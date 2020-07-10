5 интересных книжных новинок 2020 года

Подборка новых книг, которые расширят ваш кругозор

Новые книги 2020 года, которые помогут переосмыслить традиционный ход жизни, удивят читателя оригинальными сюжетами. Есть ли лучшая пора года для чтения, чем лето? Зимой, конечно, приятно укутаться в плед и прочесть хорошую книгу, но летом во время неспешного чтения можно насладиться лучами солнца на пляже или в гамаке на природе. Эти книги могут стать вашими компаньонами на лето, познакомив с новыми авторами и их удивительными историями.

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Книжные новинки 2020 года Фото: Сегодня

"Лягушки" Мо Янь

Книга "Лягушки" Фото: Сегодня

Нобелевский лауреат по литературе, Мо Янь в своём романе "Лягушки" освещает проблему ограничения рождаемости в Китае. В центре романа история Вань Синь. История о том, что происходит, когда идёшь на компромисс из совестью. Действие разворачивается в Китае в период второй половины ХХ века. Наша героиня – акушерка, которая помогла появиться на свет сотням младенцев.

Однако новая политическая доктрина позволяет иметь одной семье только одного ребёнка. Страна повержена в хаос. И призванная помогать появлению на свет детей Вань Синь, в результате, помешала появлению на свет множества малышей. Она вынуждена была выполнять чужую волю, но в результате сломала множество судеб. Как будет жить героиня с этим грузом на душе?

"Станция на пути туда, где лучше", автор Бенджамин Вуд

Книга "Станция на пути туда, где лучше" Фото: Сегодня

История отца и сына. История о травмах детства, которые в дальнейшем влияют на всю жизнь. Верный способ жить дальше счастливо – разобраться в том, что произошло, принять ситуацию такой, какая она есть и жить дальше. В центре сюжета история отца и сына. Однажды летним утром Фрэнсис заезжает за сыном Дэниелом, чтобы провести с ним несколько дней и показать ему киностудию, на которой он работает.

Поездка, задуманная для сближения с сыном, с первых же часов идет не так и превращается в сюрреалистический кошмар. Невероятная трагедия будет преследовать Дэниела всю жизнь.

"Бруклинские глупости", Пол Остер

Книга "Бруклинские глупости" Фото: Сегодня

Главный герой книги, Натан Гласс после развода и рака лёгких перебирается жить в Бруклин, чтобы умереть. Он тяжело переживает одиночество. Каждый его последующий день похож на предыдущий. После случайной встречи с племянником Томом, который работает в букинистической лавке, Натан Гласс вновь обретает надежду и решает написать книгу. Книга, над корой он трудится, называется "Книга человеческой глупости".

По мере знакомства с новыми людьми книга пополняется всё новыми и новыми фрагментами рассказов о глупости, пока не объединяется в целое. "Бруклинские глупости" – это неспешный и искренний рассказ о значимости и незначительности человеческой жизни.

"Рождественский экспресс", Дэвид Болдаччи

Книга "Рождественский экспресс" Фото: Сегодня

В центре сюжета книги – журналист Том Лэнгдон, который не может путешествовать на самолётах и вынужден с восточного побережья США на западное добираться поездом. Рождество он хочет встретить вместе со своей подругой. Прекрасная идея – поездка в поезде. Возможность проехать через всю Америку, насладиться пейзажами за окном, увидеть настоящую жизнь страны и в результате сделать отличный материал.

Однако, не все происходит так, как предполагает Том. И эта поездка оборачивается чем-то неожиданным для него. Впереди ждёт множество неожиданных встреч, потерь, находок, а также рождественские чудеса. Куда же без них? А в результате – пробуждение к новой жизни...

"Женщина, у которой есть план: правила счастливой жизни", автор Мэй Маск

"Женщина, у которой есть план: правила счастливой жизни" Фото: Сегодня

Первая книга мамы знаменитого Илона Маска – Мэй Маск, в которой 71-летняя супермодель делится с читательницами историей своей жизни, богатым жизненным опытом и мудрыми советами. Несмотря на все удары судьбы, она не сложила руки и не пала духом. Мэй много и усердно трудилась, боролась с жёсткими стандартами модной индустрии, пережила развод и состояние матери-одиночки.

В своих детях автор воспитывала независимость и право на своё мнение. На её долю выпали испытания бедностью и период невостребованности. Но у Мэй Маск всегда был чёткий план на будущее, выставлены цели и определены жизненные приоритеты.

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Все подробности в спецтеме Книжный клуб

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