5 фильмов с легендарным Жаном Рено. Актеру исполняется 72 года

Захватывающие киноленты, которые не раз захочется пересмотреть

Сегодня отмечает свое 72-летие великолепный французский актер Жан Рено, снявшийся в таких культовых кинолентах, как "Леон", "Васаби" и другие.

Немногие знают, что легендарный французский актер родился в Испании. Когда ему было 12 лет, он с семьей поселился во Франции. Еще в молодом возрасте Жан Рено захотел стать актером. Он начинал с телепостановок, а затем выступал на сцене в театре. Актер мечтал о кино, и встреча с режиссером Люком Бессоном изменила его жизнь. С начала 80-х Рено стал неотъемлемым участником почти всех фильмов Бессона.

Сегодня Жан Рено знаменит не только во Франции, но и во всем мире. На его счету участие более чем в 60 фильмах. Он дважды награжден одной из самых высоких наград Франции – орденом Почетного легиона. А недавно Жан Рено сыграл в фильме "Холодная кровь", который был снят в Карпатах.

Сегодня.Lifestyle подготовили подборку лучших фильмов с участием Жана Рено.

Жан Рено Фото: Getty Images

Леон

Леон – профессиональный киллер, он ведет уединенную жизнь в районе Нью-Йорка, называемом "маленькая Италия". Основной его заказчик – мафиози по имени Тони. Все остальное время Леон, которого блестяще сыграл Жан Рено, ведет мирную и непримечательную жизнь. Однажды он знакомится с девочкой по имени Матильда Ландо из неблагополучной семьи. Ее отец Майкл навлек на себя гнев коррумпированных полицейских из департамента по борьбе с наркотиками. Он не выполнил их условия, а в результате убита вся семья.

В живых чудом остается лишь Матильда. Ей некуда больше идти, и она звонит в дверь Леона. Тот впускает девочку, спасая от гибели, Вскоре Матильда узнает, что Леон – киллер, и просит научить ее этому ремеслу. Она хочет отомстить за гибель четырехлетнего брата – единственного, кого она любила в семье. Так начинается их долгий путь, полный опасностей и настоящей, крепкой дружбы.

Ягуар

Поздним вечером судьба собрала трех человек в лифте шикарного парижского отеля. Ими оказались: индеец Вану, который приехал по гуманитарным делам из Амазонии, его переводчик Жан Кампана (в исполнении Жана Рено), выросший среди индейцев, и мелкий шулер и бездельник Франсуа Перрен, которого преследуют бандиты за карточные долги. Внезапно индеец Вану впадает в кому, его госпитализируют. Но перед этим он успевает сказать, что его душу похитил неизвестный, и нужен герой, который отправится душу искать. Вану решает, что этот избранный – Перрен.

Желая спастись от преследования за долги, Перрен соглашается на поездку в леса Амазонки вместе с Кампана и надеется, что при первой же возможности от него сбежит. Но приключения настолько вовлекают его в происходящее, что вся прежняя жизнь Перрену кажется сущим пустяком…

Ронин

Название фильма восходит к периоду феодальной Японии, когда словом "ронин" называли самурая, утратившего покровительство своего сюзерена или не сумевшего уберечь его от гибели. Такие люди опозорены, для них нет понятия чести, а есть лишь желание выжить любой ценой и жажда денег. Берутся они за самую черную работу. У них нет выбора.

Наши дни. Пять современных наемников, пять "ронинов", нанимают для выполнения особого задания. Каждый из них специалист в своей области. Встреча происходит в Париже через посредника, деталей операции, как и самого заказчика, никто не знает. Задание оказывается сложнее, чем предполагали "ронины". Перестрелки, убийства, предательства, жестокость, но к концу фильма герои проявляют такие качества, как взаимовыручка, поддержка и доверие...

Васаби

Юбер Фьорентини – французский полицейский, результаты его расследований всегда впечатляющи, а вот методы – весьма своеобразны. Он может угрожать задержанным и даже избить их. Однажды после задержания бандитов он ударил по лицу сына префекта, после чего руководство отправило Юбера в отпуск. Попытка отвлечься с любовницей не задалась. Он не смог забыть свой роман почти двадцатилетней давности, когда был влюблен единственный раз в жизни в сотрудницу спецслужб Японии Мико.

Звонок из Токио вызвал в душе Юбера мощную бурю чувств. Это был звонок адвоката Мико, который сообщил, что она умерла от рака. Приехав на похороны, Юбер обнаружил, что у него есть 19-летняя дочь Юми. Вскоре он выясняет, что Мико умерла не своей смертью...

Девушка в тумане

Тихую и размеренную жизнь альпийской деревушки Авешот прерывает исчезновение рождественским вечером 16-летней девушки Анны Лу из религиозной семьи. У местной полиции нет никаких зацепок, поэтому расследовать дело берется столичный инспектор Фогель, за которым всегда пристально следят представители СМИ. Поначалу подозревают местного учителя средней школы, который тут недавно работает. Но чуть позже становится ясно, что правда значительно глубже, чем казалось вначале…

Следствие заходит в тупик. Странная авария, в результате которой на одежде инспектора Фогеля остаются следы чужой крови и при этом он ничего не помнит, делает его объектом внимания со стороны психиатра Аугусто Флореса, роль которого великолепно сыграл Жан Рено.

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