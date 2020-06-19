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5 фильмов ужасов для веселых выходных – смотрите на OLL.TV

Сегодня, 12:59

Подборка кинолент для вечера пятницы

Фильмы ужасов ради развлечения – идея кажется несколько абсурдной, тем не менее имеет место быть. Учёные обнаружили, что у людей, которые получают удовольствие в экстремальных, рисковых, опасных ситуациях клетки мозга часто не способны регулировать выработку дофамина. Он отвечает за положительный психоэмоциональный настрой и чувство удовольствия в целом. Таким людям, для того, чтобы испытать чувство удовольствия, порой нужно как следует испугаться. Новая подборка Сегодня.Lifestyle – фильмы ужасов и триллеры для пятницы, которые можно посмотреть легально на OLL.TV. Пугайтесь в своё удовольствие.

Если вы настроены на просмотр детектива, не пропустите 5 детективных фильмов, которые держат в неизвестности до самого конца. Также вам могут понравиться эти 5 американских комедий для хорошего настроения на выходных.

Оно приходит ночью

Кадр из фильма "Оно приходит ночью"
Кадр из фильма "Оно приходит ночью"
Фото: Imdb.com

В мире господствует зловещая эпидемия, которая превращает людей в чудовищных монстров. Противоядия от неё нет, и мир погружается в невыносимый ужас. Спасая свою семью, Пол вывозит всех глубоко в лес и они прячутся в одиноко стоящем домике. Он устанавливает правила, которые помогают всем выжить в сложившихся условиях. Однажды на пороге их дома оказываются незнакомцы, которые отчаянно ищут спасения. Но гости могут быть носителями смертельного вируса. Как выжить в сложившихся условиях?

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Финал

Кадр из фильма "Финал"
Кадр из фильма "Финал"
Фото: Imdb.com

События фильма происходят в день финальной игры Чемпионата мира по Футболу, когда Дания играет в финале. Две девушки Агнес Бергер и Белинда Андерсен работают в ночную смену на отдалённой заправке и надеются, что ночь пройдёт тихо. Ведь большинство населения будет в этот вечер увлечённо следить за игрой сборной страны. К тому же девушки не ладят между собой, но это их последняя совместная смена и они обходятся без ссор. У каждой есть планы на будущее. Но Агнес и Белинде не суждено провести спокойную ночь . Постепенно на территории заправки начинают происходить странные вещи и героини начинают замечать что-то подозрительное и понимают, что становятся объектами чей-то игры. Чем же закончатся приключения Агнес и Белинды?

Джулия

Кадр из фильма "Джулия"
Кадр из фильма "Джулия"
Фото: Imdb.com

Главная героиня фильма – Джулия, скромная молодая девушка, работает медсестрой в клинике пластической хирургии. Однажды она знакомится с обеспеченным Пирсом. Он приглашает её на свидание, которое заканчивается кошмаром – Джулия оказывается изнасилованной Пиросом и его друзьями. Преступники бросают Джулию умирать на берегу моря, но ей удаётся выжить. Джулия узнаёт о специальной терапии для жертв насилия и таинственная незнакомка Сейди приводит её к доктору Сгандаду. Джулия знакомится с другими пострадавшими и учится справляться со своей болью весьма шокирующими методами. Фильм для поклонников хорроров с интригующими сюжетными поворотами.

Последняя смена

Кадр из фильма "Последняя смена"
Кадр из фильма "Последняя смена"
Фото: Imdb.com

Отделение полиции закрывается и ночное дежурство в нём – первое задание для офицера Джессики Лорен. Она проведёт ночь в отделении полиции в ожидании специалистов по опасным материалам, которые должны вывезти важные биомедицинские улики. Инструкции абсолютно просты: не покидать участок, ни при каких, обстоятельствах. Джессика выясняет, что в здании полиции обитает сам сатана и его кровожадные последователи. Удастся ли ей продержаться до рассвета? При отсутствии помощи извне она должна сама противостоять тёмным силам и бороться за свою жизнь. Фильм для поклонников хорроров с давящей клаустрофобной атмосферой.

Вирус

Кадр из фильма "Вирус", 2013
Кадр из фильма "Вирус", 2013
Фото: Imdb.com

События южнокорейского фильма развиваются в 2014 году в южнокорейском густонаселённом городе Соннаме, что недалеко от Сеула. Апрельской ночью в город прибывает трейлер нелегальных мигрантов из Гонконга. Двое братьев-бандитов открывают кузов и обнаруживают, что почти все мигранты погибли при загадочных обстоятельствах. У единственного выжившего мужчины жуткий непрекращающийся кашель. Очень скоро этот кашель подхватят сотни тысяч вокруг. Опасная вирусная инфекция распространяется с катастрофической скоростью. Лекарства против неё нет, а больные умирают раньше, чем через двое суток после заражения. Власти закрывают Соннам на карантин. Но самоотверженный молодой спасатель, которому даже смертельно-опасная инфекция не мешает проявлять свои человеческие качества, не прекращает спасательные работы. И он не одинок.

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