизни…

Не пропустите также ТОП-5 потрясающих фильмов, основанных на реальных событиях.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться